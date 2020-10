Kiezers lijken Rutte alles te vergeven

Ruim tien jaar geleden, in augustus 2010, leek een premierschap van VVD-leider Mark Rutte nog ver weg. De VVD was nipt de grootste partij geworden (31 zetels, tegen 30 voor de PvdA van Job Cohen), maar de formatie liep niet. Er werd gepraat over een minderheidskabinet van VVD en CDA, gesteund door de PVV van Geert Wilders. Maar dat stuitte op groot verzet in het CDA, onder meer bij onderhandelaar Ab Klink. Rutte wist het even niet meer, en sprak af met Cohen.

Lees meer over 10 jaar Rutte

Het gesprek vond plaats in „een hotelletje bij Schiphol”, vertelt de voormalig PvdA-leider. Rutte wilde weten of Cohen alsnog geïnteresseerd was in samenwerking. Hij wilde een gesprek plannen tussen de leiders van VVD, PvdA en CDA. Cohen: „En toen zei hij: ‘Met Wilders praten, dat doen we nooit meer, dat is over en uit’.” Cohen beloofde met zijn medewerkers te overleggen, en de twee namen hartelijk afscheid.

Cohen: „En de volgende dag was Ab Klink weg en was het koek en ei met Wilders. Hij was zó stellig geweest, in mijn herinnering, en de volgende dag ging hij gewoon met hem praten.” Wat is er gebeurd, vroeg Cohen Rutte. „Hij zou toch niet meer met Wilders praten? ‘Ja’, zei hij, ‘maar de wereld is veranderd’.” Op 14 oktober presenteerde Rutte zijn eerste kabinet, van VVD, CDA en gedoogpartner PVV. Cohens PvdA belandde in de oppositie.

Vraag Cohen hoe hij terugkijkt op dat beslissende moment in zijn Haagse carrière, en hij zegt dat Rutte nu eenmaal „over links, over rechts, over het midden” gaat. De „onduidelijkheid over wat hij nou echt vindt”, die vindt Cohen „ontzettend knap”. „Ik bewonder zijn optimisme, openheid, charme. Zijn flux de bouche is ongeëvenaard.” Dat Rutte Cohen hard aanviel – hij noemde Cohen „de vroedvrouw van dit minderheidskabinet” en zei dat hij „krokodillentranen” huilde – vergeeft Cohen hem. Zo zit Rutte nu eenmaal in elkaar, vindt hij.

12 november 2010 - Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto ANP 16 december 2011 - Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto ANP 20 september 2013

- Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto ANP 12 februari 2016 - Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto ANP Door de jaren heen, premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto’s ANP

Onaantastbare premier

Na tien jaar premierschap is de positie van Rutte in de Nederlandse politiek nog even onaantastbaar. Rutte domineerde de gehele jaren tien. Zijn eerste kabinet viel na twee jaar, maar de VVD heeft daar electoraal niet onder geleden. De VVD blijft veruit de grootste partij. De Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van drie bureaus, geeft de VVD op dit moment 36 tot 42 Kamerzetels, op verre afstand gevolgd door de PVV (17 tot 21 zetels).

Hoe kan Ruttes positie vrijwel onbetwist blijven, in een tijd dat het politieke landschap verkruimelt en het midden onder druk staat? Politici die met hem werken of gewerkt hebben, hebben daar wel een antwoord op. Dat ligt aan de methode-Rutte, zeggen ze. Wat die methode precies is, daarover verschillen de verhalen. Maar een paar dingen komen telkens terug.

Eén: Rutte is extreem pragmatisch, hij kijkt naar het eindresultaat. Twee: Rutte laat zich niet afleiden door uiterlijkheden, hij cijfert zijn ego weg. En drie, de meest gehoorde eigenschap: Rutte palmt zijn tegenstanders in, geeft ze het gevoel belangrijk te zijn en laat zo iedereen het lastige werk voor hem doen. Wat hij ook doet, andere politici vergeven het hem.

Eerste Kamerlid Henk Otten (ex-FVD, nu Partij voor de Toekomst) noemt de premier „een zeer behendig survivor”. Otten: „Dat zie je nu in de coronadebatten. Als het moeilijk wordt, geeft hij heel handig minister Hugo de Jonge [Volksgezondheid, CDA] het woord. Zo van: ‘Ja Hugo, beantwoord jij die maar, dat is jouw takenpakket.’ Hij laat anderen de klappen opvangen. Dat is typisch Rutte.”

Maar Henk Otten weet uit eigen ervaring dat die anderen het lang niet altijd erg vinden. Het overkwam hem zelf, eind vorig jaar. Het kabinet-Rutte III worstelde met het stikstofprobleem. De bouw lag stil, en het kabinet kwam met een spoedwet, waarmee via allerlei noodmaatregelen de stikstofschade terug moest worden gedrongen. Rutte had een groot probleem: in de Eerste én Tweede Kamer heeft zijn coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen meerderheid. En de linkse én rechtse oppositie vonden het niks, of eisten tegenprestaties in ruil voor steun.

Rutte verzon een uitweg: hij nodigde senator Otten en diens fractiegenoot Jeroen de Vries uit in het Torentje. Otten was die zomer met twee andere senatoren uit de FVD-fractie gestapt. Otten: „Hij was heel innemend: ‘Kom binnen, Henk. Wil je koffie? Een bastognekoek?’” Daarna ging het over de Spoedwet Aanpak Stikstof, zegt Otten. „Rutte zei: ‘Het is wat mij betreft heel simpel, ik ben zeteltjes aan het tellen.’ Ik zei, heel duidelijk: ‘Dit is een prutwet. Maar goed, we helpen je uit de brand om erger te voorkomen’.”

