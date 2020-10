Donald en Melania Trump positief getest op coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump en first lady Melania Trump zijn besmet met het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. Dat heeft de president zojuist bekendgemaakt op Twitter. Het stel zit in quarantaine en maakt het volgens hun persoonlijke arts Sean Conley goed. „We komen er SAMEN doorheen”, aldus Donald Trump.

Het is niet duidelijk of de twee symptomen vertonen van Covid-19. Conley stelt dat de gezondheid van het presidentiële paar nauwlettend in de gaten gehouden wordt. De president zal voorlopig zijn taken blijven uitvoeren „terwijl hij herstelt”, aldus Conley. Of de positieve coronatest van de president gevolgen heeft voor zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van begin november, is nog niet bekend.

Donderdagnacht maakte Trump al bekend dat hij en zijn vrouw in quarantaine gingen omdat een van zijn adviseurs besmet is met het coronavirus. De adviseur, Hope Hicks, had afgelopen week meermaals samen met Trump gereisd. Hicks heeft volgens ingewijden wel symptomen van Covid-19.

Lees meer over het nieuws in het coronablog: Donald en Melania Trump testen positief op coronavirus

Trumps coronabeleid kende de afgelopen maanden geen duidelijke koers. Aanvankelijk bagatelliseerde hij de gevaren van Covid-19 en vergeleek hij de ziekte met de gewone griep, later sloot hij grote delen van de economie om de verspreiding tegen te gaan. Uit het nieuwste boek van de gelauwerde Washington Post-journalist Bob Woodward dat vorige maand verscheen, komt het beeld naar voren dat Trump wist van de gevaren van het virus, maar deze voor de bevolking verscholen wilde houden. In uitgelekte telefoongesprekken tussen de twee zei Trump de ernst van de epidemie „altijd te willen afzwakken”.

President Trump is niet de eerste wereldleider bij wie het coronavirus is vastgesteld. In april werd de Britse premier Boris Johnson met ernstige virussymptomen opgenomen op de intensive care van een Londens ziekenhuis. Ook Trumps Braziliaanse ambtsgenoot Jair Bolsonaro, die het virus eerder „een griepje” had genoemd, testte afgelopen zomer positief op het virus. Zowel Johnson als Bolsonaro herstelde van het virus.

Donald en Melania Trump in Cleveland. Foto Mandel Ngan/AFP

