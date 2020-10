Leiders in biotech beloven ‘ethische’ omgang met prijzen en patenten

Eerlijke prijzen, winsten die naar nieuw onderzoek vloeien en ethisch gebruik van patenten en stimuleringsregelingen. Ruim zestig directeuren van biotechbedrijven en investeerders uit Europa en de VS verklaren dat zij zich zullen inspannen om iedereen die er baat bij heeft toegang te bieden tot innovatieve geneesmiddelen.

In een kort en generiek statement, door de opstellers een ‘Europees sociaal pact voor de biotechnologie’ genoemd, beloven zij een „integere en maatschappelijk verantwoorde manier [van] handelen”, waarbij zij „altijd de belangen van de patiënten vooropstellen”. Dat betekent onder meer dat prijzen voor nieuwe geneesmiddelen „een weerspiegeling [zullen] zijn van de investering in innovatie en de waarde die ze voor de patiënt opleveren”.

Onder de ondertekenaars zijn veel bestuursvoorzitters van relatief jonge biotechbedrijven, waaronder Nederlandse partijen als Galapagos en ProQR uit Leiden en Covalution BioSciences uit Oss. Ook vertegenwoordigers van Nederlandse farma-investeringsfondsen Forbion, LSP, Gilde Healthcare en Biogeneration Ventures hebben hun handtekening gezet. Veruit de meeste biotechondernemingen op de lijst hebben nog geen geneesmiddel op de markt gebracht.

Met de verklaring distantiëren de ondertekenaars zich impliciet van de omstreden prijsstelling, agressieve patentverdediging en het opportunistisch gebruik van stimuleringsmaatregelen door sommige farmaceuten.

Het Amerikaanse farmaconcern Abbvie werd vorige week nog door mededingingsautoriteit ACM op de vingers getikt omdat het had geprobeerd concurrentie voor zijn reumageneesmiddel (Humira) te dwarsbomen, nadat het patent erop was verlopen. Gilead, eveneens uit de VS, veroorzaakte eerder dit jaar commotie toen bleek dat het bedrijf in een vroeg stadium de weesstatus – en dus marktexclusiviteit – had aangevraagd voor een experimenteel medicijn tegen Covid-19. Na ophef trok Gilead de aanvraag terug.

Niet afdwingbaar

Het ‘sociaal pact’ van de biotechbedrijven bevat geen afdwingbare toezeggingen. Het gaat bovendien om een ‘persoonlijk commitment’ van de ondertekenaars – staat te lezen in een voetnoot. De verklaring is „niet noodzakelijkerwijs een reflectie van het beleid of de standpunten” van de bedrijven die zij vertegenwoordigen.

Volgens Daniël de Boer, topman van ProQR en één van de initiatiefnemers, dient de verklaring dan ook vooral als „startpunt van een dialoog”. Hij en zijn collega’s verwachten dat de komende jaren veel geneesmiddelen op de markt komen tegen ziektes die op dit moment onbehandelbaar zijn. Dat geeft onvermijdelijk „spanning”, zegt De Boer, vanwege stijgende kosten voor nieuwe medicijnen, zeker wanneer die zijn ontwikkeld voor relatief kleine patiëntengroepen.

Daarom willen de biotechondernemers nu alvast in gesprek gaan met Europese zorgautoriteiten en verzekeraars over methodes om tot eerlijke en maatschappelijk acceptabele prijzen te komen, aldus De Boer. Een mogelijkheid is volgens hem een systeem waarin vergoedingen achteraf worden bepaald, gebaseerd op de mate waarin patiënten baat hebben gehad bij een geneesmiddel. Met dit soort ‘pay-for-performance-modellen’ wordt al geëxperimenteerd in de farmawereld.

Ook kan het helpen als geneesmiddelproducenten meer details geven over de kosten die ze maken om medicijnen te ontwikkelen – iets waar grote farmaceuten traditioneel huiverig voor zijn. Bij biotechbedrijven zijn deze details makkelijk te herleiden uit de jaarrekening, zegt De Boer.