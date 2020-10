Bij het filiaal in Kaapstad voetbalden ze meer à la Ajax dan in Amsterdam

In de kleedkamers van Ajax Cape Town beeldt een mozaïek in de vloer een bekende voetbalopstelling uit: 4-3-3, met een klassieke ‘mid-mid’ kort achter de spits, twee buitenspelers met de hakken tegen de zijlijn en een inschuivende centrumverdediger die vóór de andere centrumverdediger speelt – niét ernaast.

Eén blik op de tegels en kenners weten: dit is de huisstijl van Ajax. Een speelvariant die door Johan Cruijff tot huisstijl van Ajax werd gemodelleerd en die daarom ook de signatuur van Ajax’ Zuid-Afrikaanse zusterclub moest worden. Ook daar, bij het in 1999 uit een fusie ontstane Ajax Cape Town, zouden ze aanvallend voetballen. In hetzelfde rood en wit, trainend op het gelijknamige sportcomplex Ikamva, wat letterlijk De Toekomst betekent in de taal van de Xhosa, de bevolkingsgroep van onder anderen Nelson Mandela.

Ajax Cape Town werd een serieuze adoptieclub. Sterker nog: in Kaapstad, zo ondervonden Nederlandse jeugdtrainers, waren ze nog strikter in de leer dan bij Ajax zelf. Waar ze in Amsterdam steeds meer experimenteerden met andere spelsystemen, bleven ze in Zuid-Afrika trouw aan de ziel van Cruijff. „Het originele Ajax-spel zag je bij Ajax Cape Town meer terug dan bij Ajax zelf”, zegt een ex-jeugdtrainer.

Toch wordt het filiaal na twee decennia afgestoten. Maandag maakte Ajax bekend zijn meerderheidsbelang (51 procent) in de club te verkopen, omdat „de ambities en resultaten in Amsterdam in te groot contrast staan met de ontwikkeling van de voetbalmarkt in Zuid-Afrika.” Ook liet Ajax weten dat „in de Zuid-Afrikaanse markt onvoldoende talent is voortgebracht van het niveau dat Ajax nastreeft.” Ajax verlegde de laatste jaren al zijn aandacht naar onder meer China, waar het samenwerkt met Guangzhou R&F FC. De nieuwe eigenaar in Kaapstad heeft aangegeven verder te gaan als Cape Town Spurs, zoal de club heette voordat zij met Seven Stars fuseerde tot Ajax Cape Town.

Wat is geëindigd met een afschrijving van zo’n 2,5 miljoen euro in de boeken, begon in 1999 met een ogenschijnlijke meesterzet. Dat is althans het gevoel dat bij Ajax-functionarissen leeft als ze in januari dat jaar naar Kaapstad vliegen. Cirkelend boven de Tafelberg voelen zij zich visionair en avonturier tegelijk – nog geen enkele Europese topclub heeft bedacht wat zij van plan zijn. Later zou de expansiedrift van de eigenaren van Manchester City daar ruimschoots verandering in brengen, maar op dat moment is Ajax de eerste club die een buitenlands filiaal krijgt.

Benni McCarthy

Een unicum, dat niet zou zijn gerealiseerd als Ajax in 1997 niet een Zuid-Afrikaanse spits had gekocht: Benni McCarthy, de one million dollar player uit het Kaapse township Hanover Park. Rob Moore, de zaakwaarnemer van McCarthy, is degene die Ajax op het idee van een dependance brengt, schrijft Jonathan van Ursem in zijn dit jaar verschenen boek Ajax in Afrika. Als Moore bij een kop koffie in Amsterdam de vraag krijgt hoe Ajax de aansluiting bij de Europese top zou kunnen behouden, vraagt hij even bedenktijd, om tijdens de terugreis op het idee van een franchise te komen – inclusief identiek logo.

