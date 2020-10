Waar kinderen van dromen

Wat zijn jouw dromen voor de toekomst? Die vraag stelde fotograaf Sofie Knijff (1972) aan de kinderen die ze tegenkwam op de vele reizen die ze de laatste tien jaar maakte. Wat wil je worden als je groot bent, wie wil je zijn? Jager, stewardess, astronout, zeiden ze, of: maraboet; geestelijk leider. Knijff vroeg de kinderen dit personage vorm te geven met kleding en accessoires en zie: zoveel is er niet nodig om de fantasie aan te zwengelen. Draag een bontje en je bént die jager. Een stropdas? Directeur! Sofie Knijff maakte een installatie van haar ontwapenende serie Translations, die van 3 oktober t/m 6 december van zonsondergang tot zonsopgang geprojecteerd wordt op de ramen van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Te bekijken vanaf de straatkant dus.