Een DDR-modelwijk waar bijna niemand meer wil wonen

Dat het heerlijk was om hier te wonen, in deze voormalige modelwijk van de DDR, kun je met een beetje fantasie nog wel zien. Het uitzicht op het dal en de beboste heuvels rondom is spectaculair. De flatgebouwen van zes etages staan in ruime plantsoenen. Het Thüringer Wald is naast de deur. En met de bus ben je in tien minuten in het centrum van Suhl.

Maar dat stadje is de Duitse eenwording, zaterdag precies dertig jaar geleden, nooit echt te boven gekomen. En deze flatwijk, Suhl-Nord, al helemaal niet.

De massale uittocht van mensen na 1990 leidde tot zulke grote leegstand, dat de meeste flats de afgelopen jaren zijn afgebroken. Het winkelcentrum Rennsteig Carree is donker en verlaten, de glazen voordeur is ingegooid. De pui van het eveneens leegstaande ‘Kartoffelrestaurant Zur Knolle’ is met graffiti beklad. Op het lege parkeerterrein staan geen auto’s, maar hoog opgeschoten zaailingen. Het plaveisel verdwijnt er onder het onkruid.

„De natuur eigent zich hier alles weer toe”, zegt Brigitte Weissbrodt (69), die hier in 1981 kwam wonen. „Het is treurig als je hier loopt en bedenkt wat er allemaal is geweest: hier was een bakker, daar waren scholen, winkels, speeltuinen.” De gepensioneerde medewerkster van een vertaalbureau vertelt het bij een glaasje Sprudelwasser in Döner-Haus Emek, het enig overgebleven restaurant in de wijk.

„In mijn flatblok zijn nog maar vijf van de twaalf woningen bewoond. Het stadsbestuur wil uiteindelijk de hele wijk afbreken. Mijn gebouw komt ook aan de beurt. Maar ik wil niet weg, ik ben tevreden met mijn woning.”

Toen op 9 november 1989 de Berlijnse Muur viel, en op 3 oktober 1990 de communistische DDR ophield te bestaan en opging in de bondsrepubliek, waren dat ingrijpende historische momenten. West-Duitsers konden wending in de geschiedenis beleven als een grote mediagebeurtenis, maar in Oost-Duitsland had niemand die mogelijkheid. Daar veranderde die Wende alles.

Trek naar het westen

Honderdduizenden verloren hun baan, toen onrendabele bedrijven massaal werden gesloten. Bijna anderhalf miljoen mensen, op een bevolking van 16,4 miljoen, trokken naar het westen, op zoek naar werk en welvaart.

Suhl, ooit bekend als die rote Stadt, heeft sinds 1989 meer dan een derde van zijn 56.000 inwoners verloren. Het begon al in de zomer van 1989, toen Oost-Duitsers naar het Westen reisden via Hongarije, dat zijn grens met Oostenrijk had geopend.

„Ik kon steeds meer namen van vrienden uit mijn adresboekje schrappen. De een na de ander vertrok”, herinnert Jens Triebel zich. Destijds was hij 21. Hij had in de DDR geen eindexamen mogen doen, omdat hij na zijn dienstplicht niet wilde bijtekenen voor een extra termijn in de Nationale Volksarmee. Hij werd gereedschapsmaker in een fabriek voor elektrische apparaten – en jaren later, van 2006 tot 2018, (partijloos) burgemeester van Suhl.

Triebel vond het leven in de DDR „ondraaglijk beklemmend”. „De val van de Muur was voor mij een groot geschenk. Opeens gingen er twee deuren open: één naar de vrijheid, en één naar hoger onderwijs. Ik ging meteen op reis en toen ik terugkwam ging ik eindexamen doen en studeren.”

Suhl, van oudsher bekend om zijn wapenindustrie, werd in de DDR een districtshoofdstad. Daardoor vestigden zich er allerlei bestuurlijke instanties, die zorgden voor veel arbeidsplaatsen. Uit het hele land verhuisden mensen daarvoor naar Suhl.

Om in de groeiende behoefte aan woonruimte te voorzien werd Suhl-Nord gebouwd, met de bekende Plattenbau-flats, opgetrokken uit geprefabriceerde betonplaten. Het werd een pronkstuk van de ‘boeren- en arbeidersstaat’. Tot alles anders werd.

„Toen de DDR ophield te bestaan,” zegt Triebel, „werd de hele bestuurlijke structuur overbodig. Al die banen verdwenen. De grote bedrijven werden opgedoekt of sterk afgeslankt. Zo raakte deze stad van 56.000 inwoners tien- tot twaalfduizend banen kwijt. Geen wonder dat veel mensen hun heil elders gingen zoeken. Bij degenen die achterbleven ontstond een gevoel niets meer waard te zijn.”

Die ontwikkeling deed zich in grote delen van de voormalige DDR voor, vooral in kleine steden en landelijke gebieden. Niet alleen trokken mensen weg, de achterblijvers waren bovengemiddeld oud, en vaker man dan vrouw.

