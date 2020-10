Kiki Bertens verrassend soepel naar vierde ronde Roland Garros

Kiki Bertens heeft overtuigend de vierde ronde bereikt van Roland Garros. De 28-jarige Zuid-Hollandse, die woensdag na een marathonpartij van drie uur nog met een rolstoel van de baan ging, rekende in minder dan een uur af met de Tsjechische Katerina Siniakova: 6-2 en 6-2.

Het is voor de als vijfde geplaatste Bertens de vierde keer dat ze de vierde ronde haalt op het gravel in Parijs. In 2016 kwam Bertens zelfs tot de halve finale. In de vierde ronde treft ze de winnares van de partij tussen de Italiaanse Martina Trevisan en de Griekse Maria Sakkari.

De partij van Bertens en Siniakova werd vanwege het door regen uitgelopen speelschema verplaatst naar Court Philippe Chatrier. Op het centercourt was te zien dat Bertens goed was hersteld van haar krampen aan het einde van de partij tegen de Italiaanse Sara Errani. Ze bewoog goed en kwam geregeld naar het net.

Ook de service liep veel beter dan in de partij in de tweede ronde. Hoewel ze tegen de nummer 61 van de wereldranglijst haar eerste opslagbeurt verloor, kwam Bertens meteen terug. Vanaf 2-2 in de eerste set, won Bertens zeven games op rij. Ze pakte de eerste set met 6-2 en nam meteen een break voorsprong in de tweede set. Die hield ze vast en op de 5-2 benutte ze op de opslag van Siniakova haar tweede matchpoint. (ANP)