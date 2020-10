Dit zijn de indrukwekkendste foto’s van deze week

Maandag was het advies nog: geen mondkapjesplicht, maar in brandhaarden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een dringend advies. Woensdag kwam de ommezwaai. Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de verscherpte coronamaatregelen richtte premier Mark Rutte het woord tot alle Nederlanders: ,,Het kabinet adviseert dringend om in publieke binnenruimtes een niet-medisch mond- en neusmasker te gebruiken.’’ Een meerderheid in de Kamer had eerder op de dag in het debat het kabinet opgeroepen tot een eenduidig advies over mondkapjesgebruik. Na de schorsing – op de foto is nog net te zien hoe Rutte met het flinke coronadossier onder de arm de plenaire zaal verlaat – kwam de draai van het kabinet.

Foto Remko de Waal /ANP