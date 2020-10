AZ treft in de Europa League onder meer Napoli

PSV, AZ en Feyenoord weten tegen welke tegenstanders ze de komende tijd zullen spelen in de Europa League na de loting van de voetbalcompetitie vrijdag. AZ heeft van de drie Nederlandse clubs de zwaarste loting. De Alkmaarse club is in groep F terechtgekomen en neemt het op tegen de Italiaanse club Napoli, Real Sociedad uit het Spaanse San Sebastian en Rijeka uit Kroatië. AZ werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld en ging zo richting de Europa League.

PSV is in groep E ingedeeld met het Griekse PAOK uit Thessaloniki, de Spaanse club Granada CF en Omonia Nicosia uit Cyprus. Feyenoord is ingedeeld in groep K en reist af naar het oosten. De Rotterdamse ploeg neemt het op tegen CSKA Moskou, het Kroatische Dinamo Zagreb en Wolfsberger AC uit Oostenrijk. De Nederlandse trainer Peter Bosz is met Bayer Leverkusen ingedeeld in groep C. De Duitse club speelt tegen Slavia Praag, het Israëlische Happoel Beer-Sheva en Nice uit Frankrijk.

Het speelschema voor de drie Nederlandse clubs is nog niet bekend. De eerste wedstrijd van de voetbalcompetitie zal op donderdag 22 oktober plaatsvinden, de laatste groepswedstrijd wordt volgens de plannen op 10 december gespeeld. De finale staat gepland op 26 mei 2021. Deze wordt gespeeld in het Poolse Gdansk.