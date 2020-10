Hawija: Sorgdrager krijgt lastige klus

Ruim vijf maanden na het laatste Kamerdebat over de Nederlandse luchtaanval op de Iraakse stad Hawija, is minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) eruit: er komt een onafhankelijke commissie die de toedracht van de bloedige aanval in juni 2015, waarbij zeker zeventig burgers omkwamen, gaat onderzoeken. Minister van Staat, oud-D66-politica Winnie Sorgdrager, leidt de commissie en mag zelf haar medeleden kiezen.

D66 reageerde vrijdagmiddag positief. „Naar wens van D66 en Kamermeerderheid”, twitterde Kamerlid Salima Belhaj. Zij had in een motie gevraagd om onafhankelijk onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De motie kreeg brede steun, maar de OVV kon het onderzoek niet uitvoeren, omdat het geen mandaat heeft in dit soort kwesties.

De vraag is hoe lang de vreugde bij D66 zal duren. Onzeker is namelijk of de commissie veel kan uitrichten. Het Openbaar Ministerie liep bij eerder onderzoek naar de toedracht van de luchtaanval tegen een muur van Amerikaanse onwil op. De VS speelden een hoofdrol bij de voorbereidingen van de aanval. Het OM kreeg in de VS geen toegang tot vertrouwelijke stukken of betrokken officieren. Zal Sorgdrager dat wel lukken?

Ook heeft onderzoek doen in Irak grote beperkingen. Hawija wordt onveilig gemaakt door zowel corona als eenheden van Islamitische Staat, zo blijkt uit de brief die minister Bijleveld vrijdag naar de Kamer stuurde. De komende weken moet blijken welke bevoegdheden en mandaat de commissie precies krijgt.

Het risico is dat Sorgdrager weinig boven tafel krijgt. Dan kan de indruk blijven hangen dat haar commissie vooral een politiek probleem moest oplossen. Het was namelijk D66 die Bijleveld in mei in een netelige positie bracht. Tijdens het vierde Kamerdebat over de kwestie in mei uitte de voltallige oppositie kritiek – Bijleveld overleefde met 69 stemmen haar tweede motie van wantrouwen op dit onderwerp. Ook coalitiegenoot D66 kraakte harde noten over de informatievoorziening over de aanval door Bijleveld. „Het is als een doos met puzzelstukjes die de minister extra schudt en die de Kamer dan zelf mag oplossen”, zei Belhaj toen.

Meestemmen met de motie van wantrouwen van de oppositie ging D66 te ver, de uitweg was een onafhankelijk onderzoek. Die suggestie werd meteen omarmd door de coalitie en daarmee was de angel uit het debat. Dat voorstel wordt nu uitgevoerd met een oud-D66-politica als voorzitter. En dus niet een gezaghebbend magistraat zonder politieke banden, zoals oud-Hoge Raad-president Willibrord Davids, die de Nederlandse betrokkenheid bij de inval in Irak in 2003 onderzocht.

Bijleveld maakte ook bekend hoe ze de gemeenschap van Hawija wil compenseren. Niet door vergoedingen aan individuele slachtoffers uit te keren, wel door de wederopbouw van het getroffen gebied te financieren. Maar wie gaat dat betalen? Een Defensiebron meldt dat men zich richt op een pot geld die valt onder Ontwikkelingssamenwerking. Verantwoordelijk minister Sigrid Kaag (D66) zou dit blokkeren: het budget voor ontwikkelingssamenwerking staat al onder druk. De D66-lijsttrekker wil daarnaast niet financieel opdraaien voor de fouten die Defensie in Hawija maakte. Mogelijk komt de kwestie aan de orde als de Kamer binnenkort opnieuw over ‘Hawija’ spreekt.

Nabestaanden en slachtoffers van de Nederlandse luchtaanval reageren wantrouwig en sceptisch op het Nederlandse aanbod om het getroffen gebied te helpen opbouwen. „We hebben die projecten niet nodig”, zegt Omar Khaled Saadoun (23). Hij woont in Hawija en raakte in 2015 gewond tijdens de luchtaanval. Zijn familie leed grote materiële schade aan de garage, waarin alle auto’s beschadigd raakten. „We hebben een individuele vergoeding nodig”, zegt hij. „Want de lokale autoriteiten zullen niets van die projecten ten goede laten komen aan de mensen die getroffen zijn. Want die overheid gebruikt het volk, die doet alleen projecten die in hun persoonlijke belang zijn.” Talal Ali Shahib (18) woont in Hawija en reageert ook sceptisch. Zijn broer Hummam (15) werd gedood tijdens de luchtaanval door twee Nederlandse F-16’s. „Projecten zijn in mijn ogen beter dan een vergoeding”, zegt hij. „Maar het moet wel in veilige handen zijn, want als ze het overlaten aan de (Iraakse) regering zal alles gestolen worden en zullen we er niet van profiteren. Het beste is als de hele staf Nederlands is, en onder Nederlands toezicht.”

