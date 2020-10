EU komt met sancties tegen Wit-Rusland na akkoord over Turkije

Na wekenlang gesteggel heeft de Europese Unie sancties uitgevaardigd tegen ongeveer veertig personen uit het regime van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, die zelf overigens niet op de sanctielijst staat. Daarmee komt een einde aan een pijnlijke fase van Europese besluiteloosheid.

Aan de doorbraak gingen weken van diplomatieke gesprekken en een lange zitting van regeringsleiders in Brussel vooraf. Cyprus blokkeerde de afkondiging van sancties tegen Wit-Rusland om zo sancties tegen Turkije af te dwingen. Deze zomer liepen de spanningen tussen Cyprus en Turkije hoog op omdat Turkse schepen zich in Cypriotische wateren begaven. Een grote meerderheid van de overige lidstaten keurde het gedrag van Turkije weliswaar af, maar wilde voorkomen dat een conflict tussen Cyprus en Turkije het begin van een constructievere relatie met het belangrijke EU-buurland zou blokkeren.

Oorspronkelijk zouden de regeringsleiders op hun top eerst over China en een aantal andere onderwerpen spreken om dan over te gaan tot de relatie met Turkije. Maar al meteen aan het begin gooide voorzitter Charles Michel de agenda om: eerst Cyprus en Turkije. In de loop van de avond kwamen verschillende teksten op tafel waarin Turkije soms in directere, soms in omfloerstere bewoordingen werd gewaarschuwd. De voorzitters van de Europese Raad, Charles Michel en Commissievoorzitter Von der Leyen onderstreepten vrijdagochtend op hun persconferentie dat de EU alle beschikbare middelen zal inzetten om Griekenland en Cyprus terzijde te staan als Turkije opnieuw territoriale wateren schendt. Tot die middelen behoren ook sancties.

Het hele instrumentensetje

„Wij zeggen als Europese Unie: als jullie weer normaal doen, zijn we bereid een positieve agenda met jullie te ontwikkelen”, vatte premier Rutte samen. „Als julie doorgaan met destabiliserende acties dan kunnen wij niet anders dan uiteindelijk ook naar het hele instrumentensetje grijpen, waaronder sancties.”

Maar dat is niet de weg die EU wil gaan, zei Von der Leyen. De EU is juist uit op een betere relatie met Turkije. De bilaterale spanningen tussen Turkije en de EU-lidstaten Griekenland en Cyprus moeten daartoe wel eerst afnemen. Ankara en Athene zijn na de crisis van deze zomer weer gesprekken gestart. De EU hoopt dat Cyprus, Griekenland en Turkije weer onder VN-vlag zullen zoeken naar een nieuwe formule voor het samenleven van Turks-Cyprioten en Grieks-Cyprioten op het gedeelde eiland. En Charles Michel hoopt dat een multilaterale conferentie met de kuststaten van de oostelijke Middellandse Zee tot een langdurigere ontspanning in het gebied zal leiden.

Turkse provocaties

Als Turkse provocaties de komende weken achterwege blijven wil de EU de banden met Turkije aanhalen door gesprekken te heropenen over uitbreiding van de douane-unie en de ‘Turkije-deal’ over migratie.

De blokkade van het kleine Cyprus, waar 1 miljoen van de 450 miljoen EU-onderdanen wonen, werd naarmate de tijd verstreek steeds meer gevoeld als een blamage voor een EU die zich juist had voorgenomen zelfbewuster te opereren in de wereld. Eerst nam een klein groepje lidstaten al alleen actie tegen Wit-Rusland. Later namen ook Canada en het Verenigd Koninkrijk maatregelen. De Verenigde Staten zeiden maatregel op te houden in afwachting van de EU.

Cyprus liet zich niet van zijn stuk brengen. Over het buitenlandse beleid van de EU wordt met unanimiteit besloten, waardoor Cyprus een veto heeft. De kwestie heeft de discussie over de zin van dat veto opnieuw aangezwengeld. Een groep landen vindt het onverteerbaar dat één van de 27 de rest kan gijzelen; anderen vinden het juist een groot goed dat iedereen een eenmaal genomen besluit kan dragen. Bovendien is het voor alle landen een ultiem machtsinstrument.