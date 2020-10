Onmin bij regionale omroep Limburg over directeuren

Het rommelde de afgelopen jaren vaker bij de Limburgse regionale omroep L1, maar nog nooit zo erg als nu. Het personeel heeft het vertrouwen in de Raad van Commissarissen (RvC) opgezegd. Het Commissariaat voor de Media kijkt naar een van de commissarissen, Mirjam Depondt-Olivers, die voor het CDA ook lid van Provinciale Staten is geworden (de Mediawet ziet een politiek ambt en een toezichthoudende rol bij een omroep als onverenigbaar). En donderdag diende een kort geding in Maastricht, waarin de Ondernemingsraad (OR) vroeg om de benoeming van een nieuwe directeur te schorsen.

Een bestuurlijke fusie tussen L1 en Omroep Brabant ketste in 2018 af. Daarna stapte de zittende directeur en de toenmalige RvC op. Bert Lemmens en Emiel van der Wal, al actief binnen het management van de omroep, traden daarna op als interim-directeur. Begin 2019 trad een nieuwe RvC aan onder voorzitterschap van Hans Coppus, sinds kort directeur van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg.

Het personeel was tevreden over de twee interim-directeuren en hoopte dat ze voor vast op hun posities zouden komen. Het Commissariaat schreef echter een open sollicitatie voor. Van der Wal bleek bij die procedure, die deze zomer volgde, niet bij de meest geschikte kandidaten te horen. Lemmens wel, maar die kreeg alsnog onmin met de RvC. Hij wilde geen vast contract, maar net als voorheen een managementcontract (een zzp-achtige constructie). Onmogelijk, meende de commissarissen.

Op aandringen van de OR werd op 4 juli van dit jaar besloten tot mediation tussen RvC en Lemmens. De OR maakte ondertussen duidelijk pas na die bemiddeling advies te willen geven over de benoeming van de twee nieuwe directeuren. Omdat de mediation lang voortsleepte, besloot de RvC begin september alvast een andere directeur te benoemen, Peter Elbers, eerder actief in de voorlichting.

De OR voelde zich gepasseerd en overvallen door dat besluit. Loe Sprengers, advocaat van die raad: „Het was in strijd met de afspraken van 4 juli en de rechtspositie van de OR, die een advies voor benoeming voorschrijft.” Ook Elbers is politiek actief, als fractievoorzitter van de VVD in Horst aan de Maas. Na bezorgde reacties bij L1 kondigde hij midden september aan die hij die functie half november neerlegt.

Onafhankelijkheid

Volgens de advocaat van de RvC van L1 was de OR bij de benoeming te zeer gefocust op het belang van personen (Lemmens en Van der Wal) en veel minder op die van de omroep. „Het gaat bij het neerzetten van bestuurders om meer dan alleen populariteit bij het personeel. De impasse kon niet eeuwig duren. Er liggen veel vraagstukken te wachten, over de begroting, samenwerkingsverbanden en corona.”

Volgens Sprengers is Lemmens bij alles wat moet gebeuren juist een waarborg voor continuïteit: „De commissarissen hadden voor hun aantreden geen ervaring binnen de journalistiek. Elbers heeft op dit gebied alleen op zijn cv staan, dat hij in 1981 stage liep bij een omroep. Daar wil je ervaring naast hebben.”

OR-voorzitter Marcel Ermers zegt dat ook meespeelt, dat het personeel (donderdag demonstreerde het voor de rechtbank) vreest dat de RvC wil morrelen aan de onafhankelijkheid van de redactie. „Lemmens en Van der Wal hebben in het verleden laten zien daar niet aan te willen tornen.” De RvC ontkent uit te zijn op minder onafhankelijke journalisten en hoopt het vertrouwen van het personeel terug te kunnen winnen. In afwachting van de uitkomst van het kort geding doen de leden en hun advocaat verder geen mededelingen. De rechtbank doet woensdag uitspraak.

