De mannen die strijden over het lot van Tata

Houdt het dan nooit op in IJmuiden?

Eigenlijk had het bij Tata Steel Nederland (9.000 werknemers) deze week moeten draaien om góéd nieuws. Dinsdag maakte de directie van de fabriek bekend dat er voortgang is in de gesprekken met het moederbedrijf, de Europese tak van multinational Tata Steel. Na maanden van ruzie over reorganisaties, eigen bevoegdheden en het vertrek van de Nederlandse directeur, was er nu voorzichtige hoop op een compromis over autonomie. ‘IJmuiden’ mocht bijvoorbeeld een eigen afdeling personeelszaken hebben.

Woensdag volgde de deceptie in een gesprek met de vakbonden en de ondernemingsraad. Zij liepen al na een paar minuten weg, omdat afspraken over het aantal te schrappen banen geschonden zouden zijn: 850, meldde De Telegraaf die ochtend. De FNV zei van niks te weten.

Het is de zoveelste confrontatie na een jaar dat al bol staat van de stakingen en ruzies over wie de macht heeft in IJmuiden. Afgelopen weekend bleek ook nog eens uit een onthulling van het Noordhollands Dagblad dat het bedrijf al jaren geen winstbelasting betaalt in Nederland. Dat leidde tot verbaasde en boze reacties in de Tweede kamer, omdat Tata voor vijf Nederlandse dochterbedrijven samen 32 miljoen euro had gekregen om de lonen te kunnen betalen en een deels door de overheid gegarandeerd krediet wil van 150 miljoen euro.

Hoe kon de fabriek uitgroeien tot het explosieve dossier dat het nu is?

Lees ook dit achtergrondverhaal over een innovatie die naar India ging: Nederland betaalde miljoenen, maar Tata bouwt in India

Op een veiling verkocht

Het begon nog wel zo opgewekt met Tata in 2007. In IJmuiden heerste opluchting dat Corus werd overgenomen door het bedrijf uit India. Corus was ontstaan na de fusie (2000) tussen de Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken in IJmuiden – kortweg de Hoogovens – met British Steel.

Schaalvergroting moest de twee bedrijven sterker maken. De overname door Tata was het vervolg daarop: globalisering. Tata won de veiling op 31 januari 2007 van een staalbedrijf uit Brazilië met een bod van, omgerekend, 9,4 miljard euro. Saillant: Tata Steel was kleiner dan Corus. Tata betaalde hoofdzakelijk met geld dat het van beleggers en banken moest lenen.

De veiling was een uitwas van het kapitalisme, maar ‘stamvader’ Jamsetji Tata (1839-1904) en zijn opvolgers uit de Tata familie gelden als sociale ondernemers. De aandelen van het concern dat actief is op allerlei terreinen (van staal tot hotels en van consultancy tot chemie), zijn in meerderheid in handen van goededoelenstichtingen.

Maar de opluchting maakte al snel plaats voor zorgen. Zorgen om de financieringslasten: blijft er wel genoeg geld over voor investeringen? Zorgen over de organisatievorm: opereert de nieuwe eigenaar niet te centralistisch? Zorgen over de zusterfabrieken in Wales: dekt IJmuiden de verliezen in Port Talbot? Zorgen over de stijl van leiding geven: hoeveel medezeggenschap en lokale autonomie houdt IJmuiden eigenlijk nog binnen dit enorme concern?

Met name op het gebied van zelfstandigheid heeft IJmuiden een reputatie. Nog in de Corus-tijd blokkeerden de commissarissen in Nederland een onwelgevallig besluit van de aandeelhouder in Londen. Toen de eigenaar dat aanvocht bij de rechter, wonnen de Nederlandse commissarissen.

Nieuwe stress

De zorgen waren niet urgent, zolang de resultaten goed waren en men in IJmuiden het gevoel behield van de nodige zelfstandigheid. Dat veranderde in een klap in 2017 met een nieuwe fusie. Oud zeer speelde op, nieuwe pijn dreigde. Tata wilde zijn Europese staalbedrijven fuseren met die van het Duitse industriële concern ThyssenKrupp. Bij elk van de partners zouden 2.000 banen verdwijnen. De bulk daarvan bij Tata in IJmuiden. De fusie kreeg geen toestemming van Brussel, maar de schrik zat er wel goed in.

Sindsdien probeert Tata de kosten te verlagen met een eigen reorganisatie in Europa en de omzet tegen hogere winstmarges uit te breiden. In dat zogeheten transformatieplan zouden 1.250 banen in IJmuiden verdwijnen. Deze zomer zorgden stakingen ervoor dat gedwongen ontslagen voor zeker vijf jaar van tafel gingen, en het bestaande sociaal plan werd verlengd. Daarmee toonden de vakbonden hun macht. Zeker de helft van het personeel in IJmuiden is lid van een bond.

De spanningen op de werkvloer zorgen ook voor ongekende stress in de directiekamers. De sfeer tussen het lokale bestuur in IJmuiden en de Europese directie was volledig verziekt, bleek uit een analyse dit jaar van ex-Tata-topman Hans Fischer waar NRC eerder over berichtte. Tussen directievoorzitter Theo Henrar in IJmuiden en de Europese baas Henrik Adam kwam het volgens Fischer zelfs nooit meer goed. Henrar vertrok, de werknemers staakten en wonnen.

Maar wat hebben ze gewonnen? Tata heeft eerder dit jaar laten weten geen geld te steken in de noodzakelijke verduurzaming van de productie. Het concern is als gevolg van de economische crisis verlieslatend. De onthulling over nul winstbelasting kwam daar nog eens bij. De verhoudingen tussen de vakbond (het personeel), de Nederlandse én de Europese directie kenmerken zich door spanningen en belangentegenstellingen. Zo leeft in IJmuiden het idee dat er de laatste jaren te veel gecentraliseerd is op het Europese niveau. De huidige gesprekken over dit thema, zoals op welk niveau personeelsbeleid geregeld wordt, lopen redelijk, aldus betrokkenen. Maar er is echt nog geen akkoord.

Tata zoekt ook nog altijd naar een nieuwe Nederlandse directeur die alle partijen accepteren – een uiterst delicate kwestie. En vakbondsbestuurder Roel Berghuis zal zijn wens van een zelfstandig IJmuiden niet zomaar laten rusten. De Tweede Kamer heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) al opgeroepen voor dat doel conventionele én onconventionele middelen in te zetten.

Zo ontvouwt zich een sociale strijd én een machtsstrijd die tot in het Torentje van premier Rutte (VVD) wordt gevolgd. Tata is met 9.000 werknemers een regionale grootmacht in de IJmond en een industrieel boegbeeld.

In de toekomst van ‘IJmuiden’ spelen vijf mannen de hoofdrol. Sommige zijn nieuw in ‘het staal’, anderen zijn ermee vergroeid. Ze vertegenwoordigen tegengestelde belangen: die van werknemers, van het bedrijf en van de eigenaar. Wie is wie bij Tata?