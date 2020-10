Buladó wint Gouden Kalf voor beste film

Buladó van regisseur Eché Janga is bekroond met het Gouden Kalf voor beste film. De belangrijkste Nederlandse filmprijs is vrijdagavond in Utrecht uitgereikt bij het slotgala van het Nederlands Film Festival. Het jeugddrama Kapsalon Romy viel liefst vier keer in de prijzen met Gouden Kalveren voor beste regie (Mischa Kamp), beste scenario (Tamara Bos), beste vrouwelijke bijrol (Noortje Herlaar) en beste actrice (Beppie Melissen).

Het vrijwel unaniem lovend ontvangen Buladó was dit jaar de openingsfilm van NFF. De film gaat over de 11-jarige Kenza die met haar vader en grootvader op Curaçao woont. Haar vader is een politieman die het meisje wil klaarstomen voor de moderne wereld, terwijl haar grootvader vasthoudt aan oude rituelen en legenden die teruggaan tot de slaventijd.

Ook Kapsalon Romy gaat over de bijzondere verhouding tussen een grootouder en een kleinkind. De tienjarige Romy (Vita Heijmen) helpt haar van oorsprong Deense grootmoeder Stine (Beppie Melissen) bij haar werk in een kapsalon, terwijl haar moeder (Noortje Herlaar) naar haar werk is als serveerster. Oma begint zich steeds raadselachtiger te gedragen, omdat ze lijdt aan een vorm van vroege Alzheiymer. Melissen en Herlaar werden onderscheiden met een Gouden Kalf.

Grote verrassing

De grootste verrassing deed zich voor bij het Gouden Kalf voor de beste acteur. De prijs ging naar Shahine El-Hamus voor zijn rol als Samir in de komedie De belofte van Pisa. Hij passeerde daarmee de gedoodverfde favoriet: Marwan Kenzari, die een indrukwekkende manipulatieve psychopaat neerzet in Instinct; het veelbesproken regiedebuut van actrice Halina Reijn.

De andere verliezer van de avond was de zwart-komische thriller Bumperkleef van regisseur Lodewijk Crijns. De film behoorde vooraf met Kapsalon Romy tot de meest genomineerde films. Maar van de vijf nominaties wist Bumperkleef alleen het Gouden Kalf voor het beste sound design te verzilveren. Bumperkleef gaat over een gezin dat tijdens een autorit wordt geterroriseerd door de gestoorde bestuurder van een wit bestelbusje. De populaire komedie De beentjes van Sint Hildegard met cabaretier Herman Finkers was drie keer genomineerd, maar viel geheel buiten de prijzen.

Het Gouden Kalf voor de beste documentaire ging naar Ze noemen me Baboe van Sandra Beerends. De film is volledig opgebouwd uit archiefmateriaal en verteld het verhaal van een (fictief) Javaans meisje, dat in de jaren dertig voor een Nederlands gezin gaat werken. Ze noemen me Baboe won ook het Gouden Kalf voor de beste montage (Ruben van der Hammen).

Televisieseries

Bij de televisieseries ging de prijs voor het beste drama naar Red Light, dat afkomstig is uit de koker van het film- en televisiebedrijf van Carice van Houten en Halina Reijn. De dramaserie speelt zich af in de wereld van prostitutie en mensenhandel. De prijs voor beste actrice in een televisiedrama ging eveneens naar Reijn voor haar rol in Red Light. De prijs voor beste acteur in een televisiedrama ging naar Ramsey Nasr voor zijn rol als de legendarische journalist Ischa Meijer in de vierdelige serie I.M. die is gebaseerd op het bekende boek van Connie Palmen.

De veertigste editie van het Nederlands Film Festival speelde zich voor een belangrijk deel online af, omdat het gebruikelijke festival in de binnenstad van Utrecht als gevolg van de coronamaatregelen niet mogelijk was. Ook vonden er filmpremières plaats in zo’n honderd bioscopen verspreid over het hele land.

