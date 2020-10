Ingehaald door het virus

Het gaat te hard, ziet Hugo de Jonge. De hele week overlegt de minister van Volksgezondheid al met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag over hoe ze de snelle verspreiding van corona daar kunnen stoppen. Er ligt inmiddels een pakket maatregelen klaar. Maar op donderdagmiddag 24 september belt hij met Jaap van Dissel voor advies. Heeft het nog wel zin om alleen regionale maatregelen te treffen? Uit de cijfers blijkt dat het virus zich in rap tempo over de rest van Nederland verspreidt. Lopen ze zo niet achter de feiten aan?

Ook Van Dissel, de RIVM-directeur die als voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) een belangrijke rol in de virusbestrijding heeft, maakt zich zorgen.

Het telefonisch contact leidt diezelfde avond tot een spoedoverleg in het Torentje. Premier Mark Rutte, De Jonge, Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) en Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) schuiven aan. Die avond wordt duidelijk dat de in mei bedachte strategie om het virus in de kiem te smoren, is mislukt voordat zij echt is toegepast.

Dit was het idee: om een tweede golf en een nieuwe landelijke lockdown te voorkomen, zouden de regio’s de leiding nemen. Zíj konden regionale uitbraken het beste uittrappen. Maar terwijl het virus zich deze zomer week na week verspreidde, greep niemand hard in. Het leidde ertoe dat het kabinet deze week nog maar één uitweg zag: landelijke maatregelen, strak geregisseerd vanuit Den Haag.

Een ‘gereedschapskist’, gevuld met gerichte maatregelen: daarmee zouden de burgemeesters van iedere veiligheidsregio snel en plaatselijk kunnen ingrijpen om de groei van het virus in een vroeg stadium te remmen, dacht het kabinet in de zomer. Zo verspreidt het virus zich niet naar de rest van het land en houd je de economische en maatschappelijke ontwrichting beperkt.

Van die strategie komt weinig terecht. Het kabinet kijkt naar de burgemeesters. De burgemeesters kijken naar het kabinet. Niemand neemt een besluit. Dat komt ook omdat de strategie nog niet is uitgewerkt. De meeste politieke energie gaat naar het aanslingeren van het testbeleid en de discussies over de coronawet. Pas in augustus begint De Jonges ministerie (Volksgezondheid) met het uitwerken van het regionale dashboard waarmee bestuurders hun lokale situatie in de gaten kunnen houden. Het duurt tot 23 september voor de eerste versie van de ‘gereedschapskist’ wordt verspreid. Dat is één dag voordat De Jonge bezorgd met Van Dissel belt.

Het blijft in de tussentijd bij wat halfslachtige maatregelen. Op 18 augustus adviseert het kabinet om thuis nog maximaal zes mensen uit te nodigen. De enige regionale maatregelen volgen een maand later: in zes veiligheidsregio’s moet de horeca om uiterlijk 01.00 uur ’s nachts dicht en worden gezelschappen van meer dan vijftig mensen verboden.

Het kabinet moet behoorlijk lang en hard duwen om de regio’s zo ver te krijgen, vinden betrokkenen in de coalitie. Ze krijgen de indruk dat burgemeesters die verantwoordelijkheid gewoon niet zelf willen nemen.

Torentjesoverleg

Het duurt tot vorige week voor de onbelemmerde opmars van het virus de patstelling doorbreekt. Na wekenlang wachten heeft het kabinet nu grote haast. Op vrijdagmiddag 25 september, de dag na het Torentjesoverleg, gaat het bericht uit naar leden van het OMT: kunnen ze maandag al vergaderen over nieuwe maatregelen? Kabinetsleden krijgen op zaterdagmiddag te horen dat er op maandag een ingelast crisisberaad over corona zal zijn.

Lang waren de adviezen van het RIVM leidend in Den Haag. Nu mogen ook externe deskundigen meepraten.

De gedachte die donderdagavond in het Torentje is ontstaan, wordt op zondag in het Catshuis door Rutte, De Jonge, Van Dissel en een grote groep ministers beklonken: dat ingrijpende landelijke maatregelen en de bijbehorende economische effecten onvermijdelijk zijn geworden.

Onder de burgemeesters van de veiligheidsregio’s circuleert dan al een paar dagen een lijstje van maatregelen. Maar zij gaan ervan uit dat die alleen zullen gelden in en rond de grote steden. De burgemeesters van de grote steden missen ondertussen dé maatregel waar zij al zo lang op aandringen: mondkapjes.

Op gezag van Van Dissel heeft het kabinet een brede inzet van mondkapjes vanaf het begin afgewezen, maar de burgemeesters denken dat het kan helpen. Zo belanden ze bij het ‘Red Team’. Onder die naam heeft een groep deskundigen, veelal gezondheidswetenschappers, zich in de zomer verenigd, als tegenhanger van het OMT. Op woensdag 25 september zijn vier leden van het team al langs geweest op het Amsterdamse stadhuis, op uitnodiging van burgemeester Femke Halsema. Twee dagen later bezochten ze in Rotterdam burgemeester Ahmed Aboutaleb.

De boodschap van het Red Team is simpel: mondkapjes zijn geen wondermiddel, maar ze dragen wel bij aan de virusbestrijding, zeker nu zoveel mensen besmet zijn. Als Halsema op woensdag hoort dat het Red Team aan een positief rapport over mondkapjes werkt, vraagt ze: kan dat niet eerder worden uitgebracht? Dat gebeurt: het rapport wordt op zondag gepubliceerd, een paar uur na het Catshuisberaad.

De burgemeesters horen al dagen over de maatregelen, maar krijgen er geen vat op. Den Haag wil doorpakken. In een vergadervloed duwt het kabinet op maandag alle spelers de gewenste richting in.

Het begint met een Zoom-vergadering van het OMT, om half tien. Voor de zomer waren hun adviezen „heilig”, zei premier Rutte wel eens, wat het OMT adviseerde, deed het kabinet. Nu is de volgorde omgekeerd: Van Dissel meldt zich bij de andere OMT-leden met het lijstje maatregelen dat het kabinet in het Catshuis heeft opgesteld en maakt hun duidelijk dat er weinig ruimte is om er echt over te discussiëren, of om andere dingen voor te stellen.

Het leidt tot een ongemakkelijk gevoel bij sommige aanwezigen: alsof ze een stempelmachine zijn. De gang van zaken past voor hen in een bredere trend: dat het OMT te reactief is geworden en zo zijn adviserende taak niet goed kan vervullen. Bij de maatregelen van 14 september waren ze ook al niet betrokken. Met verzoeken uit de groep aan Van Dissel om vaker te vergaderen, niet alleen als het kabinet hun advies wil, is niets gebeurd.

Van Dissel moet al snel weer weg, om het door het kabinet zelf bedachte ‘advies’ van het OMT terug naar het kabinet te brengen. Het OMT dringt er wel op aan méér te doen, en doet drie concrete voorstellen. Een ervan is studentenhuizen helpen quarantaines te organiseren. Een ander voorstel is het instellen van een avondklok. Dat heeft volgens de modellen grote effecten op de verspreidingssnelheid van het virus. En dan is er het derde concrete voorstel: in de grote steden mondkapjes invoeren op plekken waar 1,5 meter niet haalbaar is. Ook dat heeft effect, zeggen de modellen. Maar unaniem is het advies niet. „Op dit punt waren de leden van het OMT verdeeld”, staat in het advies.

Om kwart over tien, terwijl het OMT nog vergadert, zitten de fractievoorzitters van de coalitiepartijen, met de premier en vice-premiers bij elkaar voor hun wekelijkse overleg. Rutte en De Jonge presenteren hun maatregelenpakket. Daar gebeurt wat de burgemeesters van de grote steden, de Red Team-experts en een deel van het OMT niet voor elkaar kregen: het mondkapjesbeleid begint te schuiven.

Als ze van de maatregelen horen, zijn de fractieleiders tevreden. Maar ze missen één ding. Waarom, vraagt Dijkhoff, geen landelijke mondkapjesplicht? Er is misschien nog geen waterdicht bewijs dat mondkapjes helpen, maar er is ook geen bewijs van het tegendeel. En als je blijft vasthouden aan het argument dat mensen anderhalve meter afstand blijven houden, zoals Van Dissel steeds benadrukt, loop je vast. Het virus verspreidt zich júist omdat mensen dat niet doen, kijk maar om je heen.

Pieter Heerma (CDA) en de andere fractieleiders vallen hem bij. Als je het niet doet, ontstaat geheid maatschappelijke discussie, de oppositie maakt er al een punt van. Dan kun je het beter zelf aankondigen.

Draai maken

Rutte en De Jonge willen er eerst nog niet aan. Het is gek om zonder onderbouwing zo’n draai te maken, vinden ze. Maar daar verschijnt snel een oplossing voor: het OMT-rapport met het verdeelde advies over invoering van mondkapjes in de grote steden dat vlak na het coalitieoverleg binnenkomt, biedt het kabinet alsnog de gelegenheid die draai te maken.

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad worden erdoor verrast als ze die maandag om vier uur ‘s middags bijeenkomen. Hun vergadering is vervroegd en in het pakket zit nu een dringend advies om in de drie grote steden mondkapjes in publieke binnenruimten te dragen. Maar al zitten de burgemeesters met allerlei vragen, ze merken direct dat voor discussie en aanpassingen geen ruimte is. Antwoorden blijven uit, het kabinet moet door. Ze geven toch maar hun steun: ze kunnen niet anders, er moet iets gebeuren.

Hoe haastig alles verloopt, blijkt wel als Van Ark ’s avonds inbelt bij de fractievoorzitters van de Tweede Kamer om ze bij te praten. Normaal vertelt ze dan welke maatregelen eraan zitten te komen, nu houdt ze, een half uur voordat Rutte en De Jonge hun persconferentie geven, allerlei slagen om de arm. Over mondkapjes zegt ze niets.

De persconferentie moet de onduidelijkheid wegnemen, maar doet dat niet. Wie gaat het mondkapjesadvies in de grote steden handhaven? En waarom alleen in winkels? Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gaan direct een stap verder dan het kabinet, kondigen ze later op de avond aan: zij gaan hun inwoners aanraden in álle openbare binnenruimten mondkapjes te dragen. Eindhoven haakt ook aan. De oppositie neemt, gesterkt door het Red Team-rapport, geen genoegen met zo’n beperkt advies. Waarom geen algehele verplichting?

Een dag later zijn het opnieuw de fractievoorzitters uit de coalitie die het kabinet tot méér actie aanzetten. Dinsdagmiddag zijn ze er al snel uit: er moet duidelijkheid komen, en dat betekent één landelijk mondkapjesbeleid. Na overleg met De Jonge en Rutte, die inmiddels ook op die lijn zitten, besluiten ze het in het Kamerdebat op woensdag te regelen. Dat is een logisch moment: wéér een persconferentie zou potsierlijk zijn.

Het blijft improviseren. Rutte geeft het „dringende advies” voortaan mondkapjes te dragen halverwege zijn beantwoording in de Kamer, terwijl bijna niemand kijkt. De burgemeesters uit het Veiligheidsberaad vernemen het nieuwe advies zoals andere Nederlanders: via de media.

Aan het einde van de week heerst onder sommige betrokkenen vooral frustratie. Ondanks de inspanningen om het bij de tweede golf anders is te doen, ontstond er net als in het voorjaar weer te late en rommelige opeenvolging van geïmproviseerde kabinetsmanoeuvres. Nu niet door een onbekend virus, maar door de behoefte om al polderend tot een breed gedragen koers te komen.

Sleutelmomenten in aanloop naar tweede golf Dat het kabinet en de burgemeesters in de veiligheidsregio’s op elkaar wachtten met het nemen van maatregelen, was niet voor het eerst. Zo ging het de hele zomer al. Een overzicht van de sleutelmomenten. Door Pim van den Dool en Wouter van Loon 1 juli — Brandhaarden doven Na maanden van „opofferingen, van afstand, van verlies en onzekerheid” wordt de samenleving weer langzaam losgelaten, zegt Rutte eind juni op een persconferentie. Op 1 juli „mogen er weer dingen”, zoals een bezoek aan het theater of een pretpark. De regels voor de horeca worden versoepeld. Maar, waarschuwen Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA): „Het virus is niet weg.” Om te voorkomen dat het weer oplaait, moeten brandhaarden zo snel mogelijk worden „uitgetrapt”. Dat gaat op basis van het ‘coronadashboard’, stelt De Jonge, waar relevante cijfers over het virus worden verzameld. Als de cijfers goed in de gaten worden gehouden, is het mogelijk om „heel lokaal, heel precies, hooguit regionaal” de regels aan te scherpen. De beslissing om daartoe over te gaan valt toe aan de veiligheidsregio’s, stelt Rutte. Als er te veel toeristen naar Amsterdam komen, is het aan de voorzitter van de veiligheidsregio daar om maatregelen te nemen. „Daar zijn geen landelijke regels voor.” Zo’n twee weken nadat de versoepelingen zijn afgekondigd, beginnen de besmettingscijfers langzaam maar zeker weer op te lopen. Er ontstaan regionale brandhaarden, zoals in Goes en Hillegom. De veiligheidsregio’s nemen inderdaad de leiding. De burgemeester van Leiden, voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden waar Hillegom onder valt, waarschuwt half juli: „We zitten dicht tegen een regionale lockdown aan.” Horecagelegenheden zouden dan gesloten kunnen worden. Het blijkt niet nodig, de brandjes doven uit. 22 juli — Mondkapjes of niet? In het tweede deel van juli stijgen de cijfers serieus verder, vooral in de grote steden. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus (CDA) noemt die ontwikkeling, op de eerste zomerse persconferentie in Den Haag op 22 juli, „een stroomstoot die ons alert moet houden”. Hij waarschuwt Nederlanders de regels weer beter na te leven en dreigt ook met het sluiten van winkelstraten of stranden, maar komt niet met nieuwe maatregelen. Lees ook: Zijn we voorbereid op een nieuwe uitbraak? Zo ging het in Goes Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zegt later die avond bij Nieuwsuur dat hij ziet dat de anderhalvemeterregel „sleets” wordt en vindt dat het kabinet advies moet vragen over aanvullende maatregelen, zoals een mondkapjesplicht op drukke plekken in de openbare ruimte. „Als de cijfers blijven stijgen moet je een alternatief achter de hand hebben”, zegt hij. Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team (OMT) opnieuw om advies over mondkapjes. Dat wordt op 29 juli besproken in een overleg tussen kabinet en burgemeesters op het provinciehuis in Utrecht. Op de aansluitende persconferentie zegt OMT-voorzitter Jaap van Dissel (RIVM) dat mondkapjes „een buitengewoon klein effect” hebben. Een landelijke plicht komt er niet, wel krijgen regio’s de ruimte ermee te experimenteren. Welke andere maatregelen er regionaal genomen kunnen worden, blijft onduidelijk. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls zegt dat dit „verder uitgezocht” wordt. Op een persconferentie op 6 augustus zegt premier Rutte dat het virus aan „een gevaarlijke opmars” bezig is. Hij houdt vast aan de regionale aanpak, volgens Rutte hebben burgemeesters tal van opties, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer in winkelstraten, het afsluiten van parkeerplaatsen en het beperken van publiek bij sportwedstrijden. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat het kabinet ook nog aan een „gereedschapskist” van lokale maatregelen werkt. Rotterdam en Amsterdam proberen in augustus drie weken lang een mondkapjesplicht uit op drukke plekken in het centrum. Ze zijn niet ontevreden als begin september de resultaten van de proef komen: mensen dragen de mondkapjes keurig en het leidt niet tot onvoorzichtiger gedrag. Tegelijk zien ze de drukte niet afnemen – een ander doel van het experiment. Het mondkapje komt niet direct terug in beide steden, hoewel het aantal besmettingen dan al weken ver boven de signaalwaarde zit. De steden noemen het „een aanvullend nuttig instrument dat, indien de omstandigheden erom vragen, kan worden ingezet”. 12 augustus — Quarantaineplicht: de Kamer wil er niet aan De cijfers blijven oplopen. Amsterdam en Rotterdam hebben vanaf de eerste week van augustus dagelijks meer dan zeven positieve coronatests per honderdduizend inwoners – de signaalwaarde die aangeeft wanneer de aantallen gevaarlijk hoog worden. Voor een groot deel gaat het om jongeren; ongeveer de helft van de positief getesten is onder de dertig. Ze gaan vaak naar de horeca, wat het bron- en contactonderzoek bemoeilijkt: het aantal mensen dat nagebeld moet worden is te groot. In zowel Amsterdam als Rotterdam kan het contactonderzoek niet meer volledig worden uitgevoerd. Onder de positief geteste twintigers zijn veel studenten. Het kabinet wil daarom begin augustus het besluit nemen de introductieweken voor studenten volledig te schrappen. Maar als dit uitlekt, komen studentenorganisaties in het geweer. Uiteindelijk mogen de introductieweken toch doorgaan, met als beperkingen: geen alcohol, kleine groepen en om tien uur ’s avonds moet het afgelopen zijn. Het kabinet kondigt op 12 augustus aan dat medewerking met het bron- en contactonderzoek minder vrijblijvend wordt en dat er een quarantaineplicht komt voor mensen die in contact geweest zijn met een besmet persoon. De burgemeesters hadden daar eind juli al om gevraagd. Zij merkten dat te veel mensen in zo’n geval niet thuis bleven: als de lokale GGD hen opbelde, waren ze geregeld boodschappen aan het doen. Maar de Tweede Kamer verzet zich: te repressief, vindt een meerderheid. Wat niet helpt, is dat het kabinet een paar dagen eerder een quarantaineplicht ook zelf nog te ver vond gaan. „Ik ben geen dictator”, aldus Rutte toen. Burgemeesters zijn teleurgesteld: ze krijgen geen extra instrument in handen. Het kabinet belooft de quarantaineplicht wel verder te onderzoeken. Op 18 augustus houden Rutte en De Jonge weer een persconferentie. „Het gaat niet goed”, zegt Rutte. „Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af. Terug bij een overbelaste zorg. Terug bij een land op slot.” Landelijke maatregelen komen er niet, wel het „zeer, zéér dringende advies” om thuis geen feestjes te geven en maximaal zes gasten te ontvangen. Amsterdam kondigt die avond regionale maatregelen af. Er komt op twee plaatsen een aanlegverbod voor bootjes en het toezicht in de horeca wordt verscherpt. Over verdergaande maatregelen, zoals vervroeging van de sluitingstijden van de horeca, wordt nog overlegd. Het komt er niet van. Amsterdam wil dat type maatregelen niet nemen zonder landelijke steun. 14 september — Signaalwaarde overschreden Hugo de Jonge stuurt de Tweede Kamer begin september een brief over de lessen die zijn getrokken uit de eerste golf. Op dat moment is een ‘plateau’ bereikt van zo’n vijfhonderd positieve tests per dag. In de brief wordt een systeem van inschalingsniveaus voor een regionale aanpak aangekondigd. Regio’s krijgen het predikaat ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’, afhankelijk van het aantal positieve tests. Gaat een regio naar ‘zorgelijk’, dan zijn daar meer regionale maatregelen nodig, is het idee. Lees ook: in de coronacrisis blikt het kabinet liever vooruit dan terug Het plan van het kabinet is om dit regionale waarschuwingssysteem op 22 september te lanceren via een update van het coronadashboard. Maar rond die tijd stapelen de problemen zich op. Vanaf 10 september kunnen de teststraten de toestroom niet meer aan, half september wordt ook landelijk de signaalwaarde van het aantal positieve tests overschreden. In sommige ziekenhuizen loopt het aantal opnames door corona zo snel op, dat patiënten naar andere regio’s gebracht moeten worden. Het kabinet houdt daarom al op 18 september een persconferentie. Zes veiligheidsregio’s in de Randstad springen op ‘zorgelijk’, het kabinet kondigt voor die regio’s nieuwe maatregelen aan. In de horeca moeten om 00.00 uur de lichten aan en om 01.00 uur de deuren dicht, de groepsgrootte voor georganiseerde samenkomsten gaat terug van honderd naar vijftig. Voor het eerst spreekt het kabinet zelf van een „tweede golf”. Het houdt nog wel vast aan een aanpak per regio, maar dicteert zelf de maatregelen. De regio’s krijgen die opgelegd vanuit Den Haag zodra ze als ‘zorgelijk’ of ‘ernstig’ worden ingeschaald. Het pakket blijkt achteraf niet „stevig en hard” genoeg, moest Rutte deze week in de Tweede Kamer erkennen. „We moeten vaststellen dat we daar waarschijnlijk nog harder hadden moeten ingrijpen dan we gedaan hebben, zodat we ook een verdere doorgroei meer hadden kunnen afremmen.” 28 september — Toch landelijk De cijfers verslechteren zo snel dat een steviger pakket maatregelen onvermijdelijk is, wordt een week later al duidelijk. Niet meer alleen voor de grote steden, maar voor het hele land. In plaats van op dinsdag komt er al op maandag een persconferentie. De horeca moet nog eerder dicht, de maximale groepsgrootte gaat verder omlaag, thuiswerken is weer de strikte norm en over mondkapjes krijgt de bevolking nu toch het „dringende advies” ze in openbare binnenruimtes te dragen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 3 oktober 2020