Socioloog Katja Salomo, van onderzoeksinstituut WZB in Berlijn, noemt dat ‘demografische homogenisatie’. Dat fenomeen doet zich ook voor in andere landen, door de trek van het platteland naar de stad. Maar nergens manifesteert het zich zo sterk als in delen van Oost-Duitsland.

De gemiddelde leeftijd werd er steeds hoger. Van bepaalde bevolkingsgroepen ontstond een ‘tekort’ (vrouwen en kinderen), van andere juist een ‘overschot’ (ouderen en mannen van achttien tot veertig jaar, de leeftijd waarop ze een gezin vormen).

Emigratiegolven

Zo’n onevenwichtige samenstelling van de bevolking, licht Salomo telefonisch toe, belemmert verjonging en veroorzaakt frustratie, vooral door het overschot aan mannen. Ze ziet er ook een oorzaak in van de populariteit van radicaal-rechts in het oosten van Duitsland.

„Emigratie uit de DDR naar de bondsrepubliek was er in de jaren vijftig al, maar de bouw van de Muur in 1961 maakte daar een eind aan. Na de hereniging kwamen er twee nieuwe golven: de eerste door de massawerkloosheid begin jaren negentig, de tweede van 2000 tot 2005, toen veel hoog opgeleide jongeren vertrokken.”

Dat was de eerste generatie die deels in het herenigde Duitsland was opgegroeid. In streken waar al eerder veel mensen waren weggegaan, was er voor jongeren weinig perspectief.

Meer vrouwen dan mannen hadden een goede opleiding en gingen weg omdat ze in het westen meer kans op een baan hadden of beter verdienden. En niet alleen gingen ze vaker weg, ze kwamen ook minder vaak terug dan de mannen. Bijvoorbeeld omdat ze in West-Duitsland een gezin stichtten.

„Door de werkloosheid nam de koopkracht van hele gemeenschappen af”, zegt Salomo. „Daardoor verdwenen winkels, gingen bibliotheken en zwembaden dicht. Buslijnen werden ingekrompen, sociale netwerken, die vaak steunden op vrouwen, verschraalden.”

Zo werd het nóg minder aantrekkelijk om er te blijven wonen, laat staan erheen te verhuizen of terug te keren, zegt Salomo. „Omdat achterblijvers het gevoel kregen aan de verliezerskant van het leven te staan, is het voor hen moeilijk open te staan voor de komst van vluchtelingen en andere mensen van buiten. Daarom zijn er in deze regio’s relatief veel aanhangers van anti-immigratiepartij AfD. Het is een vicieuze cirkel, want mensen van buiten zijn juist nodig om de demografische situatie te verbeteren.”

Dicht bij de natuur

Suhl probeert de krimp van de bevolking op te vangen door woningbouw en renovatie in het centrum te stimuleren. Zodat de bewoners van de flats in Suhl-Nord, die een voor een worden afgebroken, weer in een levendige omgeving kunnen wonen. Maar de stad is arm, veel belasting betalende inwoners zijn er niet.

Van een ‘vrouwentekort’ is in Suhl geen sprake, wel van een hoge gemiddelde leeftijd (50,3 jaar). De AfD is hier vorig jaar met 12,1 procent van de stemmen in de gemeenteraad gekomen.

„We zijn echt niet zo radicaal”, verzekert Siegfried Mühlheim (69), die voor de AfD in de gemeenteraad zit, in zijn vrijstaande woning. Zoon en schoondochter bewonen de bovenverdieping. Van de rechtervleugel van de AfD distantieert Mühlheim zich uitdrukkelijk.

In de DDR werkte hij als chauffeur voor een bedrijf dat met grote vrachtauto’s boomstammen transporteerde. In het bosrijke Thüringen heeft die sector de ondergang van de DDR goed overleefd. Vijftien jaar geleden is Mühlheim voor zichzelf begonnen – „had ik veel eerder moeten doen” – nu heeft hij vijf man in dienst. „Ik ben in Suhl geboren en zal nooit weggaan. Als ik met de vrachtwagen stammen ophaal uit het bos, voel ik me dicht bij de natuur. Wat wil je meer?”

Voor oud-burgemeester Triebel is die nabijheid van het bos reden voor optimisme. „In de coronacrisis is me duidelijk geworden dat Suhl en vergelijkbare plaatsen winnaars zullen zijn in de concurrentie tussen steden. Iedereen die in een grote stad corona moet overleven, zal beseffen dat het leven daar niet ideaal is.”

Triebel wijst erop dat de gemeente Suhl qua oppervlakte groter is dan Parijs, maar voor 80 procent uit bos bestaat. „Waar in Suhl je ook woont, met de fiets kun je in tien minuten in het bos zijn. Dat is toch de wensdroom van veel mensen: dat voor je deur de metro vertrekt en je door het raam het oerwoud ziet? Naar Suhl vertaald: de snelweg en het bos. En ja, we hebben een oude bevolking. Maar dat maakt ons tot een model. Andere steden kunnen hier zien wat hun demografische situatie over tien of twintig jaar is.”