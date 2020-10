Russische overleden nadat ze zichzelf in brand had gestoken

Een Russische journalist is vrijdag overleden nadat ze zichzelf in brand had gestoken voor een overheidsgebouw in de stad Nizjni Novgorod, zo’n vierhonderd kilometer ten oosten van Moskou. Dat meldt persbureau Reuters. Donderdag zou haar appartement doorzocht zijn door de politie.

Een paar uur voordat de journalist, Irina Slavina, zichzelf in brand stook, schreef ze op Facebook dat „de Russische federatie” verantwoordelijk te houden voor haar dood. Slavina schreef volgens Reuters eerder op haar Facebook-pagina dat de agenten die haar huis doorzochten op zoek waren naar „brochures, pamfletten” en andere publicaties van de zogeheten Open Russia-beweging. Dat is een pro-democratisch platform, opgezet door oligarich en Kremlin-criticus Michail Chodorkovski.

De Russische autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de dood van de journalist, die werkte voor Koza Press.