Een verkoper van vlaggen en vuvuzela’s bij de wedstrijd tussen Kaizer Chiefs en Ajax Cape Town in Kaapstad, in 2011. Foto Nic Bothma/EPA

Commercieel interessant, zegt hij, maar sportief evengoed. Omdat de zusterclub de Ajax-filosofie kan toepassen, wordt het gemakkelijker met spelers te schuiven. Bovendien komt Ajax dichter bij de bron van talent op andere continenten. Hoe sneller talenten kan spotten, hoe sneller die kunnen worden opgeleid volgens de Amsterdamse methodes en hoe groter de kans dat de speler ooit doorbreekt in het eerste elftal in de Arena.

In Amsterdam zijn ze enthousiast. Dat jaar koopt de club zich niet alleen in bij Ajax Cape Town, maar ook bij het Ghanese Ashanti Goldfields en het Antwerpse Germinal Beerschot. Gefinancierd met een deel van de opbrengst bij de beursgang in 1998, die Ajax 56 miljoen euro opleverde.

Jan Pruijn, destijds hoofd buitenlandse opleidingen bij Ajax, herinnert zich zijn eerste bezoek aan Kaapstad nog goed. „De faciliteiten waren er eenvoudig, met achterafveldjes en containers als kleedkamers, maar de spelers waren zeer interessant. Dat zagen we meteen. Het voelde immens om daar te zijn.”

Keurmeesters

Als in 2000 de Nederlandse documentaire Daar hoorden zij engelen zingen uitkomt, over Ajax in het seizoen 1999-2000, komen de Amsterdamse activiteiten in Afrika in een ander daglicht te staan. Beeldbepalend is een scène uit Ghana. Rijen zwarte jeugdspelers worden er door witte coaches geïnspecteerd, wat in de media de associatie met ‘keurmeesters’ oproept.

Maar, benadrukt Pruijn, dat gebeurde niet in Zuid-Afrika. „Dat de ruggengraat van de spelers werd bekeken, was een lokale methode om age cheating tegen te gaan. Om te kijken of een speler van 17 niet 22 jaar was. Helaas kwam dat in Ghana vaak voor. In Zuid-Afrika was het paspoort negen van de tien keer in orde.”

Op papier was het een duidelijke missie: spelers opleiden en eventueel naar Amsterdam transfereren. De praktijk was weerbarstiger. In twintig jaar maakten vier spelers van Ajax Cape Town hun debuut in de Arena: Steven Pienaar, Ejong Enoh, Thulani Serrero en Lassina Traoré, van wie de laatste nog bij Ajax speelt.

De hoop dat Ajax Cape Town aan deze spelers zou verdienen, was vergeefs. Behalve het feit dat de eerste drie genoemde spelers gratis naar Amsterdam kwamen – onderdeel van de deal – hebben deze voetballers Ajax financieel nooit iets opgeleverd. Daarmee verviel het afgesproken doorverkooppercentage van Ajax Cape Town. Zoals ex-financieel-directeur Jeroen Slop in Ajax in Afrika zegt: „Twintig procent van nul is nul.”

Dat het bij dit kwartet bleef, heeft meerdere redenen. Een ervan is de degradatie van Ajax Cape Town in 2018 naar de Zuid-Afrikaanse eerste divisie, waardoor spelers zich niet meer op het hoogste niveau konden ontwikkelen. Een andere is de ondermaatse kwaliteit van jeugdtrainers, vanwege een gebrek aan geld. Ook was er vaak onrust in de top van Ajax Cape Town, waardoor minderheidsaandeelhouder Ari Efstathiou het voor het zeggen had, iemand met wie ze in Amsterdam amper een klik hadden.

Wat evenmin hielp, zijn de strikte inkomensregels in Nederland voor spelers van buiten de Europese Unie. Afrikaanse spelers onder de twintig jaar moeten 75 procent van het gemiddelde Eredivisie-salaris verdienen, vanaf 20 jaar wordt dat percentage verdubbeld – wat neerkomt op bijna 400.000 euro. „Dat is een drempel voor Ajax”, zegt Ian Taylor, een Zuid-Afrikaanse coach die in Kaapstad de selectie onder-19 jaar trainde. „Waarom zou Ajax in Afrikanen investeren als ze spelers uit Denemarken of Servië voor duizenden euro’s minder kunnen krijgen? Die spelers passen ook nog eens beter bij de cultuur van de club. Ik neem dat Ajax niet eens kwalijk. Ik zag ook de meerwaarde niet meer.”

