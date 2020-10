Ziekenhuis huurt extra beveiligers voor personeel

Het Haagse ziekenhuis HMC huurt sinds het weekend extra beveiligers in om het personeel te beschermen tegen agressie op en rond de corona-afdeling.

Het grote stadsziekenhuis, dat drie locaties heeft, loopt vol en heeft alweer drie aparte corona-afdelingen. Aanleiding voor de extra beveiliging, vertelt Ingrid Wolf, voorzitter van de raad van bestuur, waren twee incidenten in het weekeinde bij de overplaatsing van coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten de regio. „Een familie was zo boos dat hun familielid zou worden verplaatst, dat ze de verpleegkundigen bedreigden. Bij een andere coronapatiënt stond opeens een advocaat op de afdeling. Om te eisen dat de patiënt niet zou worden verplaatst.”

Spreiden van patiënten móét om gewone zorg te kunnen blijven leveren Ingrid Wolf HMC ziekenhuis

Het ziekenhuis bekijkt nu ’s ochtends hoeveel beveiligers er die dag nodig zijn. „De druk op het personeel is groot”, vertelt Wolf. „Er komen sinds anderhalve week ’s avonds en ’s nachts vijf tot tien coronapatiënten binnen. Dus we plaatsen overdag patiënten over om ruimte te maken. Dat is nu beleid in alle ziekenhuizen: coronapatiënten spreiden over de ziekenhuizen, ook buiten je eigen regio. Dat móét om de gewone zorg in elk ziekenhuis te kunnen blijven leveren.” Den Haag is, naast Amsterdam en Rotterdam, één van de grootste coronabrandhaarden.

Wolf, en het hele ziekenhuispersoneel, vinden het „heel vervelend” dat een patiënt soms helemaal naar Groningen moet worden vervoerd om beter te worden. „Wij begrijpen dat dat voor de naasten zwaar is. Maar het kan nu niet anders, wij liggen vol. En dan gaat het erom hóe je met die tegenslag omgaat. Agressie kán niet.”

Patiënten accepteren minder

Anders dan tijdens de eerste coronagolf accepteren patiënten en naasten minder, constateert Wolf. „Ik vind dat moeilijk voor het personeel. Ik zie dezelfde mensen die in maart en april ook al in de frontlinie stonden.” Een van patiënten wiens naasten dreigden hoefde daardoor níet naar een ander ziekenhuis. Wolf: „Maar het is niet zo dat iedereen nu kan dreigen of een advocaat in de arm kan nemen. We hadden geen tijd een ingewikkelde juridische strijd aan te gaan.” De extra beveiligers moeten ervoor zorgen dat het personeel gewoon zijn werk kan doen.

Het OLVG in Amsterdam, ook een groot stadsziekenhuis, zegt desgevraagd dat het personeel ook steeds vaker met agressie van bezoek te maken krijgt. Om onaangename verrassingen te voorkomen krijgen coronapatiënten nu meteen een brief waar in staat dat ze kunnen worden verplaatst naar een ander ziekenhuis. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ziet dat „de stress oploopt”, maar is zeer verbaasd over de inzet van een advocaat. „Het moet niet gekker worden”, concludeert een woordvoerder.