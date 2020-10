‘Kennis delen is leuker dan wat je weet voor jezelf houden’

‘Aarzelend voorwaarts’ was de kop die oudheidkundige Jona Lendering (55) recentelijk boven een stuk zette op zijn weblog Mainzer Beobachter (naar de fictieve krant van Multatuli). Wat volgde waren overpeinzingen, over zijn huidige gemoedstoestand, maar ook over de stand van zijn vak: heeft oudheidkunde nog wel toekomst als bloeiende wetenschap? Wat moet je als het geen zin lijkt te hebben waar je mee bezig bent, maar er volgens jou wel iets fundamenteels op het spel staat?

De bevlogen historicus maakt zich zorgen, zegt hij in de brasserie waar we hebben afgesproken. Over de niet op wetenschap gefundeerde popularisering van zijn vak, over de toenemende desinformatie – en hoe die de fundamenten van een belangrijke wetenschap onderuit halen.

Over deze serie

We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

Maar ook over hoe volgens hem oudheidkundigen keer op keer kansen laten liggen om de maatschappelijke relevantie te tonen van hun vak. En hoe onderwijs, cultuur en wetenschap dreigen af te glijden door een gebrek aan urgentie bij beleidsmakers.

Dit is overigens geen klaagzang – het gaat hem oprecht aan het hart. Jona Lendering, zal hij later in het gesprek vertellen, is iemand die gedijt bij leren en lesgeven. Inzichten vergaren en die vervolgens delen: „Dat is niet alleen beter, maar ook vele malen leuker dan dingen in je eentje doen – en wat je weet dan voor jezelf houden.”

Kennis overleeft ons, leg het belang van wetenschap uit

Aan opgeven moet hij daarom niet denken: met het geduld en de vastberadenheid van de betrokken leraar blijft hij stug doorgaan. Want wat het menselijk leven, of in ieder geval zíjn leven zin geeft, vertelt Lendering, „is dat kennis ons overleeft”. Hij spreekt van het „paleis van kennis”, dat weliswaar een paar vervallen kamers kent, en ook stukken lelijke architectuur, maar al met al gelooft hij in vooruitgang – het idee dat we steeds méér weten, dat kennis cumulatief groeit, en doorgegeven wordt aan de volgende generatie.

Hij heeft dus genoeg reden om optimistisch te blijven, ondanks zijn sombere constateringen over de stand van de wetenschap. Onderwijzen, of opvoeden, denkt Lendering, is een taak die iederéén in de samenleving op zich zou kunnen nemen. Het vermeerderen en delen van kennis: volgens hem is het een collectief ideaal.

Laatst schreef u in uw blog dat u hoopt het ‘cultureel peil’ een millimeter te kunnen verhogen.

„Ik citeerde Gerrit Komrij. Het peil een millimeter verhogen terwijl het meters zakt. De ambitie iets te redden. Grosso modo groeien we, gaan we vooruit, maar in mijn vakgebied zijn problemen.”

Waar maakt u zich concreet zorgen om?

„Over de stand van de oudheidkundige wetenschap. En over de wijze waarop de universiteit met die wetenschap omgaat. Je ziet bijvoorbeeld dat de huidige doorbraken in de bioarcheologie (de studie naar biologische resten op archeologische vindplaatsen) de aannames van de tekstuitleg op hun kop zetten, maar een discussie daarover vindt niet plaats. Ik heb zelfs de indruk dat veel tekstwetenschappers zich niet realiseren dat door die doorbraken hun vak enorme nieuwe kansen krijgt.”

Nog steeds kan Lendering zich opwinden als hij terugdenkt aan voormalig staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra, die zich tien jaar geleden afvroeg wat hij moest met musea vol „opgegraven potten en pannen”.

Hij ergerde zich niet alleen aan het dédain waarmee de VVD’er over de archeologie sprak, maar ook aan het oorverdovende zwijgen van zijn vakgenoten. Volgens hem hadden oudheidkundigen op dat moment „een kans voor open doel” om de samenleving het belang van hun vak uit te leggen. Lendering: „De oudheidkundige disciplines vormen samen een waardevol vak, maar ik zie het zichzelf kapot maken. Ik zou dat één millimeter willen afremmen.”

Legt u daarmee de lat niet te hoog voor uzelf? Een aantal jaar geleden zei u dat u uw laatste boek had geschreven – er volgden nog vier. U houdt een levendige weblog bij, u schrijft regelmatig voor NRC.

„Ik weet niet of ik daarmee de lat te hoog leg. Je wilt gewoon niet vergeefs werken. Voor mij is de vraag: bereik ik de doelen überhaupt? Mijn blog is populair en ik weet dat er lezers zijn die daardoor denken: ‘Hé, de oudheidkunde is wetenschappelijker dan we dachten’. Dat is winst. Maar die spoelt zó weer weg. Bijvoorbeeld wanneer de massamedia, zoals vaak gebeurt, een ondeskundige deskundige aan het woord laten. Zo iemand bevestigt iedereen dan weer in het beeld dat de bestudering van de oudheid geen diepgang heeft. Dat moet beter. Al een jaar of twee, drie vraag ik me af: richt ik me niet op de verkeerde dingen? Daar zit mijn twijfel.”

Hoe weet u of u meer tot stand had kunnen brengen?

„Dat weet je nooit, maar je kunt er wel over nadenken.”

Onder ogenschijnlijke zelfverzekerdheid lijkt vaak een aartstwijfelaar te schuilen. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer allerlei toekomstideeën om de voorrang lijken te strijden.

Lendering overweegt een aantal opties. Een proefschrift schrijven waarin hij toont wat classici, archeologen, oudhistorici en andere oudheidkundigen op het gebied van wetenschapscommunicatie van elkaar kunnen leren. Een groepsblog maken waarin alle oudheidkundige bloedgroepen samenkomen, zodat in elk geval in de voorlichting samenkomt wat samen hoort. Daarbij wil hij samenwerken met musea, maar die zijn op het moment zelf druk bezig met overleven. „Of een goed boek over de oudheid, lekker geschreven met veel afbeeldingen, en dat tegelijk doorwrocht is.”

Slechte informatie moet je terugdringen

Hij denkt aan boeken als Nicoline van der Sijs’ Vijftien eeuwen Nederlandse taal, een voorbeeld van hoe je volgens hem wetenschap goed kunt uitleggen. Van Lenderings hand zelf verschenen de afgelopen jaren onder meer Het visioen van Constantijn (in samenwerking met Vincent Hunink) en Xerxes in Griekenland, waarin hij niet alleen over de Perzische Oorlogen schrijft maar ook de hardnekkige mythes over Oost en West ontkracht. In zijn laatste boek Bedrieglijk echt beschrijft Lendering stap voor stap hoe vervalsers in de papyrologie wetenschappers en verzamelaars weten te misleiden.

Lees ook de recensie van Xerxes in Griekenland: Wat Xerxes écht van plan was.

Eigenlijk wilt u hetzelfde bereiken met wat u nu doet, maar dan op grotere schaal.

„Ja, daar komt het wel op neer. Ik wil een voorlichting met impact.”

Het zijn vaak laagdrempelige, populaire boeken die weinig met echte wetenschap te maken hebben, die impact hebben.

„Daar zit het probleem. Een uitgever heeft niet als doel om cultuur te verspreiden, maar om veel boeken te verkopen – en dat snap ik. Maar het gevaar is dat het makkelijk vindbare aanbod van oppervlakkige informatie júíst de geïnteresseerden het idee geeft dat het intellectueel niks voorstelt. Dat zie je bijvoorbeeld gebeuren bij de informatievoorziening over de Romeinse limes. Verdieping is momenteel nauwelijks mogelijk en ik zou dat willen zien verbeteren. Omdat ik denk, gelóóf, dat het werk dat ik doe inhoudelijk wél de moeite waard is.”

Het is, zegt hij, bevredigend wat hij allemaal doet, hij haalt er ook veel voldoening uit, maar de verspreiding van wetenschappelijke bevindingen in de oudheidkunde moet effectiever kunnen. „Er moet een manier zijn om dat te bereiken.”

Als we het hebben over wetenschap, en u bent een wetenschapper…

„Nou, ik beschouw mezelf niet als wetenschapper, ik schríjf over wetenschap. Een sportjournalist neemt ook niet zelf deel aan de wedstrijd. Ik heb nooit de ambitie gehad zelf conclusies te presenteren, ik wil beschrijven wat er gebeurt.”

U bent in ieder geval zeer kritisch.

„Omdat de wetenschap niet functioneert zoals het zou moeten.”

Wat moet er volgens u bij het publiek veranderen?