‘Sociale investering’

Toch wil Taylor benadrukken dat de waarde van het project niet slechts moet worden gebaseerd op het aantal spelers dat in de Arena is doorgebroken. „Ajax heeft ook veel kinderen geïnspireerd, en de voetbaljeugd kansen gegeven die ze anders niet hadden gekregen. Jeugdopleidingen bestonden hier helemaal niet. Soms ging het te vaak over geld. Als hier zoveel kinderen rondlopen die leven van één maaltijd per dag, kun je het ook meer als een sociale investering zien, in plaats van een businesscase.”

Foppe de Haan in actie als hoofdcoach Ajax Cape Town in mei 2011. Foto Nic Bothma/EPA

Jan Pruijn: „Het idee is mooi. Al die kinderen die op de club eten, in busjes worden vervoerd, in kleding van de club lopen. Maar als ze niveau tekort kwamen, stonden ze uiteindelijk met lege handen in het township. Een ervaring rijker, een illusie armer. Voor mij voelde dat wel eens immoreel.”

Trainers die door Ajax naar Kaapstad werden gestuurd, zagen de armoedige leefomstandigheden van de jeugdspelers ook. Sommige trainers meden de townships uit vrees voor criminaliteit. Stanley Menzo drong bij Ajax erop aan om geld vrij te maken voor voeding, sommige voetballertjes kwamen met een lege buik naar de training. Anderen zorgden ervoor dat jeugdspelers zakgeld kregen, dertig euro per maand, om te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften.

Wat als dat ophield omdat een speler bij Ajax Cape Town moest vertrekken? Natuurlijk, dat was wrang. Maar moesten ze jongetjes erbij houden van wie ze wisten dat die het niet gingen redden, puur omdat ze het zielig vonden? Liever hoopten ze dat de spelers weerbaar waren geworden tijdens hun tijd bij de club. Dat ze levenslessen hadden opgedaan, en via een andere route alsnog ergens profvoetballer konden worden.

Jeugdtrainer Taylor genoot het meest van de teamreizen naar Nederland. Met zijn elftallen ging hij van toernooi naar toernooi, terwijl ze tussendoor trainden op De Toekomst. „In die drie weken leerden mijn spelers meer dan in een heel jaar in Zuid-Afrika. Wat mij opviel was dat Zuid-Afrikaanse voetballertjes iets unieks hebben. Nederlanders zijn tactisch sterker, maar die van mij speelden nog onbevangen, op gevoel, durfden nog trucjes te doen.”

Minder enthousiast

Toch werden ze in Amsterdam minder en minder enthousiast over het Kaapse filiaal. Al in 2015 dachten ze bij Ajax aan een verkoop van de club. Mede omdat Kaapstad nooit de vertrekhalte van het gehele Afrikaanse contitent richting Ajax werd, zoals gehoopt. Intussen maakte de club jaarlijks netjes enkele tonnen aan salaris over, het merendeel bestemd voor het hoofd jeugdopleiding.

Veelzeggend is het feit dat een van Ajax’ recente aankopen afkomstig is van een andere voetbalschool in Afrika. Mohammed Kudus, in juli voor negen miljoen euro overgekomen van het Deense Nordsjaelland, is opgeleid bij Right to Dream in Ghana. Spelers wonen er intern, volgen er onderwijs, trainen er en gaan jaarlijks meerdere weken op stage bij een aantal Europese clubs waarmee Right to Dream samenwerkt.

Vergeleken met deze Ghanese voetbalschool bleek het concept van Ajax achterhaald. Er was veel meer van te maken geweest, denken betrokkenen. Mits Ajax dat ook écht had gewild. Maar de club verkocht de aandelen inmiddels voor het bedrag van één euro.