McFlurry-kinderjury

Als het niet in de kranten had gestaan, had ik niet eens geweten dat McDonald’s sponsor is geworden van de Kinderboekenweek. Benauwd bekeek ik de livestream van het openingsprogramma. De NS was prominent zichtbaar, met een ‘voorleesconducteur’ op het podium. Maar gele Macbogen? Nergens. Geen Ronaldclowns. Nog geen logo’tje in de aftiteling of zelfs maar op de website getuigde van deze jongste stap in onze teloorgang.

Het lijkt een heel discrete donatie. Terwijl het toch om een kapitaal sommetje moet gaan, want organisator CPNB wil niet kwijt hoeveel het is.

Lichtelijk krankzinnig blijft het. Alsof je Heineken onze Olympische ploeg laat sponsoren. Maar wat is nu de concrete opbrengst? De gevreesde kindermarketing blijft vooralsnog uit. Er zijn geen boekwinkels en bibliotheken die kinderen naar de Mac lokken. Alleen in McDonald’s eigen filialen is de samenwerking minimaal zichtbaar. Het leesboekje dat je al een tijdje kon kiezen bij je Happy Meal in plaats van het plastic prulletje is tijdelijk de enige optie. De serie ‘Boomtoptweeling’ blijkt bovendien uit echte boekjes te bestaan. Geschréven verhalen, en helemaal geen debiliserende K3-meuk.

Je kunt het ook anders zien. Als in een land het leesplezier zo laag is en het onderwijs het maar niet voor elkaar krijgt de fatale curve van boekenhaters af te platten, waar breng je dan de beschermende middelen naartoe tegen de ontlezingsepidemie? Niet naar gezinnen waar de boekenplanken al doorzakken onder de complete backlist van uitgeverij Leopold. Nee, je gaat naar de kwetsbare groepen. Naar huishoudens waar boeken verdacht en buitenissig zijn. En waar houden die cultuurbarbaren zich op? In de Mac.

De Boomtoptweeling is geen vaccin dat ze in Boudewijn Büchjes verandert, maar ze krijgen wel het idee dat lezen iets gewoons is, misschien zelfs iets lolligs. Eerder deden de hamburgerbakkers al mee met World Book Day, en aan de #ikleesthuis-campagne. Zoals ze nu ook investeren in duurzame aardappelteelt.

Ach, die goeie ouwe barmhartige Mac… I’m lovin’ it. Het lijkt warempel wel een ngo. Natuurlijk, het concern doet het voor een groen en charitatief imago, en er is vast ook fiscaal voordeel te halen, maar wat telt is het concrete gunstige effect.

Wel moet de boekenbranche waakzaam blijven. Nu is het nog eenrichtingsverkeer: van de Mac naar het lezen, en niet andersom. Zolang de liefde niet van twee kanten komt is het prima. Maar gevaar is er. Wiens kleffe sesamzaadbroodjes men eet, diens woord men spreekt.

Mijn kinderen zullen geen zitting nemen in de McFlurry-kinderjury. De Big Mac Literatuurprijs zal ik weigeren, evenals een schrijfresidentie in het Adriaan Roland McDonald Huis. Maar het McDrive Boekenbal? Ach, wel zo coronaproof.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 2 oktober 2020