„Wat ik met mijn blog beoog is: er in ieder geval voor zorgen dat mensen kunnen weten dat er een wetenschap ís. Stel, een wetenschapper raakt in opspraak, laten we zeggen in de virologie, en mensen gaan vragen stellen. Als je pas op dat moment, waarop mensen al geen zin hebben in mondkapjes bijvoorbeeld, gaat uitleggen waarom je met een mondkapje moet rondlopen, en waarom de virologie nu tot deze conclusie komt, dan zullen mensen, omdat ze toch al anti zijn, ook die uitleg van de wetenschappelijke methode wantrouwen. Zeker nu we met meer hoogopgeleiden zijn dan ooit, moet de ambitie zijn dat we mensen vertrouwd maken met het wetenschappelijk proces. Methoden uitleggen. Beperkingen tonen. Transparant zijn. Anticiperen op misverstanden die kunnen ontstaan. En dat kan gewoon.”

Maar dan komt Mark Rutte met de bewering dat het Romeinse Rijk uiteenviel door slecht beschermde buitengrenzen, als waarschuwing voor het Europese migratiebeleid.

„De ondeskundige deskundige dus, met toegang tot massamedia. En dit is extra gevaarlijk, want de premier is behalve politicus ook historicus. Zo’n uitspraak blijft hangen bij het grote publiek – en als mensen een verhaal navertellen, pikken ze dat weer op. Weerleggen is dan vaak te laat: honderdduizenden mensen hebben gelezen wat de premier beweert. Wat een wél deskundige historicus vervolgens zegt over de teloorgang van de steden en de interne machtsstrijd in het Romeinse Rijk, staat dagen later in de brievenrubriek.”

Bad information drives out good.

„Onjuiste en verouderde inzichten zijn online gratis te krijgen, maar actuele en betrouwbare informatie ligt verborgen achter academische betaalmuren. De gevolgen zie je aan het Jezusmythicisme: het idee, ooit omhelsd door negentiende-eeuwse antisemieten als Bruno Bauer, dat Jezus niet heeft bestaan, keerde de afgelopen jaren terug doordat historici informatie over de joodse, halachische Jezus niet openlijk deelden. Oudheidkundigen leggen sowieso niet uit wat hun methode is. Als je het pas gaat doen als de scepsis er eenmaal is, is het te laat. Tandpasta, eenmaal uit de tube, duw je niet terug. Maar slechte informatie moet wél teruggedrongen worden. Daar heeft de universiteit geen zin in, want dan moeten ze kijken naar de problemen die ze zelf hebben gecreëerd. Eerst verborgen ze hun inzichten achter betaalmuren. En nu ze in de gaten hebben hoe onacceptabel dat is, ontwijken ze de discussie met de maatschappelijke organisaties.”

Voorkom dat kinderen een aversie krijgen tegen leren

U bent nieuwsgierig en gedreven als het gaat om uw vak. Wie of wat heeft u gevormd? En wie of wat blijft u vormen?

„Ik denk dat ik mijn ouders moet noemen. Ze hebben mij meegegeven dat leren leuk is, of in ieder geval leuk kan zijn. Ouders kunnen hun kinderen misschien niet leren leren, maar ze kunnen wel verhinderen dat ze een aversie tegen leren krijgen: dat kunnen ouders prima. Zo ken ik een echtpaar dat voor hun zoontje op zoek ging naar een school en er een vond die museumbezoek als aanvullend pakket had. Elke maand gingen kinderen op die school naar het museum. Zelf heeft die vader museumbezoek niet meegekregen als iets wat waardevol is, maar hij weet: dat is het voor mijn kind. Het leuke is dat die jongen daarna zijn ouders meeneemt naar het museum – en de vader accepteert dat hij rondgeleid wordt door zijn kind. Dat ontroert mij. Dat kúnnen ouders, iedere ouder weet wat-ie niet weet. Ik zou hopen dat de samenleving zich op die manier committeert aan kennis.”

Wat hem nu nog vormt, zegt hij: reizen. De vreugde als je iets nieuws ontdekt, de dingen die je ervan leert. „Het is ergens ook heel kinderlijk, de verbazing ervan. Ik vind het leuk om me te verbazen, om nieuwe dingen voor het eerst te doen en te zien. En als je het met anderen doet, maakt dat het nog leuker. Nogmaals: kennis moet verbinden, samenbrengen.”