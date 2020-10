ECB werkt aan nieuw betaalmiddel: de digitale euro

Het is 2025 en je doet boodschappen. Je hebt meerdere betaalopties, waarvan eentje nu nog niet bestaat. Je kunt contant betalen in de supermarkt (als die mogelijkheid er dan nog is), je kunt pinnen, een betaaldienst als Apple Pay gebruiken, of je kunt online betalen via je bank, voor bezorging aan de deur. En – en dat is nieuw – je kunt afrekenen met digitaal centralebankgeld, geld dat je aanhoudt op je persoonlijke rekening bij de Europese Centrale Bank.

Het is een toekomstscenario dat een beetje waarschijnlijker is geworden na een rapport dat de ECB vrijdag heeft gepubliceerd. Daarin wordt het startschot gegeven voor experimenten met de ‘digitale euro’. Of dit nieuwe betaalmiddel er echt komt, is niet zeker – het ECB-bestuur moet daar medio volgend jaar over besluiten – maar duidelijk is dat de ECB het voorbereidende werk alvast versnelt.

De digitale euro is de Europese versie van wat centrale bankiers central bank digital currency noemen. Digitaal centralebankgeld is publiek geld: het is de digitale variant van bankbiljetten en munten, die worden uitgegeven door de ECB. Digitaal centralebankgeld is net als contant geld gegarandeerd door de centrale bank en zo (vrijwel) risicovrij, anders dan het geld dat op je bankrekening staat en dat je overboekt. Dat laatste is namelijk particulier geld: een claim van jou op je bank, die je kan omwisselen in publiek geld door bankbiljetten op te nemen. Die omwisseling gebeurt vaker in onzekere tijden, zoals financiële crises.

Minder contant geld

Het gebruik van contant geld loopt echter terug – nog eens versneld door de pandemie – waardoor de publieke garantie achter het betalingsverkeer dreigt te vervagen. De omwisseling van privaat naar publiek geld wordt namelijk lastiger. Dat kan het vertrouwen in het geldstelsel ondermijnen. In Nederland verliest cash bijzonder snel terrein. Het aandeel contante betalingen daalde tussen 2017 en begin 2020 van 41 naar 30 procent, viel in april terug naar 12 procent en ligt nu op zo’n 20 procent, volgens De Nederlandsche Bank.

In een (vrijwel) cashloze maatschappij moet de digitale euro het baken van vertrouwen gaan vormen dat contant geld nu nog als enige biedt: het idee dat je privaat geld kan omwisselen in publiek geld. „Onze rol is het veiligstellen van vertrouwen in de euro. Dat betekent dat we de euro klaar moeten maken voor het digitale tijdperk”, zegt ECB-president Lagarde in de inleiding van het rapport. Daarin staan noodsituaties genoemd als cyberaanvallen en natuurrampen, die betalingssystemen kunnen platleggen. Dan zou de digitale euro extra zekerheid moeten bieden, náást contant geld. Want de digitale euro moet het contante geld niet gaan vervangen, maar ernaast functioneren, stellen ECB en DNB.

Particuliere betaalmiddelen

Een andere ontwikkeling die de ECB tot actie dwingt, is het ontstaan van digitale munten in de particuliere sector. Er zijn cryptovaluta als de bitcoin, maar dat zijn eerder beleggingen dan betaalmiddelen, omdat ze fors fluctueren in waarde. Een ernstiger uitdaging voor de ECB en andere centrale banken vormen de plannen van techbedrijven om eigen betaalmiddelen uit te geven (stablecoins, digitale munten die gekoppeld zijn aan andere valuta). Het bekendste voorbeeld is de libra van Facebook, die centrale banken met wantrouwen gadeslaan omdat dit hun monopolie op geldschepping kan bedreigen. Volgens de ECB staat zelfs de Europese „soevereiniteit” op het spel. Als een buitenlandse munt die niet de euro is „breed wordt geaccepteerd” voor betalingen, kan dit ook de effectiviteit van het monetair beleid „verzwakken of zelfs hinderen”, aldus het rapport. Dit kan ook de munt van een buitenlandse centrale bank zijn. De centrale banken van China, de Verenigde Staten en Zweden (geen euroland) experimenteren al met digitaal centralebankgeld, in Zweden de ‘e-krona’ geheten.

Innovatie stimuleren

Introductie van een digitale euro kan bovendien de innovatie in de financiële sector stimuleren en de internationale rol van de euro versterken, meent de ECB. Experimenten in de eurozone gaan de komende maanden van start. De Nederlandsche Bank (DNB) zegt graag een „voortrekkersrol” te vervullen bij experimenten met centralebankgeld binnen het eurosysteem. „Daar krijgt de consument, het publiek, in deze fase nog niet mee te maken”, laat een woordvoerder van DNB weten.

Hoe de digitale euro er precies uit moet komen te zien, is nog onduidelijk. Eén optie die het ECB-rapport noemt, is burgers en bedrijven directe bankrekeningen bij de ECB aanbieden (of bij nationale centrale banken, zoals DNB). Een andere optie is decentraler. Burgers zouden een tegoed aan digitale euro’s op, bijvoorbeeld, hun mobiele telefoon kunnen zetten. Particuliere bedrijven zouden die dienst kunnen aanbieden onder toezicht van de ECB. Betalingen met de digitale euro zouden online kunnen gebeuren, maar ook offline, bijvoorbeeld via bluetooth of een kaart met betaaltegoed erop.

Bankrun

Het project is omgeven met onzekerheid. Áls de digitale euro er al komt, blijft onduidelijk wanneer. Meerdere jaren aan experimenten en technische voorbereiding worden waarschijnlijk geacht. Ook is de schaal van het gebruik van de digitale munt onduidelijk. De ECB schrijft in het rapport dat de digitale euro „toegankelijk moet zijn voor alle burgers en bedrijven”. Tegelijkertijd wordt gesteld dat de digitale euro andere digitale betaalvormen niet in de weg moet zitten.

Ook is het niet de bedoeling dat mensen massaal hun spaargeld bij de banken – waarop de rente nu nihil of soms al negatief is – in digitale euro’s bij de ECB gaan omzetten. Dit zou de rol van de banken in het financiële systeem aantasten. Tijdens een financiële crisis zou digitaal centralebankgeld zelfs „het risico op een bankrun vergroten”, rapporteerde DNB in april. Omwisseling van privaat naar publiek geld wordt immers makkelijker. „Beheersmaatregelen voor de hoeveelheid [digitaal centralebankgeld] in omloop zijn daarom cruciaal”, aldus DNB.

Nog een vraag die het ECB-rapport opwerpt, is hoe de privacy van gebruikers moet worden gegarandeerd. Tegen de totale anonimiteit van het bankbiljet kan de digitale euro niet op. Alleen al vanwege regels tegen witwassen en terreurfinanciering is volledige anonimiteit bij digitale betaalmiddelen wettelijk waarschijnlijk niet mogelijk, aldus het rapport.