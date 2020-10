Topman Beter Bed: ‘Om de cijfers te veranderen, moet ik de mens veranderen’

Als John Kruijssen had geweten aan welk karwei hij begon, had hij het wellicht niet gedaan. Maar ja, toen hij begin 2018 werd benaderd om Beter Bed te leiden, leek er nog weinig aan de hand. De Brabantse beddenketen groeide en had winkels in onder meer Nederland, België, Duitsland en Spanje. Kruijssen moest het bedrijf in het buitenland uitbouwen.

Eenmaal begonnen, merkte Kruijssen (nu 55) snel dat er weinig te bouwen viel. Maar dan kun je als leider niet meer terugkrabbelen, vindt hij. Beter Bed wankelde, juist dóór die buitenlandse winkels. De Spaanse dochter El Gigante del Colchón verdiende nauwelijks geld, het Duitse Matratzen Concord had de belangrijkste slaaptrends, zoals de boxspring, volledig gemist.

Inmiddels kan Kruijssen op het hoofdkantoor in Uden opgelucht terugkijken. De Brabander leidde Beter Bed (185 miljoen euro omzet, 915 werknemers) met succes door de crisis. Hij moest daarvoor onder meer de Spaanse en Duitse onderdelen verkopen, samen meer dan de helft van het bedrijf. Het beursgenoteerde Beter Bed is nu hoofdzakelijk Nederlands, en een stuk gezonder.

Het besef dat Beter Bed in 2018 „twee gezichten” had, kwam geleidelijk, vertelt Kruijssen. Zijn eerste maanden leerde hij vooral de organisatie kennen, en liet hij het personeel aan hem wennen. Dat betekent: veel praten. „Met managers, mensen in de markt, maar ook afdelingen. Soms in het magazijn, dan weer een dag met de vrachtwagen mee.”

„Het heeft geen zin de boeken in te duiken. Je moet van mensen op de vloer horen wat er speelt. Dat is het leuke van mijn vak: je moet het inlevingsvermogen hebben om met iedereen – high in the sky en op de vloer – te kunnen praten. Een taal aanslaan die zij begrijpen, een omgeving scheppen waarin ze zich vertrouwd voelen.”

Bij andere bedrijven waar Kruijssen werkte, zoals supermarktketens Dirk en Deka en olieconcern Shell, was dat niet anders, zegt hij. Een leidinggevende wordt altijd afgerekend op cijfers, dus het spreekt voor zich dat je daarnaar kijkt. „Maar het zijn de mensen die de cijfers creëren. Dus ik kan het cijfer alleen veranderen, als ik de mens kan veranderen.”

Plussen en minnen

Van wat hij in die gesprekken hoorde, schrok Kruijssen wel. Na een paar maanden merkte hij dat Nederlandse werknemers erg vaak zeiden: Duitsland is een blok aan ons been. En in Duitsland trof hij mensen die niet altijd precies wisten hoe ze de problemen op de markt moesten aanpakken.

Kruijssen zag zelf ook dat de resultaten van Matratzen Concord achterbleven, en dat duidelijke ideeën voor verbetering ontbraken. Hij besloot tot reorganisatie: 60 man eruit, 179 winkels dicht. Maar al snel merkte hij dat er meer nodig was. Het ging de goede kant op, maar niet snel genoeg.

De Duitse directeuren de ernst van de situatie duidelijk maken was een delicate taak. „Daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet temporiseren in wat je wel en niet vertelt, want je hebt er niks aan om mensen bang te maken. Maar je moet wel eerlijke lijnen schetsen. Dat is een heel gevoelige balans, hoor.”

Uiteindelijk bleek er niks anders op te zitten: Matratzen Concord ging juni 2019 in de verkoop. Van het besluit heeft hij „gebaald”, zegt hij. „En nog. Kijk… iedereen kan heel stoer gaan zitten praten. Maar de dag dat je besluit 50 procent van je business af te snijden, dat is best wel een dingetje.”

Toch komt het gewoon neer op achter je bureau een lijstje maken van plussen en minnen – na uitgebreid overleg met commissarissen, externe adviseurs, de financieel directeur. „Uiteindelijk neem je een besluit. Achteraf gezien ben je degene die het goed heeft gedaan, of die het niet goed heeft gedaan.” Wie daarvan wakker ligt, is misschien niet geschikt voor de baan. „De plussen moeten in de meerderheid zijn. Dan ben ik zeker van dat besluit.”

Voor bezinning is in Kruijssens agenda doorgaans weinig tijd. In het weekend golft hij, doordeweeks „beult” een personal trainer hem af, en verder is hij voortdurend druk met praten en besluiten nemen. Soms gaat het om details. Op de avond voor een aandeelhoudersvergadering kan hij uren zijn tekst voorbereiden. „Ik ben het type dat door zijn hotelkamer ijsbeert.” Een week tevoren weet hij al welk pak hij aandoet.

Pas nádat alles is afgerond, neemt hij tijd om stil te staan. Zo ook na de verkoop van Matratzen Concord aan het Chinese Magical Honour Limited. In een restaurant in Keulen vierden ze de deal. Kruijssen gaf de nieuwe eigenaar een gigantische gouden sleutel – eigen ideetje, hij had het ding meegenomen in de achterbak van z’n auto.

Op de terugweg ging de telefoon voor het eerst in maanden uit. „Toen dacht ik: mission accomplished, Nederland verlost van de emmer achter de boot, money in the bank, morgen gaan we aflossen.”

Lang duurde de rust niet. Drie maanden later brak in Nederland corona uit. Maar juist die moeizame twee jaar ervoor hadden Beter Bed volgens Kruijssen toegerust op de situatie. „Het idee was: we doen nog een rondje crisismanagement. Na twee jaar wilde niemand dat dit weer een stapje terug zou zijn.” De chauffeurs bleven dus rijden, de winkels bleven open, en Beter Bed kende financieel een prima eerste halfjaar.

Kruijssen kwam weer in de winkels, en bleef ook elke dag op kantoor komen. Zijn plicht als directeur: „Er reden in deze streek alleen lijkwagens. En die bezorgjongens stappen in een truck en gaan vijf, zes, zeven, acht keer per dag bij iemand naar binnen.” Dán moet je duidelijk blijven maken dat je je dat beseft, vindt hij. „Uiteindelijk kan ik heel stoer doen, maar als mensen het voor ons managers niet willen doen, gaat het niet gebeuren.”