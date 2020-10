„Leip hè, het was mijn vijfde watcha in tien dagen, broer.”

Oussama wordt dit najaar 21. Met zijn korte, licht opgeschoren haren en trendy kleren ziet hij er verzorgd uit. Hij studeert voor accountant aan de Hogeschool van Amsterdam, werd in zijn tienerjaren kickbokskampioen van Nederland en speelde een aantal jaar terug zelfs een rol in de film Prins. Hij maakt een intelligente en voorkomende indruk – op het verlegene af. „Het is voor mij de eerste keer in de meervoudige strafkamer”, zegt hij zachtjes.

De afgelopen weken stond Oussama samen met drie vrienden voor de rechter in Amsterdam. Ze maken volgens het Openbaar Ministerie deel uit van een groep van acht tot tien mannen die tussen april 2018 en februari 2019, in wisselende samenstellingen, een lange reeks overvallen pleegde. Hun slachtoffers waren welgestelde bewoners van Amsterdam-Zuid, onder wie ook bekende Nederlanders als Estelle Cruijff. Velen raakten zwaar gewond of getraumatiseerd.

Het statussymbool van de ‘nouveau riche’

Oussama en zijn vrienden hadden het bij hun berovingen voorzien op hét status-symbool van de nouveau riche: luxe horloges van het merk Rolex. Die zijn waardevast en makkelijk tweedehands te verkopen in het buitenland. In de rechtbank vertelde Oussama hoe hij een buitgemaakt exemplaar in Antwerpen verpatste: 7.200 euro in het handje, gedeeld door vier.

Om de horloges – ‘watchas’ of ‘ansjos’ in straattaal – te pakken te krijgen, gebruikte de Rolexbende excessief geweld. Hun slachtoffers werden in een nekklem gehouden, geschopt, geslagen, soms werd hun gezicht bewerkt met een boksbeugel of taser. De onderlinge samenwerking verliep soepel: een beroving duurde soms nog geen minuut.

Na afloop spraken de vier verdachten die deze week terechtstonden, 18 tot 29 jaar oud, lacherig en laconiek over het geweld dat ze gebruikten. Dat valt te horen op geluidsopnames die tijdens de zitting afgespeeld worden: de politie bevestigde apparatuur in een zwarte Volkswagen Polo die de jongens gebruikten bij hun overvallen. De gesprekken klinken als kant-en-klare teksten uit een gangsta-rap-nummer.

„We hebben die kankerkop gewoon laten bloeden.”

„Leip hè, het was mijn vijfde watcha in tien dagen, broer.”

„Ik ga die gunna meenemen, 9mm. We moeten kogels kopen, ze poepen in hun broek, die mannen zijn heet man.”

„Ik ga hem liquideren, ophangen, doodmaken, ik ga zijn tenen eraf halen.”

De verdachten lieten ook sporen achter op hun telefoons: foto’s van kneuzingen na een woeste schermutseling, een filmpje uit een spa waarin ze een buitgemaakte Rolex showen. Op een filmpje is te zien hoe een van de jongens achteloos een waaier van 200-eurobiljetten in zijn handen heeft.

Gebroken neus, jukbeen en oogkas

De slachtoffers van de Rolexbende bleven achter met letsel en een levensgroot trauma. Zoals ondernemer René van Dam, de vader van tv-presentator Nicolette. In februari 2019 sloeg verdachte Mounir C. (25), een getrainde kickboxer, hem op de Apollolaan keihard tegen zijn hoofd. Van Dam kwam daarbij keihard ten val. Het OM somt op wat hij overhield aan zijn confrontatie met de Rolexbende: „Een verbrijzelde bovenkaak, een op meerdere plekken gebroken voorhoofd, een gebroken gehemelte, een gebroken neus, een gebroken jukbeen, een gebroken oogkas, een zware hersenschudding en twee afgescheurde pezen bij zijn rechterschouder.”

