Een goede gast zeurt nu even niet

Gijsbregt Brouwer is horeca-trendwatcher en is in Rotterdam bijna dagelijks in cafés en restaurants te vinden. Overdag beroepshalve, ’s avonds privé „en rond een uur of vijf, zes loopt dat in elkaar over”. Hij schreef een boekje met de optimistische titel Horeca na corona en ziet hoe ondernemers zich sinds juni in de creatiefste bochten wringen om het hun gasten naar de zin te blijven maken.

Maar daar bellen we niet voor. We vragen niet wat de horeca voor óns kan doen, we willen, nu de teugels weer worden aangetrokken, weten wat wij voor de horeca kunnen betekenen. Hoe kunnen we een goede gast zijn?

„Het begint met gewoon gaan en de hygiëneregels volgen”, zegt Brouwer. Want afgezien van de uitpuilende vreetschuren die het nieuws halen, doen de meeste restaurants er alles aan om coronaproof te zijn. „Ga dus. En wees een beetje empathisch, als je even moet wachten of het looppad moet vrijhouden of als je favoriete gerecht een keertje niet op de kaart staat.”

Hij zegt ook: „Zeur niet.” Misschien een raar advies in de branche waar de klant koning is en waar gasten zich soms gedragen als de prinses op de erwt. Maar als je de ondernemer zijn marges gunt, vraag dan niet bij elke gang nét iets anders dan op de kaart staat. „Bij elke afwijking van het menu moet de keuken iets weggooien en wordt er minder verdiend.”

Verschil tussen winst en verlies

De marges zijn juist in restaurants, waar het geld niet met bier verdiend wordt, vaak minimaal. En je staat er als gast niet bij stil, maar jij bepaalt soms het break-evenpoint. „Als jij niet komt opdagen en jouw tafel blijft leeg, kan dat het verschil zijn tussen een avond winst of verlies.” Brouwer is daarom ook geen tegenstander van een vooruitbetaling bij een reservering. „Horeca-ondernemers vinden dat ongastvrij. Maar er zijn gasten die vier restaurants reserveren en het van hun humeur laten afhangen waar ze gaan eten. Dat doe je toch ook niet bij de de Stopera en de Melkweg? En voor een concert betaal je ook vooraf.”

Het meest rendabel zijn tafeltjes van twee en vier. „Maar geneer je niet om alleen te gaan. Anders was je misschien thuisgebleven. Business is business. Ik ga zelf vaak alleen en het personeel vindt het vaak ook wel leuk om even een ander gesprek te hebben.” En bestel die goede fles wijn gewoon, ook al kun je niet de hele avond blijven zitten. Wijn gaat misschien geen vier, vijf keer meer over de kop, zoals vroeger, maar er wordt nog steeds op verdiend. En je kunt ’m ook mee naar huis nemen.

Je kunt klagen over shifts: van 17.00 tot 19.30 of van 19:30 tot 22.00 uur. Maar wie restaurants, die nu om 22 uur moeten sluiten, een beetje wil steunen, zou ze moeten omarmen. Met maximaal 30 gasten binnen en 40 buiten is dat vaak de enige manier om genoeg couverts te halen. Zie het als een manier om van onze vastgeroeste etenstijden af te komen. „Heb je om vijf uur al trek, ga dan lekker eten. Of ga lunchen om een saaie werkdag te breken. Restaurants verzinnen van alles voor vroege gasten; een glaasje bubbels of een hapje. Sunday roast in het weekend. Doe er je voordeel mee.”

En als je lekker hebt gegeten en je had een leuke avond: vertel het door. Deel het online. Of geef een bon cadeau. „Een etentje is sowieso een van de leukste dingen die je kunt geven.”