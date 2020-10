Na Trumps infectie is turbulente race nog onzekerder

De maand was net een dag oud, toen zich in de nacht van donderdag op vrijdag een goede kandidaat voor de titel van October surprise meldde: president Trump twitterde kort voor 1 uur 's nachts lokale tijd positief te zijn getest op corona.

De traditie wil dat Amerikaanse verkiezingscampagnes in de laatste maand voor de stembusgang opgeschud worden door een onverwachte plotwending of onthulling. Een gamechanger of bombshell in jargon. En hoewel die termen aan een zekere inflatie onderhevig zijn en de strijd om het Witte Huis dit jaar toch al zeer turbulent verliep, schudt Trumps infectie de race daadwerkelijk flink op.

In de eerste plaats in praktische zin. De president en first lady Melania zijn samen in thuisquarantaine gegaan. Beiden voelen zich volgens de officiële doktersverklaring „op dit moment goed” en Trump zal zijn taken als president „ononderbroken voortzetten”. Echter, als hij de richtlijnen van zijn eigen gezondheidsautoriteiten volgt, kan hij zeker twee weken geen openbare campagnebijeenkomsten beleggen. De verkiezingen zijn over 31 dagen.

Ook is het de vraag of de tv-debatten met Joe Biden (gepland voor 15 en 22 oktober) doorgaan. Het eerste debat, dinsdag, ontaardde door Trumps interrupties in chaos, waarmee het de vraag is of afgelasting veel tv-kijkers zou ontrieven. Biden, die dinsdag dus met de president in één ruimte verkeerde, liet zich daarom ook testen, meldde hij vrijdag. Trump wenste hij „een spoedig herstel.” Biden bleek overigens niet te zijn besmet.

Toen zijn Democratische uitdager dit voorjaar tijdens de lockdown vanuit zijn souterrain via de webcam campagne begon te voeren, maakte Trump dit belachelijk. Biden „verstopt zich in zijn kelder”, sneerde hij, zoals hij hem ook aanviel voor het wel consequent dragen van mondkapjes. Nu is de president zelf gedwongen tot veilig en virtueel campagnevoeren.

Dat heeft bepaald niet zijn voorkeur. Woensdag nog was hij in Minnesota, waar hij duizenden aanhangers toesprak op een vliegveld. Het was hier dat zijn adviseur Hope Hicks symptomen ontwikkelde. Zij liet zich testen en nadat donderdag was gebleken dat zij besmet was, vloog Trump nog naar New Jersey. Op een liefdadigheidsdiner speechte hij dat „het einde van de pandemie in zicht is”. ’s Avonds moest hij zijn eigen positieve test wereldkundig maken.

Besmettingscurve loopt weer op

Dat die hem nu van het campagnespoor afduwt, is een pijnlijk gemis voor Trump. Het podiumdier laaft zich aan megarally’s. Dezer weken trok hij weer in volle vaart door het land om dicht opeengepakte menigtes aanhangers toe te spreken. Meestal in de openlucht, soms ook in zalen of hangars waar weinigen een mondkapje droegen. De Democratische gouverneur van Wisconsin –de staat vlamt op als brandhaard – moest Trump deze week vragen een voor zaterdag geplande rally te verplaatsen naar een minder besmet deel van de staat.

Trump hervatte zijn rally’s mede om te illustreren dat het virus in de VS op zijn retour zou zijn. Na een piek van 74.000 in juli schommelt het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen nu rond de 48.000. Door die daling raakte de pandemie – en Trumps zwalkende aanpak ervan – recent wat meer op de achtergrond.

Maatschappelijk protest tegen raciale ongelijkheid en politiegeweld trok meer aandacht. In reactie hierop maakte Trump orde en tucht tot centrale campagnebelofte. Ook hamerde hij erop dat reanimatie van de economie, die door corona in een recessie belandde, bij hem in juiste handen is. Enquêtes leren dat kiezers hem op dit punt meer vertrouwen dan Biden.

Maar intussen liep VS de besmettingscurve sinds half september weer licht op. Trumps eigen infectie plaatst het virus nu weer in het centrum van de aandacht. Ongeacht hoe zijn ziektebeeld zich ontwikkelt, kan dit naast praktische, ook politiek-inhoudelijke gevolgen hebben voor zijn campagne. Op het punt van epidemiebestrijding vertrouwen kiezers Biden namelijk sterker dan de president.

Anderzijds zijn er scenario’s te schetsen waarin Trump geen electorale schade oploopt. In campagnemailtjes die de Republikeinen vrijdagochtend rondstuurden, wezen ze op het openlijke leedvermaak waarmee sommige progressieve media en opiniemakers Trumps besmetting onthaalden. Rechtse woede hierover (en medeleven met de patiënt in het Witte Huis) kunnen de achterban van de president ook extra motiveren te gaan stemmen.

En een snel herstel zou Trump een kans geven eerdere claims te herhalen dat dit virus „welhaast niemand” echt ziek maakt en „als de griep is”. Ook zijn rechts-populistische Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro liep het virus op na het eerst gebagatelliseerd te hebben. De Braziliaanse president herstelde binnen enkele weken en toert sindsdien weer door het land om te pleiten voor het openhouden van de economie. Zijn populariteitscijfers zitten in de lift.

Nog meer onzekerheid

Mocht Trump daarentegen ernstig ziek worden – en net als de Britse premier Johnson aan de beademing in een IC-bed belanden – voegt dit een extra onzekerheidsfactor toe aan een toch al onvoorspelbare stembusgang. Trump zaait argwaan over (onbewezen) kiesfraude nu miljoenen Amerikanen door de epidemie via de post zullen stemmen. Samen met zijn herhaalde weigering zich op voorhand neer te leggen bij de uitslag, voedt dit de angst voor een race die juridisch en electoraal nog weken onbeslist blijft.

Dit uit zich ook in toenemende volatiliteit op de beurzen. Vrijdagochtend doken aandelenkoersen wereldwijd in de min. „Dit gebeurt aan het begin van oktober, we hebben nog vier weken te gaan”, verwoordde analist Robert Rennie de marktnervositeit in The Financial Times. „We stevenen af op extreme onzekerheid begin november en mogelijk tot daarna.”

Opvolging bij stefte Partij kiest vervanger Wat gebeurt er als voor de stembusgang een of beide kandidaten (twee zeventigers) sterft? Het is in beider gevallen de partij die een opvolger kiest, waarbij Bidens running mate Kamala Harris en vicepresident Mike Pence de meest voor de hand liggende plaatsvervangers zijn. Ook omdat in sommige staten het vroeg stemmen al is begonnen en inschrijven van andere kandidaten krap wordt. Overlijdt Trump, dan zal Pence sowieso de rest van zijn eerste termijn (loopt tot 20 januari 2021) volmaken.

NRC Race naar het Witte Huis De laatste ontwikkelingen rond het Witte Huis en de komende presidentsverkiezingen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 oktober 2020