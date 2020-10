Trump besmet: wat betekent dat voor zijn herverkiezingskansen?

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn donderdag in het Witte Huis in quarantaine gegaan, nadat beiden positief testten op het coronavirus. Dat heeft Trump vannacht iets voor 1 uur ’s nachts (Amerikaanse tijd) via Twitter wereldkundig gemaakt. „We zullen hier SAMEN doorheen komen!”, sloot hij zijn bericht af. Volgens een verklaring van zijn lijfarts maken de president en de first lady „het op dit moment beiden goed”.

Met nog 32 dagen te gaan tot de verkiezingen, zal Trump zijn openbare campagne-activiteiten voorlopig moeten staken. Zijn presidentiële taken zal hij „zonder onderbreking” voortzetten, aldus zijn arts. Trumps besmetting zal echter wel de publieke aandacht voor de pandemie vergroten, een dossier waarop kiezers hem beduidend minder vertrouwen dan zijn Democratische uitdager Joe Biden.

Aandelenkoersen wereldwijd doken vrijdag in de min, nu beleggers vrezen dat de verkiezingsstrijd in de grootste economie ter wereld nog chaotischer wordt. Deze zogenoemde volatiliteit was al hoog door de onzekerheid of de Amerikaanse stembusgang midden in een pandemie wel een onbetwiste winnaar oplevert.

Donderdag werd in de loop van de dag duidelijk dat SARS-CoV-2 het Oval Office had bereikt. Hope Hicks, een zeer naaste medewerker van de president, ontwikkelde woensdag symptomen tijdens een rally. Donderdag bleek Hicks inderdaad besmet, waarna Trump ’s avonds nog naar New Jersey vloog om een katholiek liefdadigheidsdiner bij te wonen en toe te spreken. In zijn speech stelde hij onder meer dat „het einde van de pandemie in zicht is”. Uren later maakte hij eerst zijn thuis-isolatie en vervolgens ook zijn positieve testuitslag bekend.

Witte Huis-adviseur Hope Hicks aan boord van de presidentiële helikopter Marine One. Hicks ontwikkelde woensdag symptomen, waarna donderdagavond ook de president positief testte. KEVIN DIETSCH / POOL/EPA

Gevolgen campagne

Ongeacht het ziekteverloop van Trumps infectie kan deze zijn gooi naar een tweede termijn compliceren. De afgelopen maanden bleef hij de ernst van de epidemie stelselmatig bagatelliseren. Trump stelde dat het virus „als vanzelf zal verdwijnen”, dat de uitbraak „onder controle” was, lockdowns en mondkapjes overbodig waren en een werkend vaccin bijna beschikbaar komt.

In werkelijkheid bleven de VS een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Maar deze zomer raakte het virus als campagnethema enigszins op de achtergrond. Deels doordat het aantal nieuwe dagelijks vastgestelde besmettingen daalde en stabiliseerde tot momenteel circa 40.000. Deels doordat aanhoudende protesten tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld het nieuws domineerden. Trump greep de maatschappelijke onrust aan om zich als „uw president van orde en tucht” te presenteren.

Deze zomer begon hij ook weer grote bijeenkomsten te organiseren waarbij zijn aanhangers onmogelijk afstand konden houden – als ze dat al hadden gewild. Hij maakte Biden belachelijk omdat die uit voorzorg vooral campagne voert via het web, vanuit zijn souterrain. Trump daagde hem uit net als hij ook volop het land in te trekken. Dit weekeinde had de president nog een rally willen houden in Wisconsin, dat momenteel als grote brandhaard opvlamt en waar de ziekenhuizen vol liggen.

Slotweken

Nu blijkt dat ook de machtigste man op aarde zich niet kan afschermen voor het virus, kan de voortwoekerende pandemie deze slotweken van de campagne een prominentere rol opeisen. Dat kan een opsteker zijn voor Biden. In peilingen zeggen kiezers hem meer te vertrouwen met epidemiebestrijding, terwijl ze Trump eerder de economie zien vlot trekken uit de coronarecessie.

Anderzijds zou een mild ziekteverloop en snel herstel Trump de gelegenheid bieden om zijn eerdere claims te illustreren dat het virus niet zoveel voorstelt. Voorlopig zal Trump echter zijn toevlucht moeten nemen tot het virtuele campagnevoeren dat hij bij Biden eerder bekritiseerde.