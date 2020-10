Vicepresident Pence test negatief op coronavirus, Biden wordt getest

Vicepresident Mike Pence is negatief getest op het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Dat heeft zijn woordvoerder zojuist bekendgemaakt. Ook zijn vrouw Karen Pence heeft een negatieve test afgelegd. Pence wenst president Trump bij monde van zijn woordvoerder een spoedig herstel toe. Eerder op vrijdag zei hij al te bidden voor de gezondheid van zijn baas.

Nadat president Trump had bekendgemaakt positief getest te zijn, werd al snel gespeculeerd dat mogelijk ook zijn vicepresident besmet zou zijn met het coronavirus. Niet alleen brengen Pence en Trump veel tijd samen door, ook hebben beiden campagnebijeenkomsten bijgewoond waar duizenden mensen aanwezig waren en weinig afstand gehouden werd.

Als president Trump zo ziek wordt dat hij niet meer in staat is om het land te leiden, neemt Pence zijn taken over. Als Pence ook ziek zou worden zou de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden de honneurs moeten waarnemen. Dat is momenteel de uitgesproken Trump-criticus en Democraat Nancy Pelosi.

Ondertussen is ook bekend geworden dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zich laat testen op het coronavirus. Afgelopen maandag stond hij langdurig naast Trump tijdens het eerste presidentiële debat.

