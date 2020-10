Vijftig jaar NRC, adjunct-hoofdredacteur Monique belde me dinsdagavond met het klemmende verzoek om alsjeblieft ook iets bij te dragen aan de feestelijkheden. Waarom toch? Ik had me ook al laten gaan in een podcast. Nou ja, ze wist ook wel dat het allemaal een beetje lastminute was, maar als er iemand was die de feestvreugde kon verhogen ,was ik het. En vijftig jaar, dat was toch ook niet niets? Had ik de verrassing al gehad? Dat was een flesje champagne, verklapte ze. Hoe leuk zou het zijn als ik wat zou zeggen en dat daarna, alle redacteuren en de directie, tegelijkertijd zouden proosten tijdens het online proostmoment? In hun eentje, want vanwege corona was eigenlijk alleen hoofdredacteur René nog op de krant.

Monique: „Ik zat thuis en dacht opeens: wat zielig, ik kan René toch niet alleen voor de leeuwen gooien?”

En dus gooide ze mij en Yentl en De Boer er maar achteraan, want die hadden in allerijl een feestlied geschreven.

Dan de feestdag.

Ik werd om kwart over elf vier keer achter elkaar gebeld door Kirsten, de moderator van het proostmoment. Alle sprekers, ook de Belgische directie, waren al ingelogd. Had ik er zin in? Het begon dus om 12 uur en niet om 16 uur zoals ik had genoteerd.

De paniek in mijn hoofd was groot.

Kirsten zei dat het toch door moest gaan, het stond ingepland.

Ik heb schreeuwend door huis gerend, ik heb Monique vervloekt en ik ben keihard over een stofzuiger gevallen, maar om vijf voor twaalf was er een speech. Ik belde triomfantelijk naar Kirsten en zei erbij dat er geen tijd meer was om me netjes aan te kleden, maar dat gaf niets. Ik moest maar gewoon mezelf zijn.

Ik was schijnbaar een ongewassen iemand in een joggingbroek.

Ze stuurde me een link waar ik op moest drukken. Het lukte iedereen om daarmee de bijeenkomst binnen te komen, maar mij niet.

Het was alsof ik op de deur van de feestzaal stond te kloppen en ze lieten me er niet in. En ik kwam er ook niet meer in, want moderator Kirsten zei dat ik een officieel NRC-e-mailadres moest aanmaken en dat dat waarschijnlijk niet ging lukken binnen een minuut.

Of de andere feestgangers me gemist hebben weet ik niet.

Ik sprak er twee.

Een lag er tijdens het feest met een glas wijn in bad, de ander had de iPad op het aanrecht gezet zodat hij tijdens het voeren van de kinderen zijn champagneflesje makkelijker kon ontkurken.

Gestommel, mijn vriendin kwam de trap op. Ze zag me voor wat ik was: een zzp’er in een joggingbroek op zolder, dat miniflesje champagne aan de mond. Ze voelde zich verslagen en had verder geen tekst.

Daarna heb ik met mezelf geproost op vijftig jaar krant.

Hoera.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