Van Dam is nog altijd zo aangeslagen dat hij fysiek en mentaal niet in staat was tijdens de rechtszaak zijn verhaal te doen. Een vrouwelijk slachtoffer, ze werd samen met haar partner overvallen en in elkaar geslagen, vertelde in de rechtszaal dat ze door een groot litteken op haar linkerarm en schouder dagelijks wordt herinnerd aan de traumatische overval. Met haar arm kan ze nauwelijks meer tillen. „Als ik ooit nog een kind mag krijgen”, vertelde ze geëmotioneerd, „zal ik het nooit vast kunnen houden.”

Een overval op de Sloterkade illustreert de werkwijze van de bende. Hun slachtoffers vonden ze vaak in horeca-gelegenheden, waar ze stonden te ‘timeren’. Zo staat Oussama op dinsdagavond 29 januari 2019 op de uitkijk bij café Mazzeltov in de Amsterdamse Pijp als hij twee mannen in een taxi ziet stappen. Hij besluit ze te volgen omdat een van hen – een gespierde Marokkaanse Nederlander die achteraf makelaar blijkt te zijn – een dure watcha om zijn pols heeft.

De makelaar stapt uit in de buurt van de Sloterkade, een stukje verderop in Amsterdam Oud-Zuid. In zijn aangifte vertelt hij hoe hij van achteren wordt aangevallen en twee harde klappen op zijn hoofd krijgt. Als hij op de grond valt, probeert de man zich te verdedigen, maar hij wordt in zijn gezicht en rug geschopt en geslagen. ‘Schiet hem gewoon neer,’ hoort hij iemand roepen. Een van de belagers pakt zijn arm en haalt met een snelle beweging de Rolex van zijn pols. Ook pakten ze een tas, een iPhone en een MacBook af. „Hadden ze me maar gewoon gevraagd om dat horloge, schrijft de makelaar in een verklaring aan de rechtbank. „Ik had die Rolex meteen afgegeven.”

De politie hoort vervolgens hoe Oussama in de VW Polo opschept over de beroving. „We hebben die mocro helemaal kapot geslagen”, valt te horen op de opname van het gesprek. „Hij was groot. We pakten hem van achteren: bam, bam. En daarna pakte die kleine die watcha.”

Tegenover de rechter ontkent Oussama dat hij betrokken was bij de overval. Hij heeft naar eigen zeggen alleen de MacBook verkocht. En dat afgeluisterde gesprek in die auto dan? „Dat is allemaal opschepperij.” Hij had het verhaal van anderen gehoord en wilde gewoon stoer doen tegenover zijn vrienden, zegt Oussama.

Het is de strategie die alle vier de jongens hanteren in de rechtbank. Ze bekennen slechts een handjevol overvallen. De rest was „pure grootspraak” – uit de duim gezogen of van iemand anders gehoord. „Je zegt dingen die leugenachtig zijn, want je wil elkaar overheersen.” Als de rechters de jongens erop wijzen dat ze die ‘verzonnen’ overvallen wel buitengewoon gedetailleerd en kleurrijk kunnen navertellen, volgt meestal een afgemeten: „Daar heb ik niets over te verklaren.”

Van wie ze die verhalen dan hebben gehoord, wil geen van de vier verdachten zeggen. Snitchen geldt als een doodzonde onder jonge criminelen, en ze willen zichzelf of hun familie niet in gevaar brengen. „Als ik namen noem”, zegt Oussama, „moet ik steeds achterom kijken op straat.”

‘Genadeloze roofdieren’

Oussama is na vijftien maanden voorarrest sinds dit voorjaar op vrije voeten, met een enkelband. Dat geldt ook voor een mede-verdachte die nog minderjarig was ten tijde van de berovingen. De tweede andere jongens, Mounir C. en Mourad B. (29), zitten nog altijd vast. Ze hebben een strafblad van respectievelijk 19 en 29 pagina’s – de rechters achtten het gevaar voor herhaling te groot.

Er is iets opmerkelijks aan de hand met de verdachten, zegt de rechter: ze hebben „twee kanten”. Familie en vrienden omschrijven de jongens in hun verklaringen als charmant, lief en behulpzaam. In de rechtszaal gedragen ze zich beleefd en voorkomend en tijdens hun verblijf in het Pieter Baan Centrum hebben Mounir C. en Mourad B. zich „van hun beste kant laten zien”. Hoe valt dat te rijmen, vragen de rechters, met de keiharde, genadeloze roofdieren die onschuldige mensen toetakelen en vervolgens pochen over hun eigen geweldsuitbarstingen?

Dat weten ze zelf ook niet echt, zeggen de jongens. Ondanks volhardend doorvragen van de rechters blijven ze steken in algemeenheden. Ze waren op zoek naar „status” en „snel geld”, zwichtten voor „groepsdruk” en hebben „foute keuzes gemaakt”. Van de tapgesprekken zijn ze zich naderhand het apelazerus geschrokken, zeggen ze. „Dit is niet hoe ik ben.”

Wat niet echt helpt, is dat ze amper openheid van zaken geven – noch in de rechtszaal, noch tegenover hulpverleners en deskundigen. Mounir C., die René van Dam keihard in zijn gezicht heeft geslagen, heeft überhaupt geweigerd mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Hij vreest tbs en heeft sowieso „geen behoefte” om met hulpverleners te praten. „Mevrouw, u hoeft zich geen zorgen over me te maken”, zegt hij tegen een van de rechters. „Ik heb geen stoornis, ik hoef geen behandeling. Ik ben geen gevaarlijke jongen.”

Van het ene tehuis naar het andere

Mourad B. heeft op het Pieter Baan Centrum wél met psychologen en psychiaters gepraat. Zij constateren psychopathische trekken en een lichte vorm van zwakbegaafdheid. Zijn jeugd karakteriseert een van de rechters als „hartverscheurend”: zijn moeder verwaarloosde hem omdat hij haar herinnerde aan haar ex-man, die het gezin in de steek liet toen Mourad nog een baby was. Tussen zijn tiende en vijftiende trok Mourad van het ene tehuis naar het andere.

Ook bij andere drie hebben de ouders geen enkel idee wat hun zoons uitvraten, zo wordt pijnlijk duidelijk. Zelfs na hun arrestatie hebben de jongens niet precies verteld waarvan ze worden verdacht. „Uw vader dacht dat u betrokken was bij één feit”, zegt de rechter tegen de minderjarige verdachte. „Nu hoort hij hier dat u ook betrokken bent geweest bij andere berovingen. Hij krijgt een rolberoerte.”

De verdachte, zachtjes: „Ik kan mijn slechte kanten niet aan mijn ouders laten zien.”

De jongens hebben enorme spijt van hun daden, verklaren ze in de rechtszaal. Het was „ontzettend stom” en zal nooit meer gebeuren. Aan goede voornemens geen gebrek. Mounir C. wil gaan trouwen, heeft „een baan geregeld” en schrijft zich regelmatig in voor sociale huurwoningen. „Ik sta vaak hoog op de lijst maar het is moeilijk bezichtigen als je vastzit.” Hij is ook „veel bezig” met zijn geloof. „Ik ga hard werken, zweten, zwoegen om de vordering van meneer Van Dam te betalen. Ik ga me distantiëren van heel veel jongens.”

Gevangenisstraf en tbs geëist

Het zal mogelijk nog wel even duren voordat de vier jongens hun goede voornemens in praktijk kunnen brengen. De officier eiste tegen Oussama A. zeven jaar celstraf en tegen Mourad B en Mounir C. zes jaar en tbs met dwangverpleging. De officier motiveerde deze voor straatroof opvallende hoge eisen als volgt: „Verdachten hebben alleen oog gehad voor wat zijzelf konden verdienen, maar ze hebben nimmer nagedacht over de gevolgen voor de slachtoffers. Het gevoel dat Amsterdam Oud-Zuid veilig is geldt niet meer voor iedereen.”

Op de gang vertelt Oussama A. dat hij laatst de regisseur van Prins tegenkwam op straat. „Hij voelde er wel voor om me een nieuwe filmrol aan te bieden.”

Omdat naar een van de verdachten nog nader onderzoek wordt gedaan, is de uitspraak vermoedelijk pas in december.