Motorleverancier Honda stopt na 2021 met leveren aan Formule 1

Een forse tegenslag voor de Nederlandse Formule 1-coureur Max Verstappen en zijn team Red Bull. Ze moeten volgend jaar op zoek naar een nieuwe motorleverancier, nu het Japanse Honda heeft bekendgemaakt na het seizoen van volgend jaar te stoppen met leveren aan Formule 1. Dat heeft het Japanse bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Honda levert ook aan Red Bulls zusterteam AlphaTauri.

Honda stelt te stoppen met de race wegens klimaatoverwegingen. Het bedrijf zou ernaar streven in 2050 CO₂-neutraal te zijn. Daardoor zou Honda zich in de toekomst toe willen leggen op technologieën die geen koolstofdioxide uitstoten, zoals elektrische aandrijving. De verbrandingsmotoren van de Formule 1-bolides passen niet in dat plan, schrijft Honda. Volgens de leverancier ondergaat de auto-industrie momenteel „een transformatie die eens in de honderd jaar voorkomt”.

Red Bull is bezig met zijn tweede seizoen met motoren van Honda. De overstap van Renault naar Honda ging gepaard met frustratie en ruzie, vertelde Verstappen vorig jaar in een interview met NRC. Nadat Red Bull en Renault samen vier wereldtitels wisten te winnen, raakte de Franse leverancier vanaf 2014 achter op Ferrari en Mercedes. Renault kon niet meekomen met de krachtige hybridemotoren. Door motorproblemen haalde Verstappen de finish meermaals niet.

Sinds de overstap naar Honda won Verstappen vier races. Red Bull bedankt Honda in een verklaring voor „hun uitzonderlijke inspanningen als leverancier” en zegt de moeilijke beslissing om terug te treden uit de Formule 1 te begrijpen. „We kijken uit naar aanhoudend succes voor de rest van 2020 en 2021”, aldus Red Bull. Tegelijk met Red Bull stapte ook AlphaTauri, toen Torro Rosso geheten, over naar Honda. Dat team won in september dit jaar de Grote Prijs van Italië.