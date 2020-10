Nostalgie naar die nieuwe taal: het DDR’s

Het DDR-woord ‘Sättigungsbeilage’ bergt een heel mensbeeld, een utopie, plus de onvermijdelijke mislukking ervan in zich. Het betekent, letterlijk, ‘verzadigingsbijgerecht’. Het stond op de menukaart van Ost-etablissementen naast hoofdgerechten als ‘Jägerschnitzel’ (een schijf gepaneerde worst), en betekende in de praktijk een schaal aardappels of instantpuree. Een dergelijk bijgerecht eet je nadrukkelijk niet voor je plezier, maar uit functionele overwegingen, om een ‘verzadigde’ en productieve burger te zijn. Individuele materiële geneugten waren in de DDR tenslotte ondergeschikt aan de belangen van de staat.

Dat blijkt uit meer op een typisch Oost-Duitse menukaart. Wijdverbreid is nog altijd Soljanka, volgens Wikipedia „lichtzure maaltijdsoep”. De laatste keer dat ik het at, nabij het plaatsje Elend in de Harz, dreven er stukken aardappel in, stukken kool, en reepjes worst uit blik. Een zeldzaam hoogtepunt uit de Ost-Küche zijn Königsberger Klopse (gehaktballen uit Kaliningrad), ondanks het onooglijke kleurenschema, want gehaktballen worden grijzig als ze zijn gedompeld in glazige wittewijnsaus. Maar in de DDR moesten Königsberger Klopse simpelweg ‘Kochklopse’ (gekookte gehaktballen) heten, want ‘Königsberg’ herinnerde aan de onwelgevallig feodale Pruisische geschiedenis. De taal gestript van haar verleden: een nieuwe wereld verdient een nieuwe taal.

Andere keuken-gerelateerde termen: ‘Ketwurst’, DDR’s voor ‘hotdog’, dat te Amerikaans werd gevonden. Het prefix ‘ket’ verwijst naar ketchup. ‘Broiler’: aan het spies gegrilde kip, van het Amerikaanse ‘to broil’. In het Oostblok probeerde men een eigen plofkip te fokken, toen dat mislukte werd er besmuikt, via Bulgarije, een grilbaar ras uit Amerika geïmporteerd. ‘Selterwasser’: bruiswater, naar een specifiek merk, dat weer stamt van de Romeinse benaming voor koolzuurhoudend water, ‘aqua saltare’, dansend water. ‘Konsum’: supermarkt, want het universele alternatief aan de andere kant van de ‘Antifaschistischer Schutzwall’ (de muur) klonk te materialistisch.

Met meer liefde dan over hun dieet spraken de Ossi’s over hun Trabant. Het nog altijd gangbare koosnaampje voor Trabbi’s is ‘Rennpappe’, racekarton. Bij gebrek aan staal werden Trabanten gemaakt van een kunststof genaamd Duroplast, deels katoenvezels, deels kunsthars – licht, buigzaam en kwetsbaar als karton.

Oost-Duitse woorden die, als je de Duitse tv mag geloven, met een opmars bezig zijn, zijn het kernachtige ‘Hoschi’ – idioot – en ‘Mecke’ – kapsel. Overigens waren er ook woorden die nadrukkelijk niet bestonden in de DDR: in de Oost-Duitse Duden (een soort Van Dale) kwamen tot 1985 woorden als ‘Weltreise’ en ‘Staatsstreich’ (coup) niet voor.

Dresden heette in de volksmond het ‘Tal der Ahnungslosen’, het dal van de onwetenden, want, gelegen in het Elbedal, was er nauwelijks ontvangst van west-tv of -radio. Die onwetendheid had ook een zekere idealisering van het Westen tot gevolg, want nergens in de DDR werden zoveel uitreisaanvragen ingediend als in Dresden.

Soms is de voorstelling van een nieuwe wereld beter dan de praktijk.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 oktober 2020