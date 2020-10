Eerste try-out van een toneelstuk. We zitten al vroeg in de zaal, op gepaste afstand, huishoudens ruim gescheiden. Aan een alleen zittende dame wordt gevraagd of ze toch niet liever naast haar verderop zittende man wil zitten, want dat kan. „Nee hoor, alsjeblieft niet, ik zit liever hier, hij is namelijk de regisseur en even niet te harden.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl