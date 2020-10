Hoe Mark Rutte 10 jaar premier bleef

NRC-redacteur Petra de Koning ging op zoek: hoe denkt hij? Wat vindt hij belangrijk? En hoe is hij geworden tot wie hij is? Ze sprak met mensen die hem van dichtbij meemaken of hebben meegemaakt en ze volgde hem bij optredens. Haar boek, deze week verschenen, is een politiek en persoonlijk portret van een politicus die benaderbaar lijkt, maar nauwelijks te raken is.

In deze Haagse Zaken hoor je hoe dat boek er kwam, welke momenten voor Rutte bepalend zijn geweest en wat hem typeert als premier, mens en VVD’er.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes).