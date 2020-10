‘Een tweede kans, die moet ik omarmen’

Belinda: „Om zeven uur stap ik onder de douche, daarna ga ik rustig ontbijten en kook ik een eitje. Ik houd van de tijd nemen voor alles. Als mijn dochter Mika naar school moet, ontbijten we samen.

„Ik pak de fiets en rijd in tien minuten naar het station in Haarlem. Als het lekker weer is, loop ik daarna vanaf Amsterdam Centraal naar mijn salon. Ik haal altijd een kopje koffie bij de Starbucks, daar kan ik echt van genieten.

„De ouders van een vriendin hadden een kapperszaak. Als ik bij haar logeerde, mochten we wel eens helpen. Dat vond ik leuk. Later zijn we met zijn tweeën naar de kappersschool gegaan. Daarna ben ik bij een van de topsalons in Amsterdam gaan werken. Het was een periode waarin ik veel heb gefeest, maar ook veel met mijn carrière bezig was. Ieder jaar klom ik een stapje omhoog en in 1999 kon ik me inkopen. Ik houd nog steeds heel veel van mijn vak.

„Het is niet alleen het knippen, ik haal ook veel uit mensen. Met mijn echte vaste klanten deel ik ook de dingen die in mijn eigen leven spelen. Ik heb borstkanker gehad, daar ben ik ook open over geweest. Eind 2016 hoorde ik dat het was uitgezaaid tot in mijn oksels. Ik ben meteen gestopt met werken omdat ik een heftig traject in moest met chemo, bestraling en hormoontherapie. Al mijn klanten heb ik een brief gestuurd. Ik had toen nog een compagnon, die heeft het bedrijf gelukkig draaiende gehouden.

In het kort Belinda Dijkstra (52) deed na de havo de kappersacademie en werkte lang bij kapsalon Marjan & Ineke in Amsterdam. Nu heeft ze haar eigen salon, IINN Sustainable Beauty, ook in Amsterdam. Ze woont in Haarlem, met dochter Mika (17) die de hbo-opleiding juridische dienstverlening doet. Belinda heeft een langeafstandsrelatie met Piet in Friesland. Ze verdient normaal ongeveer anderhalf keer modaal, door corona is dat dit jaar minder.

„Het was heel heftig. Ik was een jaar ziek, lag ’s avonds op de bank, werd kaal. In hetzelfde jaar besloot ik ook een punt achter mijn relatie te zetten. Ik krijg een tweede kans, die moet ik wel omarmen, dacht ik. Ik wilde mijn leven invullen op de manier waarop ik het meest gelukkig zou zijn.”

Pruikenkapper

„Kaal worden vond ik heel confronterend. Ik ben met een vriendin naar een pruikenkapper geweest. Ik heb zelf een bos krullen, maar dat was niet te krijgen. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een steile bob te nemen. Dat zag er best mooi uit.

„Zolang er nog perspectief was, ging het leven gewoon door. Ik ben blijven koken zolang het ging, maar heb ook veel hulp gehad van familie en vrienden. Mika hielp me met de boodschappen, en ze bleef ook wel eens thuis als ik er doorheen zat. Dan kroop ze nog even lekker bij me op de bank of in bed.

„Ik ben gezond en functioneer weer, maar je komt er niet ongeschonden uit. Ik moet goed kijken hoe ik mijn energie verdeel. Ik knip nog maar drie tot vier klanten per dag. Rond drie of vier uur pak ik de trein terug naar huis. De rest van mijn tijd vul ik met administratieve taken.

„Tijdens corona heb ik de zaak vijf dagen per week opengehouden, van elf tot drie. Collega’s waren in tweetallen aanwezig om mail te beantwoorden, verfpakketjes op te sturen, afspraken te verzetten en een grote schoonmaak te houden. Op die manier kon ik iedereen toch een beetje betrokken houden bij het bedrijf. Ik ga niet veel verdienen dit jaar, maar als iedereen gewoon zijn boterham kan smeren en we worden niet ziek, ben ik al tevreden. Ik probeer altijd positief te blijven.”

Hoe doet zij het? Opstaan Om zeven uur gaat de wekker. Hulp Eén keer per week komt er iemand schoonmaken. Boodschappen Belinda doet overal en nergens boodschappen: soms bij de Lidl, dan de Vomar of de Albert Heijn. Af en toe gaat ze naar de markt. Woning Belinda huurt een appartement in een nieuwbouwcomplex in Haarlem en is eigenaar van een monumentaal pand aan het Singel in Amsterdam. Laatste grote uitgave Een nieuwe pannenset om op inductie te kunnen koken. En in januari is Belinda twee weken naar Curaçao geweest om te duiken. Naar bed Rond een uur of elf gaat Belinda naar bed. Soms kijkt ze een detective via NPO Start.

Klimaatneutraal huis

„Vijf jaar geleden kocht ik het pand waar mijn salon in zit, dat heb ik helemaal duurzaam verbouwd. We gebruiken zo veel mogelijk natuurlijke materialen en behandelingen. Zelfs in de nagellak zitten geen dierlijke of synthetische producten. We schenken groene koffie en we hebben natuurlijk ook groene stroom. De borstels die we gebruiken zijn van duurzaam hout en het plastic dat erin zit is gerecycled. Door corona gebruiken we nu wegwerpplastic voor de kapmantels, maar dat scheiden we wel. We hebben nog gekeken of we een kapmantel van papier konden gebruiken, maar dat is niet te doen.

„Ik woon sinds eind maart ook in een klimaatneutraal huis. Het is een totaal nieuwe ervaring, je eigen energie opwekken. Ik heb geen gas meer, wel een waterpomp. Ik wil de aarde graag nog leefbaar aan de volgende generatie overdragen. Ik heb door Azië gereisd en daar zag ik vuilnisbelten met plastic. Toen kwam het besef: dit gaat de wereld geen goed doen. Op deze manier kan ik zelf een kleine bijdrage leveren.

„Drie keer in de week eet ik samen met Mika. Een van ons doet de boodschappen, meestal koken we samen. Soms gaat zij daarna naar een vriendin toe of we kijken een film. Als het weer het toelaat, pak ik mijn supplankje en ga ik het Spaarne op, alleen of met een vriendin. Dat geeft voor mij wel ontspanning. Voor corona ging ik vaak naar yoga, dat doe ik nu dan maar thuis op een matje.

„Ik heb een relatie met Piet, die woont in Friesland. Als ik het weekend vrij heb, ga ik die kant op en soms ben ik doordeweeks twee dagen vrij. Het andere weekend is hij hier. Zo reizen we wat af.

„We gaan veel naar buiten: wandelen in de weilanden of het bos. We koken samen, ontbijten uitgebreid. Voordat ik hem leerde kennen, was ik nooit in Friesland geweest. Ik vind het er heerlijk. Ik kan echt genieten van die Nederlandse landschappen. Ik vind het überhaupt leuk om andere dingen te ontdekken, dat heb ik in het buitenland ook. Ze spreken er ook een hele andere taal, haha.

„Ik kan me voorstellen dat ik ook wel die kant op ga als ik uitgewerkt ben. Alles is nog open. Je weet nooit hoe je leven gaat lopen, heb ik geleerd. Er komen nog steeds ontzettend veel leuke dingen op mijn pad. Het leven houdt niet op na kanker, je kan weer verder.”

