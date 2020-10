Wanvertoning met voordelen

Ja, het was een wanvertoning, dat debat tussen Trump en Biden, maar ik vermoed dat het uiteindelijk een blessing in disguise zal blijken, een eyeopener zelfs, of in echt Nederlands: een zegen in vermomming, een blikopener.

Sommige commentatoren vonden Trump en Biden in gelijke mate schuldig. Zij hadden slecht opgelet. Alleen al in de eerste tien minuten moest debatleider Chris Wallace de interrumperende Trump enkele malen scherp waarschuwen. Achteraf betreurt Wallace de gang van zaken. Hij zegt dat hij te laat besefte dat dit de strategie van de president was, „niet alleen voor het begin, maar voor het hele debat”.

Goddank heeft hij Trump niet het woord ontnomen en is Biden niet weggelopen, want pas dán zou Trump getriomfeerd hebben. Daarom is het zo’n onverstandig advies aan Biden – het duikt hier en daar in de commentaren op – om de twee volgende debatten af te zeggen. Ik zie Trump al honen op Twitter: „Hey coward Joe!”

Biden moet juist op de ingeslagen weg doorgaan. Hem wordt nu min of meer verweten dat hij zich te veel tot het niveau van Trump verlaagde en te weinig een eigen visie ontvouwde. Maar er valt weinig te ontvouwen tegenover een tegenstander die je geen zin en geen gedachte laat afmaken.

Hillary Clinton bleef destijds beschaafder tegen Trump, maar wat heeft het haar opgeleverd? Toen hij tijdens hun debat hinderlijk dicht achter haar ging staan, reageerde ze niet, helaas, want het zou een historisch moment zijn geworden als ze zich had omgedraaid en hem had toegebeten: „Fuck off, creep!” Het is de enige taal die indruk maakt op zulke pestkoppen. Hillary was er president mee geworden en #metoo had later ‘#fuckoffcreep’ geheten.

Ik heb goede hoop dat Trump zich ditmaal in de voet heeft geschoten met zijn onbeschoftheid, zijn onverhulde steun aan witte racisten en zijn dreiging om de verkiezingsuitslag niet te respecteren. Zijn vaste aanhang zal het allemaal prachtig vinden, maar de twijfelaars zullen heviger dan ooit twijfelen.

Mijn indruk is dat Trump ook zelf een fiasco ziet naderen en beseft dat hem nog maar twee reddingsboeien resten: een black-out – blunders, verwardheid – bij Biden in een van de twee volgende debatten en/of de tijdige komst van een vaccin.

Wishful thinking? Dat mag best in een column waarin ook plaats is voor blessing in disguise, eyeopener, coward, fuckoffcreep, metoo en black-out. Het lijkt wel alsof Trump zó ernstig rekening houdt met verlies dat hij daarom tijdens het debat alvast de zaadjes plantte voor illegale obstructie na een nederlaag. Stembusfraude, zal zijn toverwoord worden.

Wat er dan zal gebeuren, is nog niet te overzien. Daar houdt ook mijn wishful thinking op. Columnist Thomas Friedman van The New York Times vreest het ergste. Na het debat schreef hij: „Ik kan het niet duidelijker zeggen: onze democratie verkeert in reusachtig gevaar – groter gevaar dan er na de Burgeroorlog geweest is, groter gevaar dan na Pearl Harbor, tijdens de Cubaanse raketcrisis en tijdens Watergate. (…) Maar als extremisten hun gang gaan en gematigden opzij stappen, kan het systeem breken. En het zal dan breken. Ik zag het gebeuren. [In Libanon – F.A.] Ik zou graag denken dat zoiets in Amerika niet kan gebeuren. Ik zou dat graag denken… maar ik ben erg, erg bezorgd.”