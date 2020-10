‘Trump-adviseur Hicks test positief op coronavirus’

Hope Hicks, een topadviseur van president Donald Trump die deze week met hem heeft gereisd, is positief getest op het coronavirus en vertoont symptomen van Covid-19. Dat meldt Bloomberg News.

Hicks is volgens een anonieme regeringsbron donderdag positief getest, schrijft persbureau AP. Dinsdag vergezelde ze Trump in het presidentiële vliegtuig Air Force One naar Cleveland, Ohio, voor het televisiedebat tussen de president en zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Woensdag reisde ze met hem naar een verkiezingsrally in Minnesota aan boord de presidentiële helikopter Marine One.

Er is geen indicatie dat Trump besmet is. Het Witte Huis reageerde volgens AP niet direct op vragen wanneer Trump voor het laatst op het virus is getest en of de president en andere medewerkers die de afgelopen dagen nauw contact met Hicks hebben gehad in quarantaine zullen gaan.

Volgens een verklaring van woordvoerder Judd Deere werkt het Witte Huis „samen met de arts van de president en het militaire kantoor van het Witte Huis om ervoor te zorgen dat alle plannen en procedures voldoen aan richtlijnen van de CDC en gebruiken om blootstelling aan Covid-19 te beperken.”

Trump wordt door critici gehekeld om zijn aanpak van het coronavirus, dat in de Verenigde Staten meer dan 7,2 miljoen mensen heeft besmet en aan meer dan 206.000 mensen het leven heeft gekost. Hij draagt zelden een mondkapje, en bespot Biden omdat hij dat wel doet. Trump houdt verkiezingsbijeenkomsten met duizenden aanhangers, waarbij weinigen mondkapjes dragen.

Hicks, een van de meest vooraanstaande vertrouwelingen van Trump, is eerder dit jaar teruggekeerd naar het Witte Huis na een korte periode in het bedrijfsleven. Eerder was ze hoofd communicatie van het Witte Huis en woordvoerder van de Trump-campagne in 2016.

Hope Hicks (links), adviseur van president Trump, (L), loopt woensdagf met andere medewerkers van het Witte Huis, onder wie adviseur Jared Kushner, naar het presidentiële vliegtuig Air Force One in Maryland, om met Trump naar Minnesota te reizen. Foto Leah Millis / Reuters

