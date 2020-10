Gekloond veulen uit de vriezer

Veertig jaar lang lag het celmateriaal van przewalskihengst Kuporovic stijfbevroren in de vloeibare stikstof van The Frozen Zoo in San Diego. Maar onlangs werd het weer tot leven gewekt door de celkern in het lab te laten versmelten met een eicel van een paard.

Naam: Przewalskipaard Wetenschappelijke naam: Equus ferus przewalskii Leefplek: Steppen van Mongolië. Uiterlijk: Caramelbruin, lichte buik, donkere rechtopstaande manen. Eet: Gras. Opvallend: Het przewalskipaard werd in 1878 (her-)ontdekt door de Russische kolonel Nikolaj Przjevalski op een van zijn expedities in Centraal-Azië. Hij ging af op geruchten over bijzondere wilde paarden, en vond ze op de Mongoolse steppen.

Begin augustus werd veulentje Kurt geboren; het eerste gekloonde przewalskipaard. Vrolijk en gezond dartelt hij rond zijn draagmoeder, een merrie bij wie hij ook drinkt.

Przewalskipaarden werden in de jaren zestig beschouwd als uitgestorven in het wild. Vanuit fokprogramma’s (o.a. in Nederland) werden ze in het wild uitgezet. Maar de genetische variatie is beperkt, omdat alle dieren voortkomen uit slechts dertien voorouders. Kurt kan straks hopelijk zijn unieke genen weer bijdragen aan volgende generaties przewalskipaarden.