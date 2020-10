Het Europese asielplan voorkomt geen nieuwe ‘Morias’

De vuurzee in het vluchtelingenkamp Moria en het menselijk drama dat volgde, markeerde het definitieve failliet van het Europees asielbeleid. De verwachtingen van de nieuwe migratieplannen die de Europese Commissie presenteerde waren dan ook hooggespannen. Maar in plaats van harde afspraken om toekomstige ‘Morias’ te voorkomen, schiet het voorstel tekort om lidstaten tot een efficiënt en humaan asielbeleid te bewegen.

Kati Piri en Tineke Strik zijn Europarlementariërs namens respectievelijk PvdA en GroenLinks.

De overvolle kampen op de Griekse eilanden zijn het gevolg van het huidige asielsysteem, waarbij het eerste land van binnenkomst verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. In ruil voor honderden miljoenen euro’s moest Griekenland in 2016 ‘hotspots’ aanleggen op de eilanden Lesbos, Chios en Samos. Snelle asielprocedures moesten ervoor zorgen dat mensen ofwel werden uitgezet naar Turkije of dat andere EU-landen kansrijke asielzoekers zouden overnemen.

Maar al snel bleek het systeem vast te lopen. Mensen moeten bij aankomst op de Griekse eilanden vaak minstens een jaar wachten voor hun eerste gesprek met autoriteiten, het uitzetten van asielzoekers onder de Turkijedeal kwam nooit echt van de grond en van alle asielzoekers uit Syrië, Irak en Eritrea is slechts een schamele 5 procent overgenomen door de andere EU-landen. Hiermee zijn deze mensen het slachtoffer van het afschuiven van verantwoordelijkheid.

Cafetaria-model

Ondanks de ellende die dit systeem veroorzaakt, komt de Europese Commissie niet tot een verbetering van dit beleid. De verantwoordelijkheid voor de behandeling van het asielverzoek blijft immers bij het eerste Europese land waar een vluchteling aankomt. Alleen als de situatie aan de buitengrenzen onhoudbaar is geworden, wordt lidstaten gevraagd om asielzoekers over te nemen. En zelfs in dit geval is de verdeling van asielzoekers niet verplicht, omdat de Commissie de optie heeft geboden aan Europese landen om hun verantwoordelijkheid af te kopen.

Zo’n cafetaria-model, waarbij elke keer met de pet moet worden rondgegaan langs Europese hoofdsteden, speelt vrijblijvendheid in de hand. De afgelopen jaren hebben we namelijk gezien dat elke discussie omtrent de opvang van vluchtelingen eindigt in gekissebis over minimale aantallen – denk aan de ‘Moria-deal’ van het huidige Nederlandse kabinet.

Hoewel de voorgestelde asielprocedure aan de buitengrenzen niet geldt voor kwetsbare asielzoekers, is het risico levensgroot dat ze opnieuw leidt tot lange wachttijden en inhumane situaties. Dat is alleen op te lossen met een snelle en evenredige verdeling van asielzoekers over alle lidstaten. Zo leidt de druk op de landen aan de buitengrenzen tot het op grote schaal ‘wegduwen’ van vluchtelingen op bootjes naar Turkije, zonder hen de kans te geven een asielverzoek in te dienen. Als reactie op deze illegale praktijken klinkt een oorverdovende stilte vanuit de EU. Het is daarom bemoedigend dat de Commissie nu voorstelt dat landen de naleving van de mensenrechten moeten gaan monitoren aan hun grens. Maar dat vereist ook dat zijzelf ferm optreedt om deze praktijken te beëindigen.

Solidariteit desnoods afdwingen

Het Europees Parlement moet nu een gezamenlijk standpunt innemen over de voorstellen, waarna de onderhandelingen volgen met de Europese ministers. Wat ons betreft worden kansrijke asielzoekers na aankomst aan de Europese buitengrenzen evenredig verdeeld over de EU-landen om daar in menswaardige omstandigheden een zorgvuldige asielprocedure te doorlopen. Lidstaten aan de buitengrenzen kunnen hun evenredige deel inzetten voor de behandeling van asielverzoeken van mensen uit een veilig herkomstland. Een terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen we bevorderen door werk te maken van echt gelijkwaardige samenwerking met landen buiten de EU.

Door aanzienlijk meer vluchtelingen uit de VN-vluchtelingenkampen te hervestigen en door afspraken te maken met herkomstlanden over legale migratieroutes, voorkomen we dat mensen een gevaarlijke oversteek moeten maken naar Europa. Zo kunnen we nieuwe ‘Morias’ voorkomen, bescherming en opvang bieden aan mensen in nood, werk maken van effectieve terugkeer en echt solidair zijn met lidstaten aan de buitengrenzen.

Lidstaten die deze solidariteit niet willen opbrengen, krijgen wat ons betreft lik op stuk. Als financiële consequenties niet helpen, mag het lidmaatschap van Schengen ter discussie staan. Want ook bij gemeenschappelijke vrijheden horen nu eenmaal gemeenschappelijke verantwoordelijkheden.