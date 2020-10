In Baltimore win je met de zegen van de kerk

Baltimore telt 624 kerken en de grootste daarvan zijn ‘politieke zwaargewichten’. Predikanten maken er routineus hun steun bekend aan met name Democratische politici.

Naar het Capitool Over deze serie De VS kiezen op 3 november een president en 470 leden van het Congres. Jutta Chorus volgt de verkiezingscampagne in het door Democraten gedomineerde Baltimore.

Wandel langs de ingestorte, onbewoonbaar verklaarde huizenblokken in het westen van de stad en je staat ineens oog in oog met een luxe godshuis. Een kleine versie van de Sacré-Coeur of de dom van Florence, uitgevoerd in flagstone. Binnen is het altijd warm, de vloeren zijn bedekt met rode lopers.

Als ik de New Shiloh Baptist Church van dominee Harold Carter bezoek, begrijp ik hoe dat kan. In zijn digitale preek roept hij zijn vierduizend gelovigen op om 10 procent van hun inkomen aan de kerk te schenken. „God staat je toe 90 procent zelf te houden”, zegt hij. Dit weekend bestaat de kerk 118 jaar. „Geef de kerk 118 dollar voor haar verjaardag”, bedelt Carter om een bijdrage.

Ik ben niet toevallig naar de New Shiloh gegaan. Het is de kerk van Kweisi Mfume, afgevaardigde voor het district waar Baltimore in ligt. „Hij is al zeker 24 jaar lid”, zegt de dominee als ik hem daarnaar vraag. Mfume kwam luisteren naar Carters vader, die een leerling van Martin Luther King was. Die verhuisde naar Baltimore en steunde er de zwarte burgerrechtenbeweging. „Kweisi zingt nog steeds in het koor”, zegt Carter. „En we bidden samen.”

Dus toen Mfume de dominee vroeg om steun voor zijn kandidatuur, hoefde Carter niet lang na te denken. „We bidden, o genadige God, dat u uw voorkeur uitspreekt voor hem in wie wij geloven”, zo begon hij het openingsgebed tijdens de persconferentie waarop Mfume zijn kandidatuur bekendmaakte. Sindsdien heeft de dominee de politicus nog eens zijn zegen gegeven. „En als hij het vraagt, doe ik het weer.”

Harold A. Carter is geen uitzondering. Als de verkiezingen eraan komen, staan talloze dominees, pastors en bisschoppen klaar om de kandidatuur te ondersteunen van burgemeesters, gemeenteraadsvoorzitters, rechters, senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden, die vaak deel uitmaken van hun congregatie. Dus de voorganger geeft zijn gelovigen een stemadvies – bij de grootste kerken worden zo in één keer 13.000 leden aangesproken – en krijgt daar in het beste geval een invloedrijk lid voor terug.

Het zijn vooral zwarte kerken die dat in Baltimore doen. Dat komt, legt politicoloog Matthew Crenson me uit, omdat hier van oudsher de grootste zwarte gemeenschap van het land woont. „Toen zwarte burgers in de negentiende eeuw in de stad werden buitengesloten, organiseerden ze hun eigen onderwijs, hun eigen kerk, hun eigen vakbond. Als je vandaag de dag de verkiezingen wilt winnen, moet je in een zwarte kerk verschijnen.”

Zo gaf de zwarte predikant Frank Reid van de Bethel African Methodist Episcopal (11.000 leden) zijn zegen aan de witte Martin O’Malley, die in 1999 burgemeester van Baltimore werd, en aan Sheila Dixon, die hem in 2007 opvolgde. En ook aan Joan Pratt, die in 1995 gekozen werd tot financieel toezichthouder van de stad en met steun van de geestelijke nog steeds haar ambt bekleedt. Dit jaar raakte Pratt in de problemen, nadat ze een gemeentelijk parkeerterrein dat aan de Bethel-kerk grenst voor 15 dollar aan haar kerk had verkocht. Haar positie staat onder druk. „Dat is een zaak van de gemeente”, zegt een woordvoerder van de kerk als ik ernaar vraag.

Harold Carter benadrukt dat zijn endorsement van Mfume „strikt persoonlijk” is, net als zijn „substantiële donatie”. Zou New Shiloh als kerk openlijk een politicus steunen, dan verliest zij de belastingvrijstelling voor religieuze instellingen. „We moeten de scheiding van kerk en staat in acht nemen”, zegt Carter. Maar als hij tijdens een persconferentie zijn steun uitspreekt voor Mfume, kan dat zijn leden toch niet ontgaan? „In mijn preek steun ik hem niet”, antwoordt hij. „Dan zeg ik alleen: ga stemmen.”

Een paar straten verwijderd van de New Shiloh-kerk van de Democraat Mfume staat de kerk van zijn Republikeinse tegenstander Kimberly Klacik. Zij beschikt weliswaar over een groot Twitter-leger van 450.000 volgers, maar spreekt op een zondag in de nazomer een gehoor toe van slechts enkele tientallen leden van de Simmons Memorial Baptist Church.

Voorganger Duane Simmons neemt het niet zo nauw met zijn endorsement. Hij steunt Klaciks campagne ter bestrijding van ratten en ongedierte en biedt haar zijn altaar aan voor haar aanval op de Democraten. Na afloop schrijft zij op Facebook: „Dank u, pastor dat u me de mogelijkheid gaf om mijn boodschap met uw gelovigen te delen.”