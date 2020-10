Functionele vrouwenhaat bestaat niet

Eindelijk weet ik wat ik ben, dankzij Michel Houellebecq. „Wat is het vet rond een vagina? De vrouw”, schrijft hij in Plateforme, zijn roman vol vrouwenhaat uit 2001.

Of je iedere haatdragende mening over mannen en vrouwen zomaar vrij mag verspreiden, is een vraag die weer brandend actueel is in Frankrijk. Toen de Franse adviseur voor gelijke kansen, Ralph Zurmély, altijd ijverig in de weer om haatzaaierij uit te roeien, een essay op het spoor kwam met de titel Moi, les hommes, je les déteste (‘Mannen, ik verafschuw ze’) vatte hij dit op basis van de titel op als een aanzet tot haat en dat is bij wet verboden. Daarom wilde Zurmély het boekje van Pauline Harmange, met vierhonderd exemplaren gedrukt bij een obscuur uitgeverijtje, uit de handel laten nemen.

Saskia De Coster is schrijver.

Het verbod kwam als een boemerang in zijn gezicht terug. Waar haalde hij het recht vandaan om dit werk te verbieden en pakweg de misogyne romans van Houellebecq niet? De controverse reikte tot ver over de Franse grenzen en leidde meteen tot grote vraag naar het essay, te groot voor uitgeverij Monstrographe. Uitgeefreus Le Seuil kocht de rechten over en zal het essay nu in veel grotere oplage verspreiden.

Het recht om mannen te minachten

Ooit waren voor vele mensen de woorden ‘mannenhaatster’ en ‘lesbienne’ haast synoniem. Een vrouw die in de liefde geen man nodig heeft, die moest wel mannen haten. Er was geen andere verklaring. Pauline Harmange, geen lesbienne, maakt zich sterk voor het recht van vrouwen om mannen te minachten. Ik schrijf ‘maakt zich sterk’ maar eigenlijk maakt ze zich helemaal niet zo sterk of groot. De vijfentwintigjarige auteur blogt in een uithoekje van het web, ze bakt brownies, ze heeft katten en ze is getrouwd. Met een man. Toch vindt ze dat ze goede redenen heeft om mannen te haten.

Natuurlijk is het een kwestie van de kip en het ei. Wie is begonnen met moeilijk doen? Wat was er eerder, vrouwenhaat of mannenhaat? We zijn allemaal eieren die uit kippen komen, maar kippen zijn biologisch gezien vrouwelijk. Net door dat biologische verschil ontstaat er onenigheid.

De patriarchale samenleving zou voor mannen een manier zijn om te dealen met de onmogelijkheid zelf een kind te dragen en te baren. We moeten ons ergens manifesteren, als moederkloek thuis of als grote man buitenshuis. In die zin zijn wij, mannen en vrouwen, allemaal slachtoffers van de biologie en onze nood aan een plek onder de zon.

Een aantal biologische verschillen is eeuwenlang sociaal en maatschappelijk uitvergroot en vormgegeven, vaak onder de goedkeurende blik van God (m). In The Gender Knot: Unraveling our Patriarchal Legacy toont de socioloog Allan G. Johnson echter aan dat mannenhaat en vrouwenhaat niet zomaar elkaars omgekeerde zijn. Gezien de werkelijkheid van vrouwenonderdrukking en het mannelijke privilege is het helemaal niet verrassend dat iedere vrouw bij momenten mannen verwenst of zelfs haat. Hij zegt het.

Hij zegt ook dat we mannen als individuen niet mogen verwarren met ‘de mannen’ als een dominante, bevoorrechte categorie mensen.

Seksueel geweld

In haar essay vraagt Harmange zich af hoe vrouwen in godsnaam de mannen, als categorie, kunnen vertrouwen, op basis van hun eeuwenlange slechte rapport. Ze werkt in een centrum voor slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld. 96 procent van de plegers van huiselijk geweld waren in Frankrijk mannen (studie uit 2018) en 99 procent van de veroordeelde plegers van seksueel geweld ook.

Pijnlijk genoeg richt de ambtenaar van gelijke kansen Zurmély liever zijn pijlen op een feministisch boekje dan iets te doen aan het daadwerkelijke (seksuele) geweld tegen vrouwen. Hij doet aan symptoombestrijding en werkt zo de ongelijkheid, die hij moet tegengaan, enkel verder in de hand.

Ongelijkheid rechttrekken vraagt tijd, wetten en een mentaliteitsverandering. Denk maar aan het vrouwenkiesrecht (1919 in Nederland), het recht een eigen bankrekening te openen zonder vriendelijke toestemming van de echtgenoot (1956) of het passerenopdestoeprecht (ntb). Net liep ik gehaast op de stoep, een man liet me na lang aandringen door en riep me na „hoeren zeggen danku”. Een straat verder was ik nog te veel in verwarring om te reageren. Ik had toch dankjewel gezegd? Was ik te stil geweest? Waarom was ik een hoer, of net niet?

Perplex of bang of onwetend zwijgen

Perplex of bang of onwetend zwijgen is voor een vrouw lang de veiligste keuze geweest. Maar kijk, vrouwen kunnen ook reageren. Geef de praatstok maar door.

Een prijswinnende, mannelijke auteur als Michel Houellebecq wordt geprezen om zijn durf. Hij zou ook vrouwenhaat als tool gebruiken, voor het grotere geheel. Zijn boeken zijn functioneel vrouwonvriendelijk zoals je in films functioneel naakt hebt. De vrouwelijke auteur Virginie Despentes schreef negatief over de vanzelfsprekende seksuele privileges van mannen en kreeg in de meeste recensies de wind van voren. Ze zou een probleem en een slecht karakter hebben, mal baisée en ongeloofwaardig zijn. En juist geloofwaardigheid is een voorwaarde voor een geslaagd fictiewerk.

Geloofwaardigheid hangt samen met een hele set van impliciete verwachtingen over de maatschappij en wie de lakens uitdeelt. Toen Nobelprijswinnaar Coetzee In Ongenade schreef, de roman waarin een erudiete professor zijn studentes in bed lokt, lag dat beeld van een professor in de lijn van bepaalde verwachtingen. In ons taalgebied schreef Kristien Hemmerechts daar een variant op, de roman Alles verandert, met een vrouw als professor. Ze vertelde dat haar proeflezers extra duiding nodig hadden. Ze vonden het volstrekt ongeloofwaardig dat in haar boek een vrouw, ook nog eens een moeder, op jacht ging en zich zo schandalig gedroeg.

De man als dader en mogelijk ook agressor, daar worden minder vragen bij gesteld. Een vrouw die mannen vermoordt, is dan weer sowieso uit op wraak. De verklaring voor haar gedrag ligt steevast bij haar, in haar hoogstpersoonlijke slachtofferschap, in haar verleden. Een man die moordend rondgaat, is een legersoldaat, een actieheld of tja, van nature een bruut.

Het goede nieuws is dat de hedendaagse literatuur en mainstream cultuur dat niet meer zomaar aannemen. De huilende mannen en sterke vrouwen komen er dus wel aan, zoals je bijvoorbeeld kan merken in Scandi-thrillers als The Bridge. Daar heeft de vrouwelijke speurder wel weer het syndroom van Asperger, bij wijze van verklaring voor haar intelligentie en haar zakelijkheid.

Roldoorbrekende personages

Alles verandert, hopelijk, mogelijk. Misschien zijn specifieke genres ook geschikter dan traditionele romans met roldoorbrekende personages om een heersend man-vrouwbeeld door te prikken. In het genre van de autobiografische fictie bijvoorbeeld kunnen vrouwen hun eigen ervaringen en stem laten klinken en vragen stellen bij verwachtingspatronen. Hedendaagse schrijfsters, van Rachel Cusk tot Ariel Levy, wagen zich er volop aan. De dystopie is dan weer een manier om het heden door de lens van de toekomst te bestuderen, in een akelig toekomstvisioen.

Wat betekent het om een vrouw te zijn en onderdrukt te worden omwille van je macht over de voortplanting en dus over de toekomst? Margaret Atwoods dystopie The Handmaid’s Tale, gepubliceerd in 1984, is dertig jaar later wereldwijd opgepikt en dankzij een populaire televisiereeks in de mainstream terechtgekomen.

Vergeleken met de roman is het essay, als beschouwende prozatekst, een nog explicietere vorm om door te denken. Meer dan vier eeuwen na het eerste essay van Michel de Montaigne schreef Simone de Beauvoir in 1949 Le deuxième sexe. Het essay was eeuwenlang het domein van mannelijke scribenten met autoriteit. In haar essay was De Beauvoirs voornaamste punt dat vrouwen gedefinieerd worden in relatie tot mannen en niet als zichzelf. We worden niet als vrouw geboren, maar door de maatschappij tot vrouw gemaakt.

Het is absoluut geen toeval dat Harmanges essay komt bovendrijven, als een golfslag te midden van een kritische beweging, in Frankrijk, land van libertijnen en soixante-huitards met een dubbele moraal. Vrouwen zijn er als muzes en stoeipoezen op een voetstuk gezet en gefêteerd, maar Frankrijk kent ook ontstellend hoge cijfers inzake huiselijk geweld en femicide. Nu verschijnt daar een essay over mannenhaat, en het legt de vinger op de wond.

In La Vie Matérielle uit 1987 noteerde Marguerite Duras: „Il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup les aimer pour les aimer. Sans cela ce n'est pas possible, on ne peut pas les supporter”. Ze bedoelt te zeggen dat je wel zeer gemotiveerd moet zijn en je eigen redenen moet hebben om als vrouw te kiezen voor een man in het huidige bestel.

In slecht gezelschap

„Moi, les hommes, je les déteste”, schrijft Harmange in 2020 – ‘ik verafschuw de mannen’. Nergens roept ze in haar essay op tot haat, moord of geweld. Haar essay reageert op daden van een bepaalde groep waar gebrek aan respect voor vrouwen uit spreekt. Ze haat dat gedrag, maar eigenlijk wil ze het helemaal niet over die groep mannen hebben. Wel over hoe vrouwen ervoor kunnen kiezen om „alleen te zijn in plaats van in slecht gezelschap”. In de traditie van De Beauvoir maakt Harmange zich los van de groep mannen die haar identiteit willen bepalen. Dat zal ze zelf wel doen. En en passant neemt ze bezit van het domein van het essay. Als het niet klonk als iets dat te vies is om op je brood te smeren, zou ik het met een geuzenterm womansplaining willen noemen, naar het welbekende mansplaining, want ze legt uit wat iedereen eigenlijk al moet weten.

Iedereen weet dat we zusterschap nodig hebben, een gemeenschap waar vrouwen zich veilig voelen, als geliefden van elkaar of anderen, als passanten op straat, en waar ze ook brownies kunnen bakken, katten aaien en getrouwd kunnen zijn met een man van wie ze heel veel houden.