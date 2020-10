Bij crisismanager Just Spee sloop stress ongemerkt het lichaam binnen

Waar Just Spee komt, is het crisis. Dat was vroeger al zo, toen hij als interim-manager werd ingehuurd om bedrijven te reanimeren. En nu weer, bij voetbalbond KNVB. Nauwelijks vier maanden na zijn verkiezing als bondsvoorzitter werden de Nederlandse voetbalcompetities stilgelegd vanwege de corona-uitbraak, met grote financiële gevolgen voor prof- en amateurclubs.

Sindsdien hangt rond de grootste sportbond van Nederland (meer dan één miljoen leden) veel onvrede. Van de omstreden afwikkeling van de gestaakte profcompetities tot de stroeve discussie met de overheid over financiële steun aan het Nederlandse voetbal – commentaren over het optreden van de KNVB waren vernietigend. Recent kwamen daar nog het relletje rond de nieuwe shirtsponsor van FC Emmen (de erotische webshop EasyToys) bij en de fel bekritiseerde zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Spee (55) is van de voortdurende commotie niet onder de indruk. Hij ontvangt bij hem thuis in Heemstede, een paar uur voordat officieel bekend wordt dat toeschouwers voorlopig niet welkom zijn bij sportwedstrijden. Hij wil er weinig over kwijt, net zomin als over het KNVB-beleid. Zo liggen de verhoudingen. Directeuren Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee nemen de beslissingen. Spee blijft op de achtergrond. Zijn rol – drie dagen in de week – is meer die van een staatshoofd in een moderne monarchie: ceremonieel en belangrijk voor de internationale contacten.

En hij is, zeker nu, ‘klankbord’ voor collega’s die het beleid bij de bond bepalen. „Ik probeer ervoor te zorgen dat ze zich niet van de wijs laten brengen door alle kritiek en bedreigingen.”

Huilend door de gangen

Spee, die econometrie studeerde in Amsterdam, heeft jarenlang gedacht dat hij bij uitstek geschikt was als crisismanager. Na banen bij onder meer Procter & Gamble en Philips begon hij in 2005 de Nederlandse tak van het Amerikaanse adviesbureau Alvarez & Marsal (A&M), gespecialiseerd in reddingsoperaties voor bedrijven in nood. Dat betekende vaak dag en nacht werken, pijnlijke besluiten nemen en veel stress. Spee merkte dat zelfs ervaren en gelauwerde managers ten onder gingen in crisissituaties. „Ik zag heel slimme collega’s huilend door de gangen lopen.”

Leiderschap in crisistijd komt niet zozeer aan op superieure inhoudelijke kennis of mooie vergezichten, leerde Spee, maar op mentaliteit. Het gaat erom emoties „op afstand te houden”, eerlijk te zijn tegen het personeel en simpelweg te doen wat nodig is om een faillissement af te wenden. Nachten onderhandelen met banken bijvoorbeeld, divisies verkopen, mensen ontslaan. „Dat laatste went nooit”, zegt Spee. „Maar als het alternatief is dat een bedrijf kapot gaat, is de keuze makkelijk.”

Spee had plezier in de vele reddingsklussen die hij deed voor A&M. Hij genoot van de intensiteit, de kick. Spee omschrijft zichzelf als „zeer taakgericht”, min of meer zoals de voetballer die hij was toen hij nog speelde bij Koninklijke HFC in Haarlem. Spee was een mandekker die het niet moest hebben van een surplus aan creativiteit, bevestigt een voormalig teamgenoot. Maar hij kon goed koppen, was hard in de duels en zeer gedreven. „Crisismanagers zijn meestal mandekkers,” volgens Spee.

Vaak overleefden bedrijven die hij moest reanimeren, soms niet. Maar wat er ook gebeurde, hij sliep goed, had nauwelijks last van spanning en raakte niet in paniek van tegenvallers, vertelt hij. „Dat is geen verdienste, zo ben ik geboren. Mijn zoon heeft diezelfde onverstoorbaarheid.”

Toch was stress ongemerkt zijn lichaam aan het slopen. In 2014 ging het mis, tijdens de mooiste en moeilijkste klus van allemaal. Het was vroeg in de ochtend. Spee was topman van televisieproducent Endemol, het bedrijf dat jarenlang gebukt ging onder een schuldenlast van bijna 3 miljard euro en ruziënde aandeelhouders. Hij voelde enorme pijn op zijn borst, die later overging in griepverschijnselen. Voor het eerst in jaren meldde Spee zich twee dagen ziek.

Opgehoopte stress

De vermoeidheid bleef en op aandringen van zijn vrouw ging Spee alsnog naar de dokter. Het was een infarct geweest, een derde van zijn hartcapaciteit was afgestorven. Spee was 49 jaar.

Hij werkte door, zij het in „een iets rustiger tempo”. Een half jaar na zijn infarct werd Endemol verkocht, vervolgens vroeg musicalbedrijf Stage Entertainment van Joop van den Ende of Spee topman wilde worden. Toen hij een paar maanden later opnieuw flauwviel en gedotterd moest worden, was de dokter resoluut: Spee moest stoppen.

Had hij meer geleden onder de stress dan hij wilde toegeven? Nee hoor, zegt Spee. Hij wijt de hartaanvallen aan een fysieke tekortkoming. Hormonen stellen je in staat met spanning om te gaan, legt Spee uit. Als de stress afneemt, ruimt het lichaam de stofjes op. Maar bij hem gebeurt dat niet, of onvoldoende, met „ophoping” als gevolg. De enige manier om te voorkomen dat het opnieuw fout gaat, is (extreme) stress uit de weg gaan. Dus wendt hij zijn ervaring nu aan als commissaris, bij ziekenhuis OLVG in Amsterdam bijvoorbeeld, en als voorzitter van de voetbalbond.

Soms mist hij het werken onder hoge druk. „Als je bent zoals ik, is topman zijn het leukste wat er is”, zegt Spee. Maar hij ziet ook voordelen. „Zonder die hartaanval was ik nooit bij de KNVB terechtgekomen.”