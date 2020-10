Mark Rutte: een beetje Kok, een snufje Lubbers

Ruud Lubbers is recordhouder. Vanaf 1982 gaf hij bijna twaalf jaar onafgebroken leiding aan Nederland. Als Rutte na de verkiezingen in maart zijn premierschap prolongeert, kan hij Lubbers van de troon stoten. Tien jaar is de VVD-leider minister-president. Slechts drie voorgangers zaten langer dan hij.

Zes premiers heeft Nederland sinds begin jaren zeventig gehad. Is Mark Rutte als premier een Ruud Lubbers, een Joop den Uyl, een Wim Kok? Onmogelijke vraag. Alleen al omdat elke premier een representant van zijn tijd is. Dat kleurt de functie in en is bepalend voor het oordeel van de geschiedschrijvers. Maar in het oog springende verschillen en overeenkomsten benoemen kan wél.

Den Uyl (PvdA) was toen hij in 1973 aantrad een product van de ‘losgeslagen’ jaren zestig. De aanvoerder van het meest progressieve kabinet dat het land tot dan toe had gekend, was een man met een uitgesproken ideaal. Spreiding van kennis, macht en inkomen, daar ging het hem om. Niet voor niets heet de vorig jaar verschenen biografie over Den Uyl De gedrevene.

Ruud Lubbers (CDA) vertegenwoordigde in de jaren tachtig met de door hem geleide no-nonsense-kabinetten de reactie op de episode-Den Uyl. ‘Ruud Shock’ was zijn bijnaam. Ook Lubbers weerspiegelde de tijdgeest. Saneren, privatiseren en dereguleren waren de begrippen die in de westerse wereld de toon zetten. Ronald Reagan deed het in de Verenigde Staten, Margaret Thatcher in het Verenigd Koninkrijk, Helmut Kohl in Duitsland. Lubbers deed het op zijn manier in Nederland. Hij ging ‘de manager’ heten.

Sinds 1973 Zes premiers

Mark Rutte (VVD): 2010-heden

Jan Peter Balkenende (CDA): 2002-2010

Wim Kok (PvdA): 1994-2002

Ruud Lubbers (CDA): 1982-1994

Dries van Agt (CDA): 1977-1982

Joop den Uyl (PvdA): 1973-1977

Zijn opvolger Wim Kok (PvdA) deinde in de jaren negentig met zijn door de politieke antipoden PvdA en VVD gedragen paarse kabinetten ook mee op de internationale trend. Het verstandshuwelijk tussen sociaal-democraten en liberalen dat voor een sociale markteconomie moest zorgen, heette elders het ‘derdewegdenken’. Ideologische tegenstellingen bij elkaar brengen en omsmeden in een win-winsituatie was het devies. De rake typering die socioloog Abram de Swaan Wim Kok meegaf was ‘de voorzitter van Nederland’.

Brekebenen

De twee resterende premiers die Rutte de afgelopen 47 jaar voorgingen, Dries van Agt en Jan Peter Balkenende, beiden CDA, vormen een aparte categorie: de brekebenen. Dat was althans het overheersende beeld. Zij waren als gevolg van de partijpolitieke omstandigheden vooral bezig hun kabinetten in het zadel te houden. Van 2002 tot 2010 waren er vier kabinetten Balkenende waarvan er niet één de volle termijn uitzat. Natuurlijk werd er geregeerd, en zeker Balkenende nam ingrijpende, koersverleggende besluiten, maar de moeizame manier waarop dit gebeurde tekent zowel het premierschap van Balkenende als dat van Van Agt.

Bij wie van zijn voorgangers komt Rutte in de buurt en bij wie juist in het geheel niet? Hij is geen man met een verheven boodschap, en staat zo bezien ver af van een premier als Den Uyl. Het „gave” Nederland moet een „gaaf” land blijven, vindt Rutte. Problemen voor het land oplossen, rechtsom of linksom, daar gaat het hem om. Rutte is zich er van bewust dat hij aanvoerder is van, zoals hij vaker zegt, „de grootste van de kleine partijen”.

Dominantie bestaat niet meer in het gefragmenteerde politieke landschap. In zijn huidige coalitie moet Rutte drie andere partijen tevreden houden, naast zijn eigen VVD. Dat vergt permanent middelen. Visie beschouwt Rutte hierbij als een obstakel. Voor visie moet je naar de oogarts, zo citeert hij graag de voormalige sociaal-democratische Duitse bondskanselier Helmut Schmidt. Dat is toch een andere instelling dan die van Joop den Uyl die in 1973 bij de presentatie van zijn kabinet in de Tweede Kamer de Spreukendichter uit de Bijbel parafraseerde met de woorden: „Waar visie, waar uitzicht ontbreekt, komt het volk om”.

Die bevlogenheid gaf Den Uyl het predicaat ‘drammer’. Zijn opvolger Dries van Agt was het tegenovergestelde. Die wist als geen ander de politiek en de rol die Nederland in de grote wereld speelde, te relativeren. Een deel van die ontspannen houding heeft Rutte ook. Hoewel zelf 24 uur per dag bezig als politicus, daarin verschilt hij van ‘levensgenieter’ Van Agt, wijst hij er vaak op dat de rest van het land met heel andere dingen bezig is dan waar men zich in ‘Den Haag’ druk over maakt.

Hij heeft wel opvattingen maar niet in zijn hoedanigheid als premier. Die staan het vinden van een oplossing slechts in de weg, vindt hij. Het resultaat telt. „Den aard van het kabinet zal men toch tenslotte moeten beoordelen naar zijn wezen en niet naar den schijn”, zo citeerde Rutte tien jaar geleden zijn verre voorganger en enige andere liberale premier (1913-1918), Pieter Cort van der Linden.

Teflon-laag

Met Lubbers heeft Rutte gemeen dat hij heeft bewezen als premier zowel met links als met rechts te kunnen regeren. Dat vergt soepelheid van geest en een niet gehinderd worden door ideologie. Lubbers werd ‘de oplossingenmachine’ genoemd. Hetzelfde geldt voor Rutte. Maar de zoektocht naar de oplossing is bij Rutte anders dan bij Lubbers. Het ‘meedenken’ van Lubbers met zijn ministers was indertijd berucht. Hij had alles al voor hen bedacht. Rutte probeert anderen eerst zelf tot een oplossing te laten komen. Dat was ook meer de stijl van Balkenende en Kok.

Bij de herdenkingsbijeenkomst voor de overleden Kok in 2018 sprak Rutte waarderend over de werkwijze van zijn voorganger: „Achteraan beginnen, bedenken waar je uit wilt komen en dan in kleine stapjes terugredeneren.” Je zou het ook de methode-Rutte kunnen noemen.

Maar op wie van zijn voorgangers lijkt Rutte nu, na zelf tien jaar het ambt te hebben uitgeoefend? Een combinatie van Lubbers en Kok komt nog het meest in de buurt. Eén belangrijk verschil: Rutte wekt de indruk dat alles soepel van hem afglijdt, waardoor hij in de politieke hectiek nooit zelf geraakt wordt. Over die mysterieuze ‘teflon-laag’ zouden al zijn voorgangers graag hebben willen beschikken.