‘Halsema had vóór antiracimebetoging al zorgen over grote opkomst’

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema maakte zich er een dag voor de veelbesproken Black Lives Matter-betoging op de Dam in juni al zorgen over dat er te veel mensen zouden komen. Dat melden De Telegraaf en Shownieuws vrijdag op basis van WhatsApp-berichten en e-mails die zij via een Wob-procedure in handen hebben gekregen. De dag voor de demonstratie opperde de burgemeester via WhatsApp dat er een strategie zou moeten komen voor als de betoging uit de hand zou lopen en dat „de opkomst ook wel eens veel groter zou kunnen zijn dan we nu denken”.

In een ander bericht uitte Halsema zorgen over „de combinatie van een geëmotioneerde zwarte bevolking (en meer dan we nu verwachten) en uitgaanspubliek met een kort lontje”. De berichten zijn opvallend, omdat de burgemeester na het protest zei verrast te zijn door de grote opkomst op de Dam. Ook zei ze dat er meer maatregelen getroffen zouden zijn als de autoriteiten hadden geweten dat er zoveel mensen zouden komen.

Ook blijkt volgens De Telegraaf uit de berichten dat het Openbaar Ministerie niet betrokken was bij het besluit om het protest niet af te breken, terwijl een veiligheidsambtenaar van Halsema en het OM zelf dat eerder wel stelden. Volgens de krant mailde een officier van justitie enkele dagen na de betoging aan een veiligheidsambtenaar dat „wij op 1 juni niet bij het besluit om niet op te treden tegen de drukte en de schending van de 1,5 meter regel zijn betrokken, waar in de externe communicatie wel wordt gesteld dat het een driehoeksbesluit is”. Raadsleden van VVD, CDA en FVD hebben kritisch gereageerd op het nieuws; FVD heeft een debat aangevraagd.

Duizenden betogers

Op 1 juni vond de Black Lives Matter-demonstatie plaats op de Dam. De organisatoren hadden aangekondigd dat er zo’n driehonderd betogers zouden komen, maar uiteindelijk vulde het plein zich met meer dan tienduizend mensen. Hierdoor was het op veel plekken niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden, hetgeen verplicht was vanwege de coronapandemie. Bij de demonstratie werd tot ongenoegen van critici van Halsema niet ingegrepen omdat de betogers vreedzaam waren en de autoriteiten wilden voorkomen dat er ongeregeldheden zouden uitbreken.

Na het protest moest Halsema zich verantwoorden in de gemeenteraad. Hier verklaarde ze dat de politie en zijzelf de opkomst verkeerd hadden ingeschat maar dat zij achter de keuze bleef staan om de betoging niet te laten ontbinden. Sommige raadsleden stelden dat Halsema partijdig had opgetreden, omdat ze tegen stadszender AT5 had gezegd dat ze de demonstratie „te belangrijk vond” om af te breken. Daarover zei ze in de gemeenteraad dat ze zich had versproken en het recht op demonstreren bedoelde. „Voor de burgemeester speelt de inhoud van een demonstratie nooit een rol.”