Na afloop stond Otten bij het Torentje de verzamelde pers te woord, en zei, herinnert hij zich: „Wij hebben deze rotzooi niet gecreëerd, maar we zullen wel helpen opruimen.” Otten had zijn mediamoment. Rutte had zijn zin: steun voor de stikstofspoedwet zonder één extra toezegging.

Het politieke landschap verkruimelt en het midden staat onder druk

Sms’jes van de premier

Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP, zegt: „De fervente wereldverbeteraars hebben het wat zwaarder in de politiek.” Rutte is níet zo iemand, bedoelt hij. De premier vertelde hem eens over een onderhandeling met GroenLinks, waarbij die partij bleef uitleggen waarom meer geld voor Ontwikkelingssamenwerking een goed idee was. „Die missionaire benadering kost veel tijd en werkt vaak niet. Rutte is van de lijn: jullie willen meer, wij minder en hoe komen we daar uit?”

Rutte steunt vaak op de kleine oppositiefractie van de SGP (drie zetels), die meestal meestemt met de coalitie. Dus wordt Van der Staaij regelmatig belangrijk gemaakt. Hij heeft sms-contact met de premier, en kan als het nodig is om wederdiensten vragen. In 2011 had Van der Staaij grote moeite met een wetsvoorstel van VVD en D66 om godslastering niet langer strafbaar te stellen. Van der Staaij bracht zijn zorgen ter sprake bij Rutte. „Hij belde meteen met toenmalig Kamerlid Fred Teeven (VVD): ‘Ja ik zit hier met Kees, kun je hier nog even naar kijken?’” Teeven haalde zijn handtekening onder het voorstel weg.

Als een van de weinige politici van het midden kan Mark Rutte goed omgaan met de toenemende polarisatie en versplintering in de politiek, zegt hoogleraar politicologie Tom van der Meer (Universiteit van Amsterdam). „Hij kan regeren met links en rechts, hij kan ook genereus zijn zonder dat dat negatief op hem afstraalt.”

Volgens Tom van der Meer is de versplintering een gevolg van de technocratisering van Den Haag. Kiezers, zegt hij, „gaan op zoek naar alternatieven en vinden die aan de flanken. Meerderheidscoalities en gedetailleerde regeerakkoorden maken het politieke debat dood, waardoor dit proces zichzelf alleen maar versterkt.”

Ruttes eerste kabinet was rechts, met VVD en gedoogpartner PVV. Daarna ging hij over links, met de PvdA. In 2017 sloot hij een centrumrechtse coalitie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Rutte kan met gemak tegengestelde posities verdedigen, zegt Van der Meer. „Economisch is hij gaan zwabberen. Toen hij met de PvdA ging regeren, draaide het om fors bezuinigen. Nu gelooft hij daar niet meer in.” In april, tijdens een debat over de coronacrisis, zei Rutte dat Nederland „in de kern diep socialistisch is”.

25 november 2016 - Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto ANP 17 februari 2017 - Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto ANP 16 februari 2020 - Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto ANP 18 september 2020 - Premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto ANP Door de jaren heen, premier Mark Rutte tijdens een persconferentie in Nieuwspoort

Foto’s ANP

Fortuyn-revolte

Deze eigenschap van Rutte, door vriend en vijand als een kracht gezien, heeft hij gaandeweg moeten leren. In zijn eerste jaren als VVD-leider, zegt Tom van der Meer, had Rutte wel een consistent verhaal. Van der Meer noemt Rutte „een late reactie op de Fortuyn-revolte”. „De VVD wist al jaren niet om te gaan met thema’s als migratie. Er was een conservatieve en een liberale vleugel. Geert Wilders vertrok, er was gedoe met Rita Verdonk. En Rutte had lange tijd geen oplossing. Hij probeerde ideetjes uit, zoals ‘groen rechts’ en het schrappen van het verbod op Mein Kampf.” Pas rond 2009, zegt Van der Meer, „kwam het lek boven”. „Toen begon hij over economie en veiligheid te praten. Daarmee definieerde hij heel slim de kernwaarden van de VVD. Het was een positie waarin hij kritiek kon leveren op de multiculturele samenleving, maar niet in culturele, maar in economische zin.” Met dat recept won hij de verkiezingen van 2010.

Dat Rutte minder koersvast is geworden, wordt hem door kiezers vergeven. Zijn bondgenoten komen er minder goed vanaf. In 2012 betaalden CDA en PVV een hoge prijs voor deelname aan Rutte I, terwijl de VVD alleen maar won. De PvdA ging na te hebben meegeregeerd in Rutte II terug van 38 naar 9 zetels.

Job Cohen: „Er zijn in dat kabinet een aantal besluiten genomen die zó indruisen tegen het gedachtegoed van de PvdA, die voor ons wezenlijk waren en voor Rutte niet. Kijk naar de zorg, die in het vorige kabinet enorm op de flikker heeft gekregen. Voor hem maakte het niet uit, maar voor ons wel.”

Daarom, denkt Cohen, werd de PvdA wel afgestraft door de kiezer, en de VVD niet. „Het is niet zo gek. Dat gebeurt als je niet zo ideologisch bent. Hij doet het, hij regelt het.”

Lees ook: hoe Mark Rutte overeind bleef in de gepolariseerde jaren tien