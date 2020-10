Sc Heerenveen lijdt bij FC Utrecht eerste puntenverlies

Sc Heerenveen is in de eredivisie niet langer zonder puntenverlies. De Friese club speelde vrijdag gelijk bij FC Utrecht: 1-1. Heerenveen is met tien punten uit vier duels voorlopig wel koploper.

Voor FC Utrecht betekende het de tweede tegenvaller in de eerste weken van het seizoen. Twee weken eerder eindigde de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo ook in 1-1. Utrecht wil zich dit seizoen mengen tussen de topclubs in Nederland.

Vroege voorsprong

Heerenveen kwam al in de 4e minuut op voorsprong in de Galgenwaard. Na een dieptepass schoot Henk Veerman de bal in de korte hoek in het doel. Keeper Maarten Paes ging daarbij niet vrijuit.

De gelijkmaker kwam kort voor rust op naam van Gyrano Kerk. De buitenspeler kwam naar binnen toe en schoot met links raak. FC Utrecht houdt er rekening mee dat Kerk de laatste dagen van de transferperiode nog bij de club kan vertrekken. Hij staat in de belangstelling van meerdere clubs.

Afgelopen week raakte Utrecht Sean Klaiber al kwijt aan Ajax. Mark van der Maarel mocht tegen Heerenveen als rechterverdediger spelen. FC Utrecht had het duel na rust kunnen beslissen, maar Heerenveen hield stand. Het team van trainer Johnny Jansen speelde vanaf de 83e minuut met een man minder. Invaller Rein Smit kreeg in korte tijd twee gele kaarten. Mimoun Mahi (FC Utrecht) schoot de bal diep in blessuretijd tegen de paal. (ANP)