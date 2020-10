Haar ‘bijna-verzuipmoment’ was op een zondag, toen niemand coronapatiënten wilde overnemen

Nu er opnieuw coronapatiënten in haar ziekenhuis in Weert liggen, herkent Inge de Wit (51) de onzekerheid die ze begin dit jaar ook voelde. „Hoe heftig gaat het dit keer worden?”

De Wit moest als topvrouw een van de vijf kleinste ziekenhuizen van Nederland door de coronacrisis loodsen. Uiteindelijk ving het ziekenhuis SJG in Weert tijdens de ‘eerste golf’ 320 coronapatiënten op, relatief veel in vergelijking met andere ziekenhuizen in haar regio.

In februari begon de onzekerheid over wat zou komen. Toen waren er al de schrijnende beelden uit China en Italië, terwijl Weert nog in carnavalssferen was. De Wit, die zelf in Zeist woont, verwonderde zich over de stad vol feestgangers. Een groot deel van haar medewerkers had zich ook in het feestgedruis gestort.

Een week later hoorde ze ’s ochtends vroeg op de radio over besmettingen in het Duitse Gangelt, een plaatsje net over de grens. Daar woont ook een van haar managers, wist ze. Ze belde hem op: „Je kan nu omdraaien en terug naar huis.”

Het crisisoptreden van De Wit viel bij bestuurders van andere ziekenhuizen op vanwege haar daadkracht. „Het is niet erg om te tonen dat er twee kanten aan een dilemma zijn, maar je moet wel een knoop doorhakken”, zegt ze er zelf over. „Daar heeft een organisatie behoefte aan.”

Tenten voor luchtwegpatiënten

Al vóór de eerste bekende coronapatiënten in het ziekenhuis kwamen, regelde ze een mobiele CT-scanner voor extra screening van de longen en liet ze een afdeling ombouwen tot cohortverpleging (afgezonderde verpleging). Dat was een hele operatie, omdat het ziekenhuis op de afdeling een systeem van onderdruk en overdruk moest aanleggen voor de luchtzuivering. Ze koos er ook voor tenten voor de deur te plaatsen om het onderzoek van mensen met luchtwegklachten buiten de ziekenhuismuren te doen. Samen ging het om een investering van meer dan een ton, nog voordat de eerste coronapatiënt zich aangediend had.

Uit voorzorg zegde het ziekenhuis ook de poli-afspraken af. Begin maart liep De Wit door het ziekenhuis – normaal één en al levendigheid, nu stil alsof het midden in de nacht was. Was dit nou het goede besluit, vroeg ze zich af.

De Wit studeerde bestuurskunde en heeft al sinds 1995 een leidinggevende functie, destijds als manager binnen het weer- en klimaatinstituut KNMI. In haar leiderschapsstijl houdt ze vast aan zekere mate van voorspelbaarheid. „In deze functie moet je duidelijk kunnen zijn. Ik weet nog goed dat ik tijdens de crisis voor een groep artsen stond en zei: ‘Ik snap dat we veel meningen hebben in dit ziekenhuis, maar deze tijd vraagt erom dat jullie niet alles ter discussie stellen.’”

Uiteindelijk kwam op 12 maart de eerste coronapatiënt binnen. In de dagen erna zocht De Wit een manier om haar personeel en patiënten toe te spreken, om hen te laten weten dat ze er is, dat ze nadenken over wat ze doen. „Een crisis vraagt erom dat je zichtbaar bent. Maar je kan niet overal lijfelijk aanwezig zijn. Daarom besloot ik met een blog te gaan werken.”

Op 18 maart schreef ze bijvoorbeeld over de strijd om mondkapjes. „Onze collega’s zijn gisteren zelf de boer opgegaan. Ze hebben mondmaskers gevraagd bij bijvoorbeeld agrariërs, kaakchirurgen en asbesthandelaren. Elk masker dat beschikbaar komt, is er een.”

Ze schreef over de frustratie die ze zag oplopen bij medewerkers, en haarzelf. „Hoe bestaat het dat er in deze crisistijd nog altijd een tekort is aan mondkapjes? Wanneer komen die beloofde beschermingsmiddelen? En mocht het zover komen dat de voorraad binnenkort écht is uitgeput: wat betekent dat voor patiënten en medewerkers?”

Andere ziekenhuizen afbellen

De corona-afdeling groeide uit tot een corona-etage: de hele vierde verdieping. Daar kwam het grootste deel van de eerste verdieping nog bij. De spoedeisende hulp liep vol, net als de intensive care en de tot intensive care omgebouwde operatie-uitslaapkamers. Andere ziekenhuizen in Nederland toonden zich in de beginfase weinig genegen om coronapatiënten over te nemen, zegt ze, omdat zij het virus liever nog even buiten de deur hielden of het gevoel hadden al druk genoeg te zijn.

„Een bijna-verzuipmoment”, noemt De Wit het nu. Ze herinnert zich hoe ze op zondagochtend 19 maart terugviel op haar eigen netwerk. „Ik heb ongelooflijk veel ziekenhuisbestuurders aan de telefoon gehad, uiteindelijk konden we die ochtend zeven patiënten laten vertrekken naar andere plekken. Ik vond het heel merkwaardig. Moest ik er als baas aan te pas komen om een bed voor een patiënt te regelen?”

In niet-crisistijden slaapt De Wit een nacht per week in Weert – heen en weer naar Zeist kost drie uur per dag. Tijdens de ergste coronamaanden koos ze ervoor juist niet in Limburg te overnachten. „Ik had de reis naar huis nodig om letterlijk afstand te nemen, zodat ik het beter kon volhouden.”

Nu lijkt het ziekenhuis aan de vooravond te staan van de volgende crisis. Het vangt momenteel alleen nog een paar coronapatiënten uit de Randstad op, maar de opgaande lijn besmettingen baart haar grote zorgen. Tijdens deze ‘tweede ronde’ wil ze koste wat kost de reguliere zorg niet meer stopzetten. Doordat haar ziekenhuis klein is, komt de normale zorg eerder in het gedrang. „Op sommige plekken in het land wordt de normale zorg weer afgezegd. Maar veel patiënten hebben al flink geleden onder het vorige uitstel. Dat wil ik niet nog een keer.”