Robbert Dijkgraaf: Hoe jij, Julius Caesar en een dinosaurus met elkaar verbonden zijn

De bouwstenen van ons eigen lichaam, al onze atomen en moleculen, zijn tweedehands. Ze zijn allemaal al eens eerder gebruikt. Door planten, dieren, historische figuren. De levenslijnen van al die atomen, die al miljarden jaren bestaan, weven een tapijt dat letterlijk iedereen aan elkaar knoopt. Hoe dat werkt? In deze zevende en daarmee laatste aflevering van Proost! legt natuurkundige Robbert Dijkgraaf uit wat het nut is van het begrijpen van de allerkleinste deeltjes op aarde én waarom de gebruikelijke ideeën over reïncarnatie dus veel te bescheiden zijn.

Met het duizelingwekkende verhaal van Robbert Dijkgraaf nemen we ook direct afscheid van iedereen die via de koptelefoon op de vijftigste verjaardag van NRC te gast was. Op naar de volgende vijftig jaar, proost!

Tekst: Robbert Dijkgraaf

Presentatie: René Moerland

Concept en productie: Marjon Op de Woerd

Regie en montage: Elianne Meijer

Geluidsnabewerking en masteren: Arno Peeters

Eindredactie: Anne Moraal

