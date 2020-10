Gevolgen coronabesmetting Trump op verkiezingscampagne onduidelijk

Wat de coronabesmetting van president Donald Trump betekent voor zijn verkiezingscampagne, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens zijn arts zal Trump zijn presidentiële taken „zonder onderbreking” blijven uitvoeren en officieel is er nog weinig veranderd in zijn agenda. Toch is het aannemelijk dat de campagne er heel anders uit zal zien, gezien Trump de komende tijd binnen moet blijven en dus geen evenementen kan bezoeken.

Volgens de richtlijnen van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC moeten Amerikanen die besmet zijn met het coronavirus veertien dagen in quarantaine vanaf het laatste contactmoment met iemand die besmet is met het virus. Voor zover bekend hebben president Trump en first lady Melania Trump woensdag voor het laatst gereisd met de positief geteste adviseur Hope Hicks. Dat zou betekenen dat het duo in elk geval tot en met 14 oktober binnen moet blijven. Als zij ziek worden, wordt deze periode langer.

Hoe Trump de campagne vanuit zijn woning gaat voeren, is nog te bezien. Tot dusver zijn in elk geval al zijn activiteiten voor vrijdag geannuleerd, zo is te lezen in de openbare agenda van het Witte Huis. De agenda voor de komende dagen is nog niet in te zien. De president zou vandaag onder meer in gesprek gaan met aanhangers in een hotel in Washington en spreken op een campagne-evenement in Sanford, Florida. Het is niet bekend of hij deze zaken nu virtueel gaat doen.

Die rally zelf is nog niet geannuleerd; ook de andere evenementen staan nog zonder aanpassingen op de campagnekalender. De rally’s zijn belangrijke campagnemiddelen voor Trump, die ze gebruikt om duizenden aanhangers tegelijk toe te spreken en op te zwepen.

