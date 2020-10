De Doelen: tweede reorganisatie ten gevolge van de coronacrisis

Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam moet opnieuw reorganiseren als gevolg van de coronacrisis. Dat heeft directeur Janneke Staarink vrijdagmorgen met een persbericht bekendgemaakt.

Van negentien medewerkers wordt het vaste dienstverband binnenkort beëindigd. In mei werd al van 28 medewerkers afscheid genomen. Na de tweede reorganisatie telt De Doelen nog 103 medewerkers, deels fulltimers en deels parttimers (64 fte).

Directeur Janneke Staarink zegt in het persbericht dat al sinds het begin van de coronacrisis duidelijk was, dat op termijn niet aan de betalingsverplichtingen kon worden voldaan. Ze noemt de reorganisatie „een pijnlijke, maar tegelijk ook onontkoombare stap”. Alleen in afgeslankte vorm kan de Doelen volgens de directeur „ook in een nieuwe economische realiteit een gezonde organisatie blijven”.

Een organisatie als de Doelen wordt volgens Staarink extra hard geraakt omdat het een groot deel van de inkomsten zelf verdient, bijvoorbeeld door het huisvesten van grote, internationale congressen. Door de huidige coronamaatregelen kunnen die congressen voorlopig niet in de oude omvang plaatsvinden, en vallen die inkomsten dus weg.

In afstemming met de gemeente Rotterdam gaat de Doelen op zoek naar „naar nieuwe wegen en nieuwe initiatieven om onze rol inhoud te geven”, aldus Staarink.