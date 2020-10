Kunstinstituut Rotterdam (voorheen Witte de With) nu vernoemd naar vrouwelijke 'anti-held’ Melly

Ze zijn eruit in Rotterdam: Kunstinstituut Melly wordt de naam van wat voorheen bekend stond als het Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst. De nieuwe naam verwijst naar het kunstwerk ‘Melly Shum Hates Her Job’ uit 1990 dat aan de zijkant van het instituut hangt. Op een soort billboard is het lachende gezicht van Melly Shum te zien. Het is een foto van de Canadese kunstenaar Ken Lum (1956) waarin gespot wordt met blije reclameborden. Ken Lum werd in de jaren tachtig bekend door het combineren van portretten met logo’s en tekst, waardoor de mensen op de foto representanten van een merk werden in plaats van individuen. Toepasselijk genoeg voor het proces van de naamsverandering nu, stelt Ken Lums werk vragen over identiteit. „‘Melly’ is komen te staan voor een vrouwelijke ‘anti-held’ uit de arbeidersklasse, maar ook voor een nieuwe relatie tussen het instituut, de straat, de stad en de bijbehorende gemeenschappen”, zegt de fotograaf Jarmal Martis in het persbericht, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan het proces dat aan de naamsverandering vooraf ging.

In de zomer van 2017 laaide de discussie over de naam op nadat kunstenaars een brief hadden opgesteld waarin ze vroegen of een kunstinstelling wel kon opereren onder een besmette naam. Witte Corneliszoon de With (1599 tot 1658) is door zijn betrokkenheid bij de slavenhandel en strafexpedities in Jakarta omstreden.

Kin, Kat of Haven

Lang werd er getwijfeld of de naam Kin (naar kinship, verwantschap), Kat (een afkorting van kunst, activiteiten, theorie) of Haven (en verwijzing naar de positie van Rotterdam) zou worden. Ze werden tijdens een publieke bijeenkomst afgewezen als te nietszeggend en een te veilige keuze. De naamsverandering is „een antwoord op een bredere tendens van dekolonisatie; de nieuwe naam kan dit moment op geen enkele manier negeren. In die zin is ons doorlopende project Melly symbool komen te staan voor een werkwijze die steunt op publieke betrokkenheid, diepgaand luisteren en collectief leren,” aldus directeur Sofía Hernández Chong Cuy in het persbericht. De nieuwe naam gaat officieel in op 27 januari 2021.