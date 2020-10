Rutte ging weleens naar Brussel in een hoody

Rutte ‘de Europeaan’ staat op in de nacht van 6 maart 2016. Die zondag praat de Nederlandse premier in Brussel tot diep in de nacht over wat zijn belangrijkste Europese wapenfeit zal worden: de ‘Turkije-deal’. Aan een tafel met bloemstukjes en vlaggetjes zitten Mark Rutte, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Ahmet Davutoglu, dan nog premier van Turkije. Bij het ochtendgloren ligt er een afspraak die de Europese Unie in de geëscaleerde migratiecrisis lucht zal geven – en Rutte’s reputatie als Macher in Europa zal vestigen.

Maar een overtuigd Europeaan zal Rutte nooit worden, ook niet na tien jaar te hebben meegedraaid op het allerhoogste politieke niveau, in de Europese Raad, het machtige gremium van regeringsleiders. Zeker, de premier is de EU meer gaan waarderen. „Ik moet zeggen, mijn persoonlijke kijk op het belang van de EU is in de loop der jaren veranderd”, zal hij in juni 2018 zeggen ten overstaan van het Europees Parlement. En ook in andere toespraken klinken er warme woorden over de EU. Maar daarachter gaan weinig warme gevoelens schuil, en de motivatie voor die gegroeide achting is meestal negatief: de Brexit van de Britten; de Russische agressie, die met ‘MH17’ opeens ook Nederlandse levens kostte; de transatlantische ijstijd die met Trump is aangebroken; de Chinese assertiviteit, ook richting Nederlandse bedrijven; en ook de migratiecrisis dus.

Als Ruttes houding ten aanzien van Europa verandert, is dat onder invloed van de ‘boze buitenwereld’. Hij is vaker naar Europa gaan wijzen als beste verdedigingslinie in een krakende wereldorde. Brexit leidt er intussen toe dat Rutte zelf noodgedwongen meer naar voren moet stappen, in het reusachtige machtsvacuüm dat de Britten hebben achtergelaten en waarin Nederland plotseling harder voor zijn eigen belangen moet opkomen.

‘Kinderachtig’

Als Rutte op 28 oktober 2010 voor het eerst aankomt op een EU-top, beantwoordt hij vooraf wat vragen van de Nederlandse en Vlaamse pers. Duitse journalisten, die hem ook toeroepen, slaat hij over. Europa verkeert in 2010 in crisis, tijdens de vergadering zou het gaan over hervormingen van de muntunie, steunpakketten, de EU-begroting. Luister je zijn woorden terug, dan klinken ze opvallend vertrouwd. Het gaat over Nederland dat „excessief veel meer betaalt” dan andere landen, over het veiligstellen van de Nederlandse rebate (korting). Een grotere Europese begroting? „Van de gekke.”

Tien jaar later is die positie weinig veranderd. Begin 2020, tijdens de onderhandelingen over de volgende EU-begroting, zegt Rutte tegen journalisten dat hij een Chopin-biografie heeft meegenomen om de tijd te doden. Over een hogere Nederlandse afdracht valt toch niet te onderhandelen wat hem betreft.

Er is één belangrijk verschil: heel Europa luistert nu mee. De toon van Rutte mag dan weinig veranderd zijn, door het vertrek van de Britten is het politieke gewicht van Nederland juist toegenomen. De Chopin-actie staat meteen in alle internationale kranten. Merkel noemt Ruttes gedrag „kinderachtig”. Rutte krijgt de bijnaam Mr. No, als hij vervolgens als de officieuze leider van de club van ‘zuinige’ landen begint te ageren tegen een Europees coronacrisispakket.

Rutte is, zeker in de afgelopen jaren, een van de belangrijke spelers op het Europese toneel geworden. Maar toch, zegt EU-historicus Peter Ludlow, is hij in zekere zin ook een buitenstaander gebleven. „Rutte is iemand die je niet kunt negeren, en van wie je zeker moet weten dat hij iets niet blokkeert. Maar zijn opstelling gaat uit van het negatieve, zonder visie op hoe het wél zou moeten zijn.” Oftewel: iedereen in Europa weet wat Rutte niet wil. Maar naar wat hij wel wil blijft het gissen.

Is Rutte in tien jaar Europeser geworden? Of toont het afgelopen half jaar juist dat hij, zoals een ingewijde het omschrijft, „terug bij af is”?

Volgens Hans van Baalen, partijvoorzitter van Europese libralen (ALDE) en tien jaar fractievoorzitter van de VVD in het Europarlement, heeft Rutte wel degelijk een visie ontwikkeld. „En die is: Europa doet ertoe, maar bij het zien van de Europese vlag hoef je niet allerlei gevoelens te hebben. Europa moet doen wat lidstaten zelf niet kunnen.” Een diplomaat omschrijft Ruttes evolutie als volgt: „Tien jaar geleden was het alleen het Europa van de markt. Nu is het markt plus waarden.” Gaat het om de Europese onmacht ten opzichte van de afbreuk van de rechtsstaat en corruptie in sommige Oost-Europese landen, zeggen ingewijden, dan baart hem dat écht grote zorgen.

„Hij heeft misschien geen visie, maar wel een idee over Europa”, zegt Jean-Claude Juncker, van 2014 tot 2019 voorzitter van de Europese Commissie. „Hij begrijpt heel goed dat Nederland als klein land Europa nodig heeft. En door zijn grote kennis heeft hij respect weten af te dwingen. Zo kan hij de interne, vaak lastige politieke verhoudingen in Nederland intelligent en elegant met Europa verzoenen.”

In de Europese ontwikkeling van Rutte is de Turkije-deal het kantelpunt. In de jaren daarvoor wantrouwt hij Europese politiek, vooral na 2012 als hij, temidden van de eurocrisis, zijn belofte moet breken dat er niet nóg meer geld naar de Grieken gaat – iets waaraan hij nog geregeld wordt herinnerd in de Tweede Kamer. Rutte, zegt een diplomaat, ziet Europa in die tijd liever als „randgebeuren”. Iets waar je nu eenmaal niet omheen kunt, maar dat lang niet zo boeiend is als de door hem aanbeden Amerikaanse politieke cultuur. Voor de premier liever geen Jean Monnet of Robert Schuman, Europeanen van het eerste uur, maar Lyndon B. Johnson, de 36e president van de VS.

Maar in 2016 krijgt hij opeens de smaak van Europa te pakken. Waarom? Het voor de hand liggende antwoord: Nederland is op dat moment roulerend EU-voorzitter. Een extra zware taak in 2016, als de migratiecrisis in Europa een hoogtepunt heeft bereikt. De Turkije-deal, waarbij Ankara in ruil voor financiële hulp belooft vluchtelingen te zullen terugnemen, herstelt de politieke vrede – in ieder geval tijdelijk. Rutte is de held van de dag.

Wat helpt: in de maanden vóór de Turkije-deal is het politieke mijnenveld al uitgebreid verkend. Door Merkel, maar ook door Ruttes coalitiegenoot en PvdA-leider Diederik Samsom, die zich op EU-niveau maandenlang sterk maakt voor een akkoord met Ankara. Tegenover andere EU-leiders heeft Rutte het over ‘plan-Samsom’, zolang niet duidelijk is of hier wel steun voor is, vooral in sociaal-democratische hoek. Tegelijkertijd maken Eurocommissaris Frans Timmermans en Donald Tusk, dan voorzitter van de Europese Raad, in Turkije de geesten rijp voor een akkoord. Kortom: tegen de tijd dat Rutte enthousiast wordt over de Turkije-deal ligt de bal al behoorlijk op de stip.

Volgens ingewijden is Rutte in de eerste plaats vooral gemotiveerd door welbegrepen eigenbelang: de migratiecrisis, ogenschijnlijk een Europees probleem, dreigt steeds meer ook een nationaal vraagstuk te worden. Een vraagstuk waar ook zijn eigen VVD last van kan gaan krijgen. „En dán wordt hij wakker”, zegt een diplomaat. „Op dat moment beseft hij dat je via Europa dingen kunt bereiken waar je nationaal ook echt wat aan hebt.”

Het Brexit-referendum in juni 2016 wakkert het vuur verder aan. Rutte is er kapot van. Hij bewondert de Britten, hun geschiedenis en heeft een persoonlijke klik met David Cameron. De Britse premier is een politieke geestverwant en een leeftijdgenoot - ze zijn drie maanden na elkaar geboren. Maar van het va banque dat Cameron speelt, snapt Rutte helemaal niets. Het levert alleen maar verliezers op, en is zeker niet in het belang van het VK zelf of van een belangrijke handelspartner als Nederland. „Ik haat Brexit op elke mogelijke manier”, zal hij later nog vaak herhalen.

In Europese discussies zijn nationale of partijpolitieke belangen voor Rutte altijd leidend. In 2018 zegt hij dat zo in zijn toespraak voor de Bertelsmann Stiftung in Berlijn. „Het begint en eindigt met de lidstaten. Brussel dient de lidstaten, niet andersom.” Twee jaar eerder, tijdens een debat over Brexit, zegt de premier dat hij de Nederlandse belangen altijd op „één, twee en drie” heeft staan. Europa doet er pas toe, als het kan helpen om in eigen land punten te scoren – of als het hem in Den Haag dreigt te beschadigen.

Terwijl voor Samsom de Turkije-deal vooral gaat over het stoppen van de horror op de Egeïsche Zee, lijkt Rutte vooral bezig met het managen van de politieke fall-out van de migratiecrisis. Het belangrijkste voor hem is dat hij in Nederland kan blijven doen wat hij wil, zegt een ingewijde. „Voor het buitenland heeft hij slechts een afgeleide belangstelling.”

Bot

Dat neemt niet weg dat Rutte ook van het Europese politieke spel, net als van het Haagse, geniet. Hij gaat, zeggen diplomaten, altijd opgewekt naar een top. „Je ziet hem denken: ha, leuk, de volgende wedstrijd.” Andere leiders zijn nog wel eens druk met hun mobiele telefoons of lepelen, één voor één, hun voorbereide spreektekst op. Rutte wil meteen onderhandelen, in de zaal rondwandelen voor een-tweetjes en idealiter ook kunnen interrumperen, alsof het de Tweede Kamer is – terwijl dit in de Europese Raad niet zo gebruikelijk is.

Zijn charme is, zoals altijd, zijn belangrijkste wapen. Juncker: „Ik ben dol op hem. Ik las ooit het verhaal dat hij het niet fijn zou vinden dat ik hem zoen, maar het is andersom: hij zoende mij altijd als eerste!” Rutte kan ook bot zijn, maar met een klap op de schouder en een gulle lach kan hij de plooien ook weer gladstrijken. In Nederland werkt dat, maar daarbuiten blijft dat wennen, zo blijkt uit Szczerze (‘Eerlijk gezegd’), de memoires van Donald Tusk, over zijn periode als ‘EU-president’. Tijdens een discussie over EU-uitbreiding in 2019 weet Rutte alle ogen op zich gericht als hij „eruit flapt” dat de toetreding van Roemenië en Bulgarije achteraf „een vergissing” was. In het Nederlandse Europadebat is dat een populaire opvatting, maar in de raadszaal in Brussel valt dit verkeerd. De Roemeense president Klaus Iohannis bijt terug dat Nederlandse zakenlui, de grootste investeerders in zijn land, duidelijk slimmer zijn dan Nederlandse politici. „Rutte bood uiteindelijk excuses aan, maar de nasmaak bleef”, aldus Tusk.

Als Tusk in 2017 een discussie over de noodzaak van Europese eenheid aanzwengelt, zegt Rutte dat hij vóór eenheid is, maar „tot op zekere hoogte”, zolang dit het Nederlandse belang dient. Voor Tusk, die zijn halve leven opofferde aan de strijd tegen het communisme, is die zakelijke houding onbestaanbaar. „Dit was niet helemaal wat ik in gedachten had”, schrijft hij.

Rutte, zegt Tusk nu desgevraagd, kan „hard tot in het extreme” zijn. „Hij is voor altijd loyaal aan zijn eigen land en nationale belangen. Maar hij heeft het vermogen ontwikkeld om taaiheid te combineren met de bereidheid om een compromis te vinden.” De Pool noemt de „briljante intelligentie en creativiteit” van Rutte „behoorlijk uniek in de Europese politiek”.

Dat Rutte geen man is van grote woorden of grote ambities blijkt ook weer in 2019, als Tusks termijn afloopt. Rutte lijkt geknipt voor de topbaan. ervaring, handig, Noord-Europees, liberaal en na al die jaren wellicht toe aan iets anders. Als iets in het Nederlandse belang is, dan is het dit, zeggen diplomaten. „Hij zou het heel goed hebben gedaan. Hij zou als voorzitter veel duwender en stuwender zijn geweest.”

Spijkerbroek

Maar Rutte wil niet. Oprecht niet. Hij is te veel gesteld op zijn leven in Nederland. In spijkerbroek naar het Catshuis, op de fiets naar het Torentje, de tas nonchalant over het stuur geslingerd – en altijd weer die smakelijke verbazing van de internationale pers hierover. In Brussel is de politieke cultuur stijver. „Voordat hij premier werd,” zegt Van Baalen, „ging hij wel eens naar bijeenkomsten van Europese liberalen in een hoody. Daar werd vreemd tegenaan gekeken. Mark en ik hebben het daarover gehad. Later verscheen hij strak in het pak en dat werd gewaardeerd.”

Rutte is getrouwd met zijn rituelen. Hij hóudt van debatten in de Kamer, van het Binnenhof, het Torentje, al die dingen die horen bij de Nederlandse politieke cultuur. „Hij is iemand die elke zaterdagochtend naar hetzelfde café gaat voor koffie en een croissant”, zegt een ingewijde. „Ik kan me voorstellen dat hij bij zichzelf gedacht heeft: word ik daar in Brussel gelukkig?” Het is Mark Rutte ten voeten uit. Europeaan, dat wel, maar „tot op zekere hoogte”.