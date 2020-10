Flappersliertjes wekken stroom op

Twee in de wind flapperende plastic slierten raken elektrisch geladen als ze langs elkaar wrijven. Die energie kun je oogsten en er ledlampjes op laten branden, demonstreren Chinese onderzoekers in Cell Reports Physical Science. Een zacht briesje van 1,6 meter per seconde (windkracht 2) is genoeg om de sliertjes hun werk te laten doen. Bij 4 tot 8 meter per seconde (windkracht 3 of 4) werkt hij optimaal, dan flapperen de plastic strips synchroon. Het rendement is 3,23 procent.

Windenergie wordt voornamelijk door grote turbines opgewekt. Bekende technologie die goed werkt, maar ze hebben ook relatief veel wind nodig, ontsieren het landschap en zijn duur. Daarom wordt er ook gezocht naar andere manieren om windenergie op te wekken. Met nanogeneratoren bijvoorbeeld, die bewegingsenergie omzetten in elektriciteit. De nanogeneratoren in dit onderzoek maken gebruik van het tribo-elektrisch effect, waarbij materialen elektrische lading uitwisselen als ze langs elkaar wrijven: statische elektriciteit. Het is hetzelfde effect dat ervoor zorgt dat je haar aan een ballon blijft plakken als je die over je hoofd wrijft.

Elektronen uitwisselen

De onderzoekers gebruiken twee dunne strips van 3 bij 8 centimeter met coatings die zorgen dat bij interactie tussen de strips zo veel mogelijk elektronen uitgewisseld worden. Ze hangen parallel aan de windrichting op 2 centimeter afstand van elkaar in een plexiglas frame en zijn aan de bovenkant verbonden met een elektrode. Als de strips elkaar raken is de kring gesloten en loopt er een stroompje. In optimale omstandigheden levert het apparaat met deze afmetingen 175 volt, 43 microampère en 2,5 milliwatt. De onderzoekers noemen hun apparaat een B-TENG (Bernoulli effect-dominated triboelectric nanogenerator). Behalve 100 ledlampjes laten branden, hebben de onderzoekers hiermee ook een digitale thermometer van stroom voorzien.

Dit kleine stroompje is pas het begin, schrijven de onderzoekers in een persbericht. Ze zouden graag een compactere versie maken met meer rendement zodat kleine elektronica ermee opgeladen kan worden. Ook zien ze hem in het groot voor zich. Niet in plaats van windturbines, maar misschien kan hiermee wel elektriciteit opgewekt worden op plekken waar windturbines niet welkom zijn of het niet goed genoeg doen.

„Het idee om het tribo-elektrisch effect te gebruiken is al oud, maar dit is wel een nieuwe manier”, reageert Gerard van Bussel, emeritus hoogleraar windenergie van de TU Delft. „Ik kan het ook afschieten, als ik econoom was zou ik dat zeker doen. Het rendement is heel laag, en het is heel duur om hier hoeveelheden mee op te wekken waar je wat aan hebt. Maar het is hartstikke goed dat mensen hierover nadenken. Geef gekke dingen een kans om te ontwikkelen.” Ooit was het idee om met vliegers elektriciteit op te wekken ook zo’n wild idee. Bedacht door Wubbo Ockels, verder onderzocht aan de TU Delft. „Inmiddels is kite power zo serieus dat er op wetenschappelijke congressen regelmatig over gesproken wordt. Je weet nooit waar het eindigt met zoiets.”

Hij acht de kans klein dat de Chinese vinding in een reuzeversie net zo veel energie op zal wekken als een windturbine. „Ik denk dat je dit soort concepten niet per se moet opschalen. Houd het klein, zoek slimme materialen uit en smeer dat over grote oppervlakken uit. Neem de noordkant van gevels. Daar is zonne-energie niet sterk, maar het waait er wel, misschien werkt dit daarop wel heel goed.”