Onafhankelijk onderzoek naar luchtaanval Hawija, geen compensatie

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de luchtaanval op de Iraakse stad Hawija in 2015. Dat heeft minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) vrijdag aangekondigd in een Kamerbrief (PDF). De onderzoekscommissie wordt geleid door voormalig minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66) en richt zich op de vraag hoe het kan dat er burgerslachtoffers zijn gevallen bij de aanval en welke lessen Defensie kan trekken voor de toekomst. Bij het door Nederland uitgevoerde bombardement op een bommenfabriek van terreurgroep Islamitische Staat kwamen in juni 2015 zeker zeventig burgers om het leven.

In haar brief schrijft Bijleveld ook dat de nabestaanden en slachtoffers van de aanval geen individuele vergoeding zullen krijgen van de Nederlandse staat. In haar Kamerbrief schrijft de minister dat Nederland wel verantwoordelijkheid maar geen aansprakelijkheid draagt voor de gevolgen van wapeninzet bij „een legitieme krijgshandeling”. Het doel van het bombardement, het vernietigen van een bommenfabriek van terreurgroep Islamitische Staat, was volgens haar „duidelijk legitiem in termen van humanitair oorlogsrecht”.

Getroffen gemeenschap

Bijleveld vreest dat als Nederland vergoedingen zou aanbieden aan de slachtoffers, een precedent zou ontstaan voor toekomstige gevallen. „Omdat niemand kan voorspellen of en zo ja welke situaties zich in de toekomst mogelijk zullen voordoen, zou Nederland daarmee verwachtingen scheppen die niet of nauwelijks waargemaakt kunnen worden”, aldus de minister.

Wel gaat Nederland „de getroffen gemeenschap” in haar geheel compenseren voor de schade die de aanval heeft veroorzaakt. Zo gaat Nederland de schade vergoeden die is ontstaan aan het industriegebied in Hawija, dat bij de luchtaanval en daaropvolgende explosies zwaar beschadigd raakte. Ook is Nederland in gesprek met humanitaire organisaties die de „noden van de gemeenschap” in kaart brengen.

Na het bombardement heeft minister Bijleveld zich meermaals moeten verantwoorden in de Tweede Kamer over de manier waarop over het bombardement is gecommuniceerd. Zo werd in eerste instantie door haar voorganger Jeanine Hennis (VVD) ontkend dat er informatie was over burgerslachtoffers en liet Bijleveld zelf het na documenten met nieuwe informatie met de Kamer